Арена MLBB Women's Invitational 2026 от BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей

Полученный фрибет можно поставить на любые события с кэфом от 1.30 до 3.50. Разрешены как одиночные пари, так и экспрессы. В комбинированных ставках учитывается совокупный коэффициент всего купона. Чтобы фрибет не сгорел, его нужно использовать на протяжении 1 недели.