Приветственный фрибет БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» предлагает новым игрокам получить 100% от первого пари в пределах 2000 рублей. Для этого нужно зарегистрироваться с промокодом 2000BET и поставить на исход с коэффициентом от 1.70.
Для участия в акции необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении букмекера.
2. В специальную графу при регистрации ввести промокод 2000BET.
3. Пройти идентификацию.
4. Сделать любую ставку с кэфом выше 1.70.
5. Пополнить счет.
Активацию промокода можно совершить и после регистрации. Функция доступна в личном кабинете игрока.
Бонус будет зачислен на счет клиента на протяжении 24 часов после выполнения требований. Он равен сумме первой ставки до 2000 рублей.
На использование фрибета отводится 7 дней после его зачисления. Допускаются ставки на ординары и экспрессы. Ограничений по нижней планке коэффициентов нет. Максимальный кэф — 3.00.
Бонусные средства нельзя поделить на несколько частей. Если пари будет удачным, то беттор может перевести чистый выигрыш на свой основной счет.
Мы изучили все требования букмекерской конторы и теперь рассмотрим их более детально.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
При получении и использовании бонуса за первую ставку от БК могут возникнуть некоторые трудности:
Важно не забыть сделать первую ставку на протяжении 10 дней после регистрации. В противном случае фрибет пользователь не получит.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые требования конторы
|➖ Нельзя объединять с остальными приветственными бонусами
|➕ Бонус зачисляется независимо от результатов первой ставки
|➖ Фрибет разрешено ставить целиком
Номинал фрибета может показаться небольшим, но это действительно интересное предложение для новичков. Он подходит даже тем, кто только разбирается в ставках и до конца не освоил все механики букмекерской конторы.