Фрибет БК БЕТСИТИ для новых игроков: до 2000 рублей за первую ставку

Инструкция для новых пользователей:

1. Заполнить регистрационную анкету на сайте букмекера или через приложение.

2. Указать промокод BLUE— сразу при создании аккаунта либо после, в разделе настроек профиля.

3. Пройти верификацию личности, загрузив необходимые документы.

4. Оформить квалификационную ставку с коэффициентом от 1.70.

Квалификационные действия нужно совершить в течение 10 дней, после этого промокод BLUE теряет силу. Как только результат пари станет известен и аккаунт пройдет проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 24 часов. Сумма выплаты равна ставке, но не может превышать 2000 рублей. Возвраты и кешауты не участвуют в акции.