БК BetBoom: розыгрыш девайсов и фрибетов 2026 рублей на ЧМ-2026 совместно с GOAL24

Партнерский проект
Букмекер BetBoom совместно с Telegram-каналом GOAL24 запустил масштабный конкурс в честь чемпионата мира по футболу 2026. Никаких ставок и пополнений счета не требуется. Участники могут выиграть топовую технику, футбольный мерч и фрибеты. Победителей среди подписчиков 29 июня определит бот.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, необходимо выполнить 3 простых шага:
1. Стать клиентом букмекерской компании.
2. Подписаться на Telegram-каналы BetBoom и GOAL24.
3. Нажать кнопку «ВРЕМЯ ЧМ» под публикацией с конкурсом.
Повысить шансы на выигрыш можно, проголосовав за 2 канала. Всего разыгрывается 26 призов.
Место
Фрибет
1
iPhone 17 Pro Max
2
Sony PlayStation 5
3
Apple Watch 11
4
iPad 11
5
Наушники AirPods Max 2
6
Конструктор LEGO «Кубок мира»
7
Конструктор LEGO «Лионель Месси»
8
Конструктор LEGO «Криштиану Роналду»
9
Джерси любой сборной-участницы ЧМ
10
Официальный мяч ЧМ-2026
11-26
Фрибет 2 026 ₽
Обладатели фрибетов смогут применить бесплатную ставку на ординары или экспрессы. Приз действует 7 дней с даты получения и доступен для пари с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Розыгрыш проводится на определенных условиях, поэтому советуем изучить их заранее.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2026 (16:00 МСК)
Выбор победителей будет произведен с использованием генератора случайных чисел.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие бесплатно, без вложений
|➖ Победителей всего 26 из всех участников
|➕ Призы высокого уровня — топовая техника
Конкурс от BetBoom и GOAL24 выделяется на фоне стандартных фрибет-розыгрышей. Призовой фонд включает новейшие устройства стоимостью в десятки тысяч рублей. Порог входа минимален: достаточно 2 подписок. Итоги — 29 июня в 16:00 МСК.