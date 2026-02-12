Весна зовет от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Бонус поступает на фрибет-баланс пользователя. К нему применяются стандартные условия букмекерской конторы:

срок действия — 7 дней;

ставить можно на ординары и экспрессы;

коэффициенты 1.30-3.50.

Неиспользованные за этот срок фрибеты сгорают. БК разрешает дробить бонус на ставки минимальным номиналом 500 рублей каждая.