БК Фонбет: джерси MOUZ и фрибеты по 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Киберспортивный коллектив MOUZ совместно с букмекерской компанией «Фонбет» организует акцию в честь IEM Cologne Major для аудитории Telegram. Победители получат фрибеты и форму команды. Для участия требуется подписаться на канал и кликнуть кнопку «Хочу джерси».