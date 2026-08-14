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БК BetBoomФрибеты за депозит
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Логово фрибетов от БК BetBoom: до 3 000 000 рублей за ставки киберспорт и участие в интерактиве

Обновлено:
до 3 000 000 ₽ + техника
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Путь к «Логову Рошана» открыт!

Самый крупный турнир года по Dota 2 The International букмекер BetBoom решил отметить проектом «Логово фрибетов». Игрокам предстоит собирать и расходовать внутреннюю валюту для открытия клеток на виртуальной карте. Бетторы имеют возможность побороться за фрибеты до 3 000 000 рублей, различные гаджеты и путешествие на турнир.

Как получить бонус BetBoom до 3 000 000 рублей по акции Логово фрибетов

Чтобы попасть в раздачу наград, выполните несколько простых действий. Нужно:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (или использовать существующий).

2. Найти «Логово фрибетов» в бонусном разделе и открыть игровую карту.

3. Оформлять реальные пари на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.

4. Копить внутреннюю валюту — «голду» — и тратить ее на клетки карты.

Голда начисляется по следующей схеме: одинарная ставка приносит 1 единицу за каждые 20 рублей суммы пари, комбинированная — 1 единицу за каждые 10 рублей. Отдельно от турнирных розыгрышей карта акции содержит собственные находки:

  • Гарантированная клетка — фрибет 750 / 1000 / 2000 / 3000 ₽.
  • Серебряный рундук — фрибет до 1000 ₽, токен BETBOOM PASS 1000 или купон на серебряный розыгрыш.
  • Золотой рундук — фрибет до 1000 ₽ (повышенный шанс приза), токен BETBOOM PASS 1 000 или купон на золотой розыгрыш.
  • Полное прохождение карты (до 23.08) — доля от общего фонда 3 000 000 ₽, поровну между всеми, кто открыл все клетки.

Призы турнирных розыгрышей.

Место

Серебряный розыгрыш

Золотой розыгрыш

Логово Рошана

1

Поездка на BLAST Rivals в Гонконг (≈250 000 ₽)

Игровой ПК Zone 51 (≈300 000 ₽)

Фрибет 3 000 000 ₽

2

MacBook Neo

MacBook Air 13 M5

Фрибет 2 000 000 ₽

3

Steam Deck 512 ГБ

iPhone 17 Pro Max

Фрибет 1 500 000 ₽

4

iPhone 17

PS5 Pro

Фрибет 1 000 000 ₽

5

AirPods 4

Яндекс ТВ Станция Про 55"

Фрибет 1 000 000 ₽

6

Фрибет 5000 ₽

Яндекс ТВ Станция Про 55"

Фрибет 500 000 ₽

7

Фрибет 5000 ₽

Apple Watch Ultra 3 49

Фрибет 500 000 ₽

8

Фрибет 5000 ₽

Apple Watch Ultra 3 49

Фрибет 500 000 ₽

9

Фрибет 5000 ₽

Apple AirPods Pro 3

Фрибет 500 000 ₽

10

Фрибет 5000 ₽

Apple AirPods Pro 3

Фрибет 500 000 ₽

11-20

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 10 000 ₽

Фрибет 30 000 ₽

21-50

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 10 000 ₽

Фрибет 200 000 ₽

51-100

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 5000 ₽

Фрибет 100 000 ₽

101-200

Фрибет 40 000 ₽

201-300

Фрибет 20 000 ₽

301-500

Фрибет 10 000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 3 000 000 рублей за победу в промо Логово фрибетов

Начисление выигранных фрибетов производится не позднее чем через 30 дней после завершения промоакции. С момента получения бонус действителен 7 суток и доступен только для ординаров на киберспорт с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom

Основные характеристики предложения приведены ниже.

Максимальный размер бонуса

3 000 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Отдельный конкурс проводится среди обладателей купонов Zone 51. Их можно найти на клетках нужного формата. В данном розыгрыше бетторов ждет в качестве вознаграждения игровая периферия. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Экспрессы ускоряют накопление голды вдвое➖ Прогресс возможен только за счет киберспортивных пари
➕ Помимо фрибетов разыгрывается техника и поездка в Гонконг 

Заключение

The International традиционно становится поводом для ярких промо у букмекеров. BetBoom не стал исключением, выкатив полноценный игровой формат. Пользователи конторы прокладывают маршрут по карте, копят голду и метят в клетку перехода к «Логову Рошана» — крупнейшему призовому фонду акции.

Валентин Васильев

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