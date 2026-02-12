Ведомости
Весна зовет от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

5000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получите фрибеты и ценные теннисные подарки за подписку!

BetBoom запустил конкурс для любителей большого тенниса. За подписку на ряд Telegram-каналов букмекерская контора разыгрывает ценные памятные призы и фрибеты. Условия максимально просты, поэтому указанная промоакция подходит бетторам любого уровня.

Как получить бонус БетБум на 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Букмекерская контора «БетБум» предлагает максимально упрощенные условия участия. От бетторов требуется:

  1. Зарегистрироваться в БК.
  2. Подписаться на Telegram-каналы BB Tennis и Елены Весниной.
  3. Нажать на «Весна зовёт!» под записью.

Делать ставки или пополнять счет не нужно. Результаты конкурса установит рандомайзер.

Программа назовет победителей. Занятое игроком место определяет размер приза.

Место

Приз

1

Форма Анны Калинской с Australian Open-2026

2

Ракетка Анны с автографом

3-5

Теннисный мяч с автографом Анны

6-15

Фрибет на 5000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom на 5000 рублей за розыгрыш в Telegram

Бонус поступает на фрибет-баланс пользователя. К нему применяются стандартные условия букмекерской конторы:

  • срок действия — 7 дней;
  • ставить можно на ординары и экспрессы;
  • коэффициенты 1.30-3.50.

Неиспользованные за этот срок фрибеты сгорают. БК разрешает дробить бонус на ставки минимальным номиналом 500 рублей каждая.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от BetBoom

В таблице ниже сведены все подробности указанного бонусного предложения. 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (12:00 МСК)

Представители каналов свяжутся с победителями конкурса и расскажут все условия получения бонуса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Случайное распределение призов➖ Конкурс подразумевает всего 15 победителей
➕ Ценные подарки для любителей тенниса 
➕ Лояльные условия использования фрибета 

Заключение

Конкурс BetBoom имеет стандартную модель со случайным распределением призов. Поэтому он подойдёт игрокам с разным уровнем подготовки. Участие максимально простое, а в случае успеха можно получить довольно ценные подарки. 

Валентин Васильев

