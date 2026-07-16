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Арена MLBB Women's Invitational 2026 от BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Сразу 20 клиентов заберут фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за ставки по акции MLBB Women's Invitational 2026
  • Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за ставки на женский Mobile Legends
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор BetBoom запустил очередную «Арену». На этот раз турнир посвящен MLBB Women's Invitational 2026. Механика проста: делаете ставки на игры чемпионата, копите баллы за победные пари и поднимаетесь в общем рейтинге. Лучшие 20 пользователей получат фрибеты. Первое место принесет беттору 10 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за ставки по акции MLBB Women's Invitational 2026

Чтобы претендовать на призовое место, нужно:

1. Создать аккаунт на платформе BetBoom.

2. Выбрать турнир MLBB Women's Invitational 2026 в приложении букмекера.

3. Подтвердить участие кнопкой активации.

4. В течение 10 минут после запуска промо оформить ставку на игру чемпионата.

Условия для пари, попадающих в зачет:

  • Сумма ставки — не менее 1000 рублей.
  • Формат — ординар или экспресс.
  • События — исключительно встречи из раздела ML. MLBB Women's Invitational 2026.
  • Коэффициент — без ограничений.

Место в рейтинге зависит от суммарного количества очков. Баллы начисляются только за пари, завершившиеся выигрышем. Формула расчета: (кэф − 1) × 100.

Место

Фрибет

1

10 000 ₽

2

8000 ₽

3

6000 ₽

4

4000 ₽

5

3000 ₽

6-9

2000 ₽

10-20

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за ставки на женский Mobile Legends

Полученный фрибет можно поставить на любые события с кэфом от 1.30 до 3.50. Разрешены как одиночные пари, так и экспрессы. В комбинированных ставках учитывается совокупный коэффициент всего купона. Чтобы фрибет не сгорел, его нужно использовать на протяжении 1 недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Ниже — ключевые особенности механики промо.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Ставки с кэшаутом на рейтинг не влияют.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Прозрачная формула подсчета очков➖ Учитываются только матчи одного конкретного турнира
➕ В призах окажутся сразу 20 участников 

Заключение

Женский Mobile Legends редко получает отдельное внимание букмекеров. Призовая сетка турнира чуть скромнее, чем в других «Аренах». Для тех игроков, кто следит за чемпионатом и разбирается в раскладах женских команд, участие может закончиться получением неплохого бонуса.

Валентин Васильев

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