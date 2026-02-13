Оракул КХЛ от БК BetBoom: до 100 000 рублей за прогнозы на Континентальную хоккейную лигу

Партнерский проект
BetBoom запустил классический прогнозный конкурс и начисляет бонусы за верное угадывание результатов матчей КХЛ. От беттора требуется только правильно предсказывать итоги игр до их начала. Формально победить в акции и получить фрибет можно даже без депозита.
«БетБум» выпустил прогнозную акцию с минимальными требованиями для игроков. Участникам необходимо:
БК рассматривает все матчи КХЛ текущих суток. Очки считаются за день и до окончания срока действия акции. Суточный бонус от 500 до 10 000 рублей фрибетами.
Место игрока
Размеры фрибета
1
10 000 ₽
2
7500 ₽
3
5000 ₽
4-5
2500 ₽
6-10
1000 ₽
11-20
500 ₽
Параллельно ведется подсчет бонусов за всю промоакцию. В рамках гран-при фрибеты получат 100 самых удачливых прогнозистов.
Место игрока
Размеры фрибета
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
20 000 ₽
4-5
15 000 ₽
6-10
10 000 ₽
11-25
5000 ₽
26-100
1000 ₽
Также условия БК подразумевают возможность использования бустов. В таком случае нужно не только сделать верный прогноз матча, но и поставить на событие от 200 рублей. БК не ограничивает коэффициент.
Полученные в акции «Хоккейный оракул» бонусы поступают на фрибет-баланс клиента BetBoom. Они действуют 7 дней. Для отыгрыша можно использовать ординар или фрибет с коэффициентом 1.30-3.50.
Подробные условия «Хоккейного оракула» сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординары, экспрессы
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 суток
Срок окончания акции
28.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Теоретически можно победить даже без депозита
|➖ В сутки награждают только игроков из топ-20
|➕ Есть система бустов
|➕ Двухуровневая модель начисления бонусов
Букмекерская контора BetBoom сформировала достаточно простую акцию. Прогнозы предлагают на рынках П1 или П2. В отличие от маркетов статистики, они не требуют глубокого анализа игры.