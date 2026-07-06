Приветственный фрибет от БЕТСИТИ: до 3000 рублей при проигрыше первого пари

Фрибет начисляется при неудачной первой ставке. Он равен сумме первого пари, но не более 3000 рублей.

Бесплатную ставку можно использовать на протяжении 7 дней после начисления. Ее нельзя делить на части. Применить фрибет можно только в мобильном приложении.

Сделать ставку с помощью бонуса разрешается на ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен превышать 3.00. Если ставка по фрибету окажется успешной, то на счет пользователя поступит чистый выигрыш.