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Фрибет БК БЕТСИТИ для новых игроков: до 2000 рублей за первую ставку

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
177 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «БЕТСИТИ» запускает выгодное предложение для новых клиентов — приветственный фрибет до 2000 рублей. Для получения бонуса новичку необходимо зарегистрироваться у букмекера с промокодом BLUE и сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70. БК выплатит 100% от суммы пари в пределах оговоренного максимума. 

Как получить фрибет до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ

Инструкция для новых пользователей:

1. Заполнить регистрационную анкету на сайте букмекера или через приложение.

2. Указать промокод BLUE— сразу при создании аккаунта либо после, в разделе настроек профиля.

3. Пройти верификацию личности, загрузив необходимые документы.

4. Оформить квалификационную ставку с коэффициентом от 1.70.

Квалификационные действия нужно совершить в течение 10 дней, после этого промокод BLUE теряет силу. Как только результат пари станет известен и аккаунт пройдет проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 24 часов. Сумма выплаты равна ставке, но не может превышать 2000 рублей. Возвраты и кешауты не участвуют в акции.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

На использование бонуса дается 7 дней после зачисления. Фрибет подходит для ординара и экспресса, коэффициент — не выше 3.00. Если ставка сыграла, на счет зачисляется чистый выигрыш без учета номинала самого бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Чтобы учесть все особенности, рассмотрим условия более подробно.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

БК запрещает владеть несколькими аккаунтами и участвовать в акции более одного раза.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Элементарные условия участия➖ Контора не засчитывает пари от 3.00 не засчитываются
➕ Приличный временной запас на выполнение условий 

Заключение

Эта акция стала удобным вариантом для всех бетторов, которые пока не имеют аккаунта у букмекера. Условия позволяют быстро познакомиться с конторой и получить приятный бонус. 

Валентин Васильев

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