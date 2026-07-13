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BetBoom Поинт: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на EWC-2026

Обновлено:
до 30 000 ₽ + скины
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Можно играть без вложений!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 30 000 рублей за прогнозы на EWC
  • Как отыграть бонус БетБум до 30 000 рублей за участие в промо BetBoom Поинт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom запустила в Telegram интерактивный проект, приуроченный к Esports World Cup 2026 по Dota 2. Формат — бот-предиктор, где каждый может проверить свои аналитические способности, угадывая победителей игр турнира. Беттор вправе обменивать заработанные баллы на скины и фрибеты.

Как получить фрибет BetBoom до 30 000 рублей за прогнозы на EWC

Чтобы стать участником, нужно пройти несколько шагов:

1. Оформить регистрацию в БК BetBoom.

2. Открыть Telegram-бот BetBoom Поинт и запустить его кнопкой «Играть».

3. Выбрать матчи EWC 2026 по Dota 2 и указать команду-победителя. Каждый верный прогноз — это 1 токен на счету.

4. Дополнительно заглядывать во вкладку с заданиями, выполнение которых ускоряет накопление баллов.

Баллы открывают доступ к 4 уровням сундуков. Чем выше уровень, тем ценнее возможный трофей.

Сундук

Цена в токенах

Что внутри

1

40

Скин или фрибет номиналом 100-300 ₽

2

100

Скин или фрибет номиналом 200-500 ₽

3

200

Скин или фрибет номиналом 200-5000 ₽

4

1000

Скин или фрибет номиналом 300-20 000 ₽

Отдельно BetBoom наградит 10 игроков, набравших больше всего верных прогнозов.

Место 

Фрибет

1

30 000 ₽

2

20 000 ₽

3

10 000 ₽

4-5

7500 ₽

6-10

5000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 30 000 рублей за участие в промо BetBoom Поинт

Начисленный бонус подходит для ординаров и экспрессов на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. В экспрессе учитывается суммарный кэф. Действует приз на протяжении 168 часов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom

Вся важная информация для корректного участия в акции.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Ставки на деньги базово не нужны, но с их помощью можно ускорить набор токенов. Конкретные суммы и условия по пари отслеживайте в разделе дополнительных заданий.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупные фрибеты для топ-10 рейтинга➖ Содержимое сундука определяется случайно
➕ Участие бесплатное, депозит не требуется 

Заключение

Механика от букмекера увлекательная. Пользователь не просто следит за EWC-2026, но благодаря своим прогнозам борется за скины и фрибеты. Для того, чтобы дойти даже до первого сундука, нужно правильно предсказать исходы 40 поединков турнира. Пари на деньги существенно ускоряют прогресс.

Валентин Васильев

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