Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК BetBoom: розыгрыш девайсов и фрибетов 2026 рублей на ЧМ-2026 совместно с GOAL24
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: розыгрыш девайсов и фрибетов 2026 рублей на ЧМ-2026 совместно с GOAL24

Обновлено:
2026 ₽ + техника
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте iPhone, PlayStation или фрибет!

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за победу в конкурсе
  • Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за выигрыш в тг-конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom совместно с Telegram-каналом GOAL24 запустил масштабный конкурс в честь чемпионата мира по футболу 2026. Никаких ставок и пополнений счета не требуется. Участники могут выиграть топовую технику, футбольный мерч и фрибеты. Победителей среди подписчиков 29 июня определит бот.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за победу в конкурсе

Чтобы попасть в число претендентов на призы, необходимо выполнить 3 простых шага:

1. Стать клиентом букмекерской компании.

2. Подписаться на Telegram-каналы BetBoom и GOAL24.

3. Нажать кнопку «ВРЕМЯ ЧМ» под публикацией с конкурсом.

Повысить шансы на выигрыш можно, проголосовав за 2 канала. Всего разыгрывается 26 призов.

Место

Фрибет

1

iPhone 17 Pro Max

2

Sony PlayStation 5

3

Apple Watch 11

4

iPad 11

5

Наушники AirPods Max 2

6

Конструктор LEGO «Кубок мира»

7

Конструктор LEGO «Лионель Месси»

8

Конструктор LEGO «Криштиану Роналду»

9

Джерси любой сборной-участницы ЧМ

10

Официальный мяч ЧМ-2026

11-26

Фрибет 2 026 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за выигрыш в тг-конкурсе

Обладатели фрибетов смогут применить бесплатную ставку на ординары или экспрессы. Приз действует 7 дней с даты получения и доступен для пари с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Розыгрыш проводится на определенных условиях, поэтому советуем изучить их заранее.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.06.2026 (16:00 МСК)

Выбор победителей будет произведен с использованием генератора случайных чисел.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие бесплатно, без вложений➖ Победителей всего 26 из всех участников
➕ Призы высокого уровня — топовая техника 

Заключение

Конкурс от BetBoom и GOAL24 выделяется на фоне стандартных фрибет-розыгрышей. Призовой фонд включает новейшие устройства стоимостью в десятки тысяч рублей. Порог входа минимален: достаточно 2 подписок. Итоги — 29 июня в 16:00 МСК.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer7 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё