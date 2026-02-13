Олимпийский фрибет от БК BetBoom: розыгрыш бонусов на 500 000 рублей за пари на хоккей

Партнерский проект
Букмекер BetBoom предлагает клиентам присоединиться к промоакции с гарантированными фрибетами на олимпийский хоккей. Призовой фонд стартует с 500 000 рублей и растет на 3000 рублей за каждое взятие ворот. Победителями станут те, кто оформит 3 экспресс-ставки от 500 рублей на игры соревнований.
Игрок должен последовательно выполнить все этапы:
1. Зарегистрироваться в BetBoom или войти в существующий аккаунт.
2. Кликнуть «Принять участие» на странице «Олимпийского фрибета».
3. Разместить 3 экспресс-ставки от 500 рублей на мужской хоккей Олимпиады-2026.
Призовой банк состоит из фиксированной и динамической частей. Фиксированная сумма — 500 000 рублей фрибетами. Динамическая часть увеличивается на 3000 рублей за каждую заброшенную шайбу в основное время и овертаймах, исключая буллиты. После финального матча фонд акции распределяется между всеми бетторами, которые приняли в ней участие.
Фрибет дает право на 1 пари и действует на протяжении 1 недели. Он актуален только на события с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50.
Здесь собраны все важные сведения об акции.
Максимальный размер бонуса
от 500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Распределение призовых фрибетов произойдет 23 февраля.
Плюсы
Минусы
|➕ Награда гарантирована и не зависит от случайного розыгрыша
|➖ При большом потоке игроков сумма фрибета уменьшится
|➕ Фонд становится больше с каждым взятием ворот
Идеально для игроков с планами собирать «паровозики» на хоккей Олимпиады в Милане. Букмекер не ограничивает коэффициенты. Стартовый фонд солидный, но он будет увеличиваться на протяжении всего турнира.