Фрибет БК БЕТСИТИ для новых игроков: до 2000 рублей за первую ставку

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БК «БЕТСИТИ» запускает выгодное предложение для новых клиентов — приветственный фрибет до 2000 рублей. Для получения бонуса новичку необходимо зарегистрироваться у букмекера с промокодом BLUE и сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70. БК выплатит 100% от суммы пари в пределах оговоренного максимума.
Инструкция для новых пользователей:
1. Заполнить регистрационную анкету на сайте букмекера или через приложение.
2. Указать промокод BLUE— сразу при создании аккаунта либо после, в разделе настроек профиля.
3. Пройти верификацию личности, загрузив необходимые документы.
4. Оформить квалификационную ставку с коэффициентом от 1.70.
Квалификационные действия нужно совершить в течение 10 дней, после этого промокод BLUE теряет силу. Как только результат пари станет известен и аккаунт пройдет проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 24 часов. Сумма выплаты равна ставке, но не может превышать 2000 рублей. Возвраты и кешауты не участвуют в акции.
На использование бонуса дается 7 дней после зачисления. Фрибет подходит для ординара и экспресса, коэффициент — не выше 3.00. Если ставка сыграла, на счет зачисляется чистый выигрыш без учета номинала самого бонуса.
Чтобы учесть все особенности, рассмотрим условия более подробно.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
БК запрещает владеть несколькими аккаунтами и участвовать в акции более одного раза.
Плюсы
Минусы
|➕ Элементарные условия участия
|➖ Контора не засчитывает пари от 3.00 не засчитываются
|➕ Приличный временной запас на выполнение условий
Эта акция стала удобным вариантом для всех бетторов, которые пока не имеют аккаунта у букмекера. Условия позволяют быстро познакомиться с конторой и получить приятный бонус.