BetBoom Поинт: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на EWC-2026

Чтобы стать участником, нужно пройти несколько шагов:

1. Оформить регистрацию в БК BetBoom.

2. Открыть Telegram-бот BetBoom Поинт и запустить его кнопкой «Играть».

3. Выбрать матчи EWC 2026 по Dota 2 и указать команду-победителя. Каждый верный прогноз — это 1 токен на счету.

4. Дополнительно заглядывать во вкладку с заданиями, выполнение которых ускоряет накопление баллов.

Баллы открывают доступ к 4 уровням сундуков. Чем выше уровень, тем ценнее возможный трофей.

Сундук Цена в токенах Что внутри 1 40 Скин или фрибет номиналом 100-300 ₽ 2 100 Скин или фрибет номиналом 200-500 ₽ 3 200 Скин или фрибет номиналом 200-5000 ₽ 4 1000 Скин или фрибет номиналом 300-20 000 ₽

Отдельно BetBoom наградит 10 игроков, набравших больше всего верных прогнозов.