Фрибет БК БЕТСИТИ новым пользователям: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Порядок действий следующий:

1. Пройти регистрацию на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера.

2. Ввести промокод ALEX— либо сразу при заполнении регистрационной формы, либо позднее через личный кабинет.

3. Подтвердить учетную запись, пройдя процедуру идентификации.

4. Сделать первую ставку с кэфом не менее 1.70.

Букмекерская контора предлагает бетторам 10 дней на выполнение квалификационных действий. По истечении этого срока промокод перестает действовать.

После того как пари рассчитано, а личность игрока подтверждена документами, фрибет зачисляется на бонусный баланс в течение 1 дня. Размер выплаты соответствует сумме первой ставки, но не превышает 2000 рублей.