Олимпийский фрибет от БК BetBoom: розыгрыш бонусов на 500 000 рублей за пари на хоккей

Игрок должен последовательно выполнить все этапы:

1. Зарегистрироваться в BetBoom или войти в существующий аккаунт.

2. Кликнуть «Принять участие» на странице «Олимпийского фрибета».

3. Разместить 3 экспресс-ставки от 500 рублей на мужской хоккей Олимпиады-2026.

Призовой банк состоит из фиксированной и динамической частей. Фиксированная сумма — 500 000 рублей фрибетами. Динамическая часть увеличивается на 3000 рублей за каждую заброшенную шайбу в основное время и овертаймах, исключая буллиты. После финального матча фонд акции распределяется между всеми бетторами, которые приняли в ней участие.