Приветственный фрибет от БЕТСИТИ: до 3000 рублей при проигрыше первого пари

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При регистрации в БК «БЕТСИТИ» с промокодом SAVE3 контора застрахует первую ставку игрока на максимальную сумму до 3000 рублей. Учитываются пари с коэффициентом не более 3.00. Подробности промоакции — ниже.
Чтобы активировать промокод, необходимо:
1. Пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении.
2. Вставить промокод SAVE3 в специальную графу.
3. Нажать «Забрать бонус».
4. Пройти идентификацию.
5. Пополнить баланс.
6. Сделать в первые 10 дней после регистрации ставку с кэфом не выше 3.00.
Условия букмекерской конторы подразумевают активацию промокода и после регистрации аккаунта. Однако это необходимо сделать до заключения первого пари, иначе страховка не применится.
Фрибет начисляется при неудачной первой ставке. Он равен сумме первого пари, но не более 3000 рублей.
Бесплатную ставку можно использовать на протяжении 7 дней после начисления. Ее нельзя делить на части. Применить фрибет можно только в мобильном приложении.
Сделать ставку с помощью бонуса разрешается на ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен превышать 3.00. Если ставка по фрибету окажется успешной, то на счет пользователя поступит чистый выигрыш.
В программе для новых игроков предусмотрены определенные рамки.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
3.00
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
На возвраты и выкупы страховка ставки не начисляется. Использовать фрибет можно лишь один раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые условия участия
|➖ В акции участвуют только новые клиенты
|➕ Не предусмотрен многократный отыгрыш
|➖ Бонус начисляется при пригрыше
Текущий бонус подойдет тем, кто присмотрел интересный ординар или экспресс, но не готов к дополнительным рискам. Их часть букмекерская контора берет на себя, поэтому условия для беттора становятся гораздо интереснее.