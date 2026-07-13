BetBoom Поинт: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на EWC-2026

Партнерский проект
БК BetBoom запустила в Telegram интерактивный проект, приуроченный к Esports World Cup 2026 по Dota 2. Формат — бот-предиктор, где каждый может проверить свои аналитические способности, угадывая победителей игр турнира. Беттор вправе обменивать заработанные баллы на скины и фрибеты.
Чтобы стать участником, нужно пройти несколько шагов:
1. Оформить регистрацию в БК BetBoom.
2. Открыть Telegram-бот BetBoom Поинт и запустить его кнопкой «Играть».
3. Выбрать матчи EWC 2026 по Dota 2 и указать команду-победителя. Каждый верный прогноз — это 1 токен на счету.
4. Дополнительно заглядывать во вкладку с заданиями, выполнение которых ускоряет накопление баллов.
Баллы открывают доступ к 4 уровням сундуков. Чем выше уровень, тем ценнее возможный трофей.
Сундук
Цена в токенах
Что внутри
1
40
Скин или фрибет номиналом 100-300 ₽
2
100
Скин или фрибет номиналом 200-500 ₽
3
200
Скин или фрибет номиналом 200-5000 ₽
4
1000
Скин или фрибет номиналом 300-20 000 ₽
Отдельно BetBoom наградит 10 игроков, набравших больше всего верных прогнозов.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2
20 000 ₽
3
10 000 ₽
4-5
7500 ₽
6-10
5000 ₽
Начисленный бонус подходит для ординаров и экспрессов на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. В экспрессе учитывается суммарный кэф. Действует приз на протяжении 168 часов.
Вся важная информация для корректного участия в акции.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки на деньги базово не нужны, но с их помощью можно ускорить набор токенов. Конкретные суммы и условия по пари отслеживайте в разделе дополнительных заданий.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупные фрибеты для топ-10 рейтинга
|➖ Содержимое сундука определяется случайно
|➕ Участие бесплатное, депозит не требуется
Механика от букмекера увлекательная. Пользователь не просто следит за EWC-2026, но благодаря своим прогнозам борется за скины и фрибеты. Для того, чтобы дойти даже до первого сундука, нужно правильно предсказать исходы 40 поединков турнира. Пари на деньги существенно ускоряют прогресс.