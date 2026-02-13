Ведомости
13 февраля 15:57
БК BetBoom
logo

Оракул КХЛ от БК BetBoom: до 100 000 рублей за прогнозы на Континентальную хоккейную лигу

100000 ₽
Бонус
14 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не упустите шанс получить бездепозитный фрибет за прогнозы на КХЛ

BetBoom запустил классический прогнозный конкурс и начисляет бонусы за верное угадывание результатов матчей КХЛ. От беттора требуется только правильно предсказывать итоги игр до их начала. Формально победить в акции и получить фрибет можно даже без депозита.

Как получить бонус от БК BetBoom до 100 000 рублей за прогнозы российского хоккея

Свернуть

«БетБум» выпустил прогнозную акцию с минимальными требованиями для игроков. Участникам необходимо:

  1. Зарегистрироваться в BetBoom.
  2. Перейти на страницу бонуса.
  3. Согласиться с условиями участия.
  4. Делать прогнозы на предлагаемые матчи.

БК рассматривает все матчи КХЛ текущих суток. Очки считаются за день и до окончания срока действия акции. Суточный бонус от 500 до 10 000 рублей фрибетами.

Место игрока

Размеры фрибета

1

10 000 ₽

2

7500 ₽

3

5000 ₽

4-5

2500 ₽

6-10

1000 ₽

11-20

500 ₽

Параллельно ведется подсчет бонусов за всю промоакцию. В рамках гран-при фрибеты получат 100 самых удачливых прогнозистов. 

Место игрока

Размеры фрибета

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

20 000 ₽

4-5

15 000 ₽

6-10

10 000 ₽

11-25

5000 ₽

26-100

1000 ₽

Также условия БК подразумевают возможность использования бустов. В таком случае нужно не только сделать верный прогноз матча, но и поставить на событие от 200 рублей. БК не ограничивает коэффициент. 

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за хоккейные прогнозы

Свернуть

Полученные в акции «Хоккейный оракул» бонусы поступают на фрибет-баланс клиента BetBoom. Они действуют 7 дней. Для отыгрыша можно использовать ординар или фрибет с коэффициентом 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Подробные условия «Хоккейного оракула» сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординары, экспрессы

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 суток

Срок окончания акции

28.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Теоретически можно победить даже без депозита➖ В сутки награждают только игроков из топ-20
➕ Есть система бустов 
➕ Двухуровневая модель начисления бонусов 

Заключение

Свернуть

Букмекерская контора BetBoom сформировала достаточно простую акцию. Прогнозы предлагают на рынках П1 или П2. В отличие от маркетов статистики, они не требуют глубокого анализа игры. 

Валентин Васильев

