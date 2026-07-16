Арена MLBB Women's Invitational 2026 от BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей

Партнерский проект
Оператор BetBoom запустил очередную «Арену». На этот раз турнир посвящен MLBB Women's Invitational 2026. Механика проста: делаете ставки на игры чемпионата, копите баллы за победные пари и поднимаетесь в общем рейтинге. Лучшие 20 пользователей получат фрибеты. Первое место принесет беттору 10 000 рублей.
Чтобы претендовать на призовое место, нужно:
1. Создать аккаунт на платформе BetBoom.
2. Выбрать турнир MLBB Women's Invitational 2026 в приложении букмекера.
3. Подтвердить участие кнопкой активации.
4. В течение 10 минут после запуска промо оформить ставку на игру чемпионата.
Условия для пари, попадающих в зачет:
Место в рейтинге зависит от суммарного количества очков. Баллы начисляются только за пари, завершившиеся выигрышем. Формула расчета: (кэф − 1) × 100.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2
8000 ₽
3
6000 ₽
4
4000 ₽
5
3000 ₽
6-9
2000 ₽
10-20
1000 ₽
Полученный фрибет можно поставить на любые события с кэфом от 1.30 до 3.50. Разрешены как одиночные пари, так и экспрессы. В комбинированных ставках учитывается совокупный коэффициент всего купона. Чтобы фрибет не сгорел, его нужно использовать на протяжении 1 недели.
Ниже — ключевые особенности механики промо.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки с кэшаутом на рейтинг не влияют.
Плюсы
Минусы
|➕ Прозрачная формула подсчета очков
|➖ Учитываются только матчи одного конкретного турнира
|➕ В призах окажутся сразу 20 участников
Женский Mobile Legends редко получает отдельное внимание букмекеров. Призовая сетка турнира чуть скромнее, чем в других «Аренах». Для тех игроков, кто следит за чемпионатом и разбирается в раскладах женских команд, участие может закончиться получением неплохого бонуса.