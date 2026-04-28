Неделя друга от БК Лиги Ставок: кешбэк 20% с выигрышей приглашенных друзей

В рамках промо «Неделя друга» от БК «Лига Ставок» участники реферальной программы могут получать увеличенный кешбэк с пари приглашенных клиентов. Размер вознаграждения повышен до 20%. Для оформления выплаты достаточно привести нового игрока и дождаться его игры на платформе.
Для подключения к программе нужно выполнить базовые требования организатора:
1. Открыть аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Найти в разделе промо акцию «Неделя друга».
3. Отправить индивидуальную ссылку приглашения пользователю без аккаунта.
4. Дождаться регистрации и внесения депозита в 1000 рублей приглашенным другом.
5. Получить повышенный кешбэк в рамках программы.
Система начисляет выплаты автоматически после подтверждения выполнения условий акции. Участнику доступен кешбэк 20% от выигрышей приглашенного игрока.
Возврат в 3% выплачиваются на регулярной основе раз в 14 дней. Оставшиеся 17% начисляются одной суммой 6 мая.
Вознаграждение поступает в виде фрибетов, активных в течение 2 недель после начисления. Они применяются исключительно к одиночным ставкам без требований к минимальному или максимальному кэфу.
Данное промо ограничено установленными организатором рамками и сроками.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
03.05.2026 (23:59 МСК)
Кешбэк формируется на основе выигрышных пари без учета проигрышей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Можно получать бонусы без собственных денежных вложений
|➖ Воспользоваться повышенными условиями можно только в течение 1 недели
|➕ Начисления кешбэка происходят автоматически
Повышенный кешбэк делает приглашение новых клиентов более выгодным. Промо доступно только в течение установленного срока, поэтому не стоит откладывать участие.