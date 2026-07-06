Фрибет БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
Букмекерская контора БЕТСИТИ отметилась новой промоакцией для клиентов. Букмекер дает 100% от первой ставки с коэффициентом от 1.70 в пределах 2000 рублей. Бонус доступен только новым игрокам, зарегистрировавшимся с промокодом FREE.
Чтобы поучаствовать в акции, потребуется:
1. Зайти на сайт или в приложение БЕТСИТИ и создать новый аккаунт.
2. Указать промокод FREE в соответствующем поле анкеты либо ввести его позже через личный кабинет.
3. Подтвердить свои данные.
4. Заключить первое пари с коэффициентом от 1.70 и выше.
5. Дождаться, пока событие завершится и ставка будет рассчитана.
Активировать промокод нужно до первого пари. Сделать это можно как при создании аккаунта, так и позже в разделе «Промокоды». После активации у игрока есть 10 дней на то, чтобы оформить квалификационное пари, иначе промокод потеряет силу.
Если ставка рассчитана, а аккаунт прошел проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 1 суток. Размер поощрения равен сумме пари, но не превышает 2000 рублей.
На использование фрибета отведено 7 дней с даты его поступления на бонусный баланс пользователя. Ставить разрешено в форматах ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен превышать 3.00. В случае выигрыша на счет попадает чистая прибыль без учета суммы фрибета.
Теперь подробно разберем положения промоакции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
При подозрениях в нарушении правил букмекерская контора может отказать в начислении бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальные усилия для получения бонуса
|➖ Фрибет ставится только целиком
|➕ Начисление происходит вне зависимости от результата первого пари
Акция позволяет быстро протестировать условия букмекерской конторы. С ее помощью вы можете заключить первую ставку и забрать дополнительный подарок.