Логово фрибетов от БК BetBoom: до 3 000 000 рублей за ставки киберспорт и участие в интерактиве

Чтобы попасть в раздачу наград, выполните несколько простых действий. Нужно:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (или использовать существующий).

2. Найти «Логово фрибетов» в бонусном разделе и открыть игровую карту.

3. Оформлять реальные пари на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.

4. Копить внутреннюю валюту — «голду» — и тратить ее на клетки карты.

Голда начисляется по следующей схеме: одинарная ставка приносит 1 единицу за каждые 20 рублей суммы пари, комбинированная — 1 единицу за каждые 10 рублей. Отдельно от турнирных розыгрышей карта акции содержит собственные находки:

Гарантированная клетка — фрибет 750 / 1000 / 2000 / 3000 ₽.

фрибет 750 / 1000 / 2000 / 3000 ₽. Серебряный рундук — фрибет до 1000 ₽, токен BETBOOM PASS 1000 или купон на серебряный розыгрыш.

фрибет до 1000 ₽, токен BETBOOM PASS 1000 или купон на серебряный розыгрыш. Золотой рундук — фрибет до 1000 ₽ (повышенный шанс приза), токен BETBOOM PASS 1 000 или купон на золотой розыгрыш.

фрибет до 1000 ₽ (повышенный шанс приза), токен BETBOOM PASS 1 000 или купон на золотой розыгрыш. Полное прохождение карты (до 23.08) — доля от общего фонда 3 000 000 ₽, поровну между всеми, кто открыл все клетки.

Призы турнирных розыгрышей.