Фрибет БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Чтобы поучаствовать в акции, потребуется:

1. Зайти на сайт или в приложение БЕТСИТИ и создать новый аккаунт.

2. Указать промокод FREE в соответствующем поле анкеты либо ввести его позже через личный кабинет.

3. Подтвердить свои данные.

4. Заключить первое пари с коэффициентом от 1.70 и выше.

5. Дождаться, пока событие завершится и ставка будет рассчитана.

Активировать промокод нужно до первого пари. Сделать это можно как при создании аккаунта, так и позже в разделе «Промокоды». После активации у игрока есть 10 дней на то, чтобы оформить квалификационное пари, иначе промокод потеряет силу.

Если ставка рассчитана, а аккаунт прошел проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 1 суток. Размер поощрения равен сумме пари, но не превышает 2000 рублей.