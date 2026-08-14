Логово фрибетов от БК BetBoom: до 3 000 000 рублей за ставки киберспорт и участие в интерактиве
Полное содержание
Самый крупный турнир года по Dota 2 The International букмекер BetBoom решил отметить проектом «Логово фрибетов». Игрокам предстоит собирать и расходовать внутреннюю валюту для открытия клеток на виртуальной карте. Бетторы имеют возможность побороться за фрибеты до 3 000 000 рублей, различные гаджеты и путешествие на турнир.
Как получить бонус BetBoom до 3 000 000 рублей по акции Логово фрибетов
Чтобы попасть в раздачу наград, выполните несколько простых действий. Нужно:
1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (или использовать существующий).
2. Найти «Логово фрибетов» в бонусном разделе и открыть игровую карту.
3. Оформлять реальные пари на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.
4. Копить внутреннюю валюту — «голду» — и тратить ее на клетки карты.
Голда начисляется по следующей схеме: одинарная ставка приносит 1 единицу за каждые 20 рублей суммы пари, комбинированная — 1 единицу за каждые 10 рублей. Отдельно от турнирных розыгрышей карта акции содержит собственные находки:
- Гарантированная клетка — фрибет 750 / 1000 / 2000 / 3000 ₽.
- Серебряный рундук — фрибет до 1000 ₽, токен BETBOOM PASS 1000 или купон на серебряный розыгрыш.
- Золотой рундук — фрибет до 1000 ₽ (повышенный шанс приза), токен BETBOOM PASS 1 000 или купон на золотой розыгрыш.
- Полное прохождение карты (до 23.08) — доля от общего фонда 3 000 000 ₽, поровну между всеми, кто открыл все клетки.
Призы турнирных розыгрышей.
Место
Серебряный розыгрыш
Золотой розыгрыш
Логово Рошана
1
Поездка на BLAST Rivals в Гонконг (≈250 000 ₽)
Игровой ПК Zone 51 (≈300 000 ₽)
Фрибет 3 000 000 ₽
2
MacBook Neo
MacBook Air 13 M5
Фрибет 2 000 000 ₽
3
Steam Deck 512 ГБ
iPhone 17 Pro Max
Фрибет 1 500 000 ₽
4
iPhone 17
PS5 Pro
Фрибет 1 000 000 ₽
5
AirPods 4
Яндекс ТВ Станция Про 55"
Фрибет 1 000 000 ₽
6
Фрибет 5000 ₽
Яндекс ТВ Станция Про 55"
Фрибет 500 000 ₽
7
Фрибет 5000 ₽
Apple Watch Ultra 3 49
Фрибет 500 000 ₽
8
Фрибет 5000 ₽
Apple Watch Ultra 3 49
Фрибет 500 000 ₽
9
Фрибет 5000 ₽
Apple AirPods Pro 3
Фрибет 500 000 ₽
10
Фрибет 5000 ₽
Apple AirPods Pro 3
Фрибет 500 000 ₽
11-20
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 10 000 ₽
Фрибет 30 000 ₽
21-50
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 10 000 ₽
Фрибет 200 000 ₽
51-100
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 5000 ₽
Фрибет 100 000 ₽
101-200
—
—
Фрибет 40 000 ₽
201-300
—
—
Фрибет 20 000 ₽
301-500
—
—
Фрибет 10 000 ₽
Как отыграть бонус BetBoom до 3 000 000 рублей за победу в промо Логово фрибетов
Начисление выигранных фрибетов производится не позднее чем через 30 дней после завершения промоакции. С момента получения бонус действителен 7 суток и доступен только для ординаров на киберспорт с коэффициентом от 1.30 до 3.50.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom
Основные характеристики предложения приведены ниже.
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Отдельный конкурс проводится среди обладателей купонов Zone 51. Их можно найти на клетках нужного формата. В данном розыгрыше бетторов ждет в качестве вознаграждения игровая периферия.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Экспрессы ускоряют накопление голды вдвое
|➖ Прогресс возможен только за счет киберспортивных пари
|➕ Помимо фрибетов разыгрывается техника и поездка в Гонконг
Заключение
The International традиционно становится поводом для ярких промо у букмекеров. BetBoom не стал исключением, выкатив полноценный игровой формат. Пользователи конторы прокладывают маршрут по карте, копят голду и метят в клетку перехода к «Логову Рошана» — крупнейшему призовому фонду акции.