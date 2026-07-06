Приветственный фрибет БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

На использование фрибета отводится 7 дней после его зачисления. Допускаются ставки на ординары и экспрессы. Ограничений по нижней планке коэффициентов нет. Максимальный кэф — 3.00.

Бонусные средства нельзя поделить на несколько частей. Если пари будет удачным, то беттор может перевести чистый выигрыш на свой основной счет.