Приветственный фрибет БЕТСИТИ: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
Активация промокода TOP в букмекерской конторе «БЕТСИТИ» подключает вас к приветственной акции с фрибетом до 2000 рублей. Участнику необходимо сделать первую ставку на коэффициент от 1.70.
Чтобы принять участие в предложении, нужно:
1. Открыть сайт или мобильное приложение БЕТСИТИ и пройти регистрацию.
2. При заполнении анкеты (или позже, в личном кабинете) указать промокод TOP.
3. Пройти стандартную процедуру идентификации.
4. Оформить первую ставку с кэфом не ниже 1.70.
5. Дождаться расчета пари.
Промокод пишется на латинице и только заглавными буквами. После активации он остается действующим 10 дней. За это время и нужно успеть сделать квалификационную ставку.
Как только исход первого пари определен, фрибет поступает на бонусный счет в течение 24 часов. Его размер равен сумме первой ставки, но не более 2000 рублей.
На отыгрыш бонуса дается 7 дней с момента зачисления. Фрибет можно использовать как на ординар, так и на экспресс. Максимальный коэффициент пари ограничен отметкой 3.00. Разбивать сумму фрибета на несколько ставок нельзя.
Все подробности текущего бонусного предложения букмекерской конторы сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
Если первая ставка будет возвращена или выкуплена, она не засчитывается.
Плюсы
Минусы
|➕ Элементарные требования — регистрация, промокод, ставка
|➖ Фрибет можно поставить только на коэффициент до 3.00
|➕ Промокод действует 10 дней
Промокод TOP— это возможность подключиться к приветственной акции букмекерской конторы на комфортных условиях. Оператор требует минимум действий, поэтому формат подойдет всем новичкам без исключения.