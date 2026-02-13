Ведомости
13 февраля 16:04
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Олимпийский фрибет от БК BetBoom: розыгрыш бонусов на 500 000 рублей за пари на хоккей

500000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте свою долю из растущего призового фонда!

 

Букмекер BetBoom предлагает клиентам присоединиться к промоакции с гарантированными фрибетами на олимпийский хоккей. Призовой фонд стартует с 500 000 рублей и растет на 3000 рублей за каждое взятие ворот. Победителями станут те, кто оформит 3 экспресс-ставки от 500 рублей на игры соревнований.

Как получить бонус BetBoom от 500 000 рублей за пари на хоккейные встречи Олимпиады-2026

Свернуть

Игрок должен последовательно выполнить все этапы:

1. Зарегистрироваться в BetBoom или войти в существующий аккаунт.

2. Кликнуть «Принять участие» на странице «Олимпийского фрибета».

3. Разместить 3 экспресс-ставки от 500 рублей на мужской хоккей Олимпиады-2026.

Призовой банк состоит из фиксированной и динамической частей. Фиксированная сумма — 500 000 рублей фрибетами. Динамическая часть увеличивается на 3000 рублей за каждую заброшенную шайбу в основное время и овертаймах, исключая буллиты. После финального матча фонд акции распределяется между всеми бетторами, которые приняли в ней участие.

Как отыграть бонус BetBoom от 500 000 рублей по акции Олимпийский фрибет

Свернуть

Фрибет дает право на 1 пари и действует на протяжении 1 недели. Он актуален только на события с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 500 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Здесь собраны все важные сведения об акции.

Максимальный размер бонуса

от 500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Распределение призовых фрибетов произойдет 23 февраля.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Награда гарантирована и не зависит от случайного розыгрыша➖ При большом потоке игроков сумма фрибета уменьшится
➕ Фонд становится больше с каждым взятием ворот 

Заключение

Свернуть

Идеально для игроков с планами собирать «паровозики» на хоккей Олимпиады в Милане. Букмекер не ограничивает коэффициенты. Стартовый фонд солидный, но он будет увеличиваться на протяжении всего турнира.

Валентин Васильев




