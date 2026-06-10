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БК Фонбет: джерси MOUZ и фрибеты по 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Обновлено:
1000 ₽ + джерси
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Заберите мерч топовой команды!

Полное содержание

  • Как получить бонус Фонбет до 1000 рублей за победу в розыгрыше от MOUZ
  • Как отыграть бонус Фонбет до 1000 рублей за участие в тг-конкурсе от MOUZ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Киберспортивный коллектив MOUZ совместно с букмекерской компанией «Фонбет» организует акцию в честь IEM Cologne Major для аудитории Telegram. Победители получат фрибеты и форму команды. Для участия требуется подписаться на канал и кликнуть кнопку «Хочу джерси».

Как получить бонус Фонбет до 1000 рублей за победу в розыгрыше от MOUZ

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Для участия нужно сделать следующее:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Фонбет» при необходимости.

2. Подписаться на Telegram-канал киберспортивной команды MOUZ.

3. Найти запись с розыгрышем и тапнуть «Хочу джерси».

Розыгрыш завершится 22 июня. В этот день «Фонбет» случайным образом определит 6 обладателей призов.

Место

Приз

Фрибет

1-3

Джерси MOUZ

1000 ₽

4-6

1000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 1000 рублей за участие в тг-конкурсе от MOUZ

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После начисления фрибет активируется мгновенно. Он доступен для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00 и действует 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Фонбет

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Ниже можно увидеть таблицу с детальным описанием предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.06.2026 (15:30 МСК)

Начисление и выдача призов запланированы сразу после финальных игр IEM Cologne.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Нет перегруженности требований➖ Предусмотрено только 6 мест в призовой зоне
➕ Сочетание разных типов наград: джерси и фрибеты 

Заключение

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Фанаты киберспорта наверняка оценят эксклюзивную форму известного коллектива MOUZ. Фрибеты, пусть и небольшие, станут приятным дополнением к основному призу.

Валентин Васильев

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