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БК БЕТСИТИФрибеты за депозит
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Фрибет БК БЕТСИТИ новым пользователям: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
177 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить бонус до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор «БЕТСИТИ» предлагает новым клиентам зарегистрироваться с промокодом ALEX и забрать приветственный фрибет до 2000 рублей. Для получения бонуса необходимо сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70.

Как получить бонус до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ

Порядок действий следующий:

1. Пройти регистрацию на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера.

2. Ввести промокод ALEX— либо сразу при заполнении регистрационной формы, либо позднее через личный кабинет.

3. Подтвердить учетную запись, пройдя процедуру идентификации.

4. Сделать первую ставку с кэфом не менее 1.70.

Букмекерская контора предлагает бетторам 10 дней на выполнение квалификационных действий. По истечении этого срока промокод перестает действовать.

После того как пари рассчитано, а личность игрока подтверждена документами, фрибет зачисляется на бонусный баланс в течение 1 дня. Размер выплаты соответствует сумме первой ставки, но не превышает 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

Использовать приветственный бонус нужно в течение 7 дней после зачисления. Фрибетом можно закрыть ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен быть выше 3.00. При успешном исходе на основной счет поступает только чистый выигрыш, сама сумма фрибета не выплачивается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Чтобы разобраться во всех деталях, рассмотрим условия подробнее.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

При обнаружении нарушений текущих условий букмекерская контора вправе аннулировать участие в акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Максимально простая форма для регистрации➖ Потолок коэффициента в 3.00 отсекает часть возможных ставок
➕ Букмекер предлагает 10 дней на выполнение квалификационных действий 

Заключение

Приветственный бонус от «БЕТСИТИ» подойдет тем, кто хочет познакомиться с компанией без лишней спешки. Все требования максимально просты, поэтому с ними справится даже далекий от ставок человек. 

Валентин Васильев

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