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Фрибет БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
177 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Создайте аккаунт и участвуйте в акции!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 2000 рублей новым клиентам в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора БЕТСИТИ отметилась новой промоакцией для клиентов. Букмекер дает 100% от первой ставки с коэффициентом от 1.70 в пределах 2000 рублей. Бонус доступен только новым игрокам, зарегистрировавшимся с промокодом FREE.

Как получить фрибет до 2000 рублей новым клиентам в БК БЕТСИТИ

Чтобы поучаствовать в акции, потребуется:

1. Зайти на сайт или в приложение БЕТСИТИ и создать новый аккаунт.

2. Указать промокод FREE в соответствующем поле анкеты либо ввести его позже через личный кабинет.

3. Подтвердить свои данные.

4. Заключить первое пари с коэффициентом от 1.70 и выше.

5. Дождаться, пока событие завершится и ставка будет рассчитана.

Активировать промокод нужно до первого пари. Сделать это можно как при создании аккаунта, так и позже в разделе «Промокоды». После активации у игрока есть 10 дней на то, чтобы оформить квалификационное пари, иначе промокод потеряет силу.

Если ставка рассчитана, а аккаунт прошел проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 1 суток. Размер поощрения равен сумме пари, но не превышает 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

На использование фрибета отведено 7 дней с даты его поступления на бонусный баланс пользователя. Ставить разрешено в форматах ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен превышать 3.00. В случае выигрыша на счет попадает чистая прибыль без учета суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Теперь подробно разберем положения промоакции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

При подозрениях в нарушении правил букмекерская контора может отказать в начислении бонуса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Минимальные усилия для получения бонуса ➖ Фрибет ставится только целиком
➕ Начисление происходит вне зависимости от результата первого пари 

Заключение

Акция позволяет быстро протестировать условия букмекерской конторы. С ее помощью вы можете заключить первую ставку и забрать дополнительный подарок. 

Валентин Васильев

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