Оракул КХЛ от БК BetBoom: до 100 000 рублей за прогнозы на Континентальную хоккейную лигу

«БетБум» выпустил прогнозную акцию с минимальными требованиями для игроков. Участникам необходимо:

Зарегистрироваться в BetBoom. Перейти на страницу бонуса. Согласиться с условиями участия. Делать прогнозы на предлагаемые матчи.

БК рассматривает все матчи КХЛ текущих суток. Очки считаются за день и до окончания срока действия акции. Суточный бонус от 500 до 10 000 рублей фрибетами.

Место игрока Размеры фрибета 1 10 000 ₽ 2 7500 ₽ 3 5000 ₽ 4-5 2500 ₽ 6-10 1000 ₽ 11-20 500 ₽

Параллельно ведется подсчет бонусов за всю промоакцию. В рамках гран-при фрибеты получат 100 самых удачливых прогнозистов.

Место игрока Размеры фрибета 1 100 000 ₽ 2 70 000 ₽ 3 20 000 ₽ 4-5 15 000 ₽ 6-10 10 000 ₽ 11-25 5000 ₽ 26-100 1000 ₽

Также условия БК подразумевают возможность использования бустов. В таком случае нужно не только сделать верный прогноз матча, но и поставить на событие от 200 рублей. БК не ограничивает коэффициент.