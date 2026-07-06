Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыПриветственный фрибет БЕТСИТИ: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
БК БЕТСИТИФрибеты за депозит
logo

Приветственный фрибет БЕТСИТИ: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
177 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте в новой акции для игроков!

Полное содержание

  • Как получить приветственный бонус до 2000 рублей новым пользователям в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Активация промокода TOP в букмекерской конторе «БЕТСИТИ» подключает вас к приветственной акции с фрибетом до 2000 рублей. Участнику необходимо сделать первую ставку на коэффициент от 1.70. 

Как получить приветственный бонус до 2000 рублей новым пользователям в БК БЕТСИТИ

Чтобы принять участие в предложении, нужно:

1. Открыть сайт или мобильное приложение БЕТСИТИ и пройти регистрацию.

2. При заполнении анкеты (или позже, в личном кабинете) указать промокод TOP.

3. Пройти стандартную процедуру идентификации.

4. Оформить первую ставку с кэфом не ниже 1.70.

5. Дождаться расчета пари.

Промокод пишется на латинице и только заглавными буквами. После активации он остается действующим 10 дней. За это время и нужно успеть сделать квалификационную ставку.

Как только исход первого пари определен, фрибет поступает на бонусный счет в течение 24 часов. Его размер равен сумме первой ставки, но не более 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

На отыгрыш бонуса дается 7 дней с момента зачисления. Фрибет можно использовать как на ординар, так и на экспресс. Максимальный коэффициент пари ограничен отметкой 3.00. Разбивать сумму фрибета на несколько ставок нельзя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Все подробности текущего бонусного предложения букмекерской конторы сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

Если первая ставка будет возвращена или выкуплена, она не засчитывается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Элементарные требования — регистрация, промокод, ставка ➖ Фрибет можно поставить только на коэффициент до 3.00
➕ Промокод действует 10 дней 

Заключение

Промокод TOP— это возможность подключиться к приветственной акции букмекерской конторы на комфортных условиях. Оператор требует минимум действий, поэтому формат подойдет всем новичкам без исключения.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer177 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer177 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer177 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer177 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё