БК Фонбет: джерси MOUZ и фрибеты по 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Киберспортивный коллектив MOUZ совместно с букмекерской компанией «Фонбет» организует акцию в честь IEM Cologne Major для аудитории Telegram. Победители получат фрибеты и форму команды. Для участия требуется подписаться на канал и кликнуть кнопку «Хочу джерси».
Для участия нужно сделать следующее:
1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Фонбет» при необходимости.
2. Подписаться на Telegram-канал киберспортивной команды MOUZ.
3. Найти запись с розыгрышем и тапнуть «Хочу джерси».
Розыгрыш завершится 22 июня. В этот день «Фонбет» случайным образом определит 6 обладателей призов.
Место
Приз
Фрибет
1-3
Джерси MOUZ
1000 ₽
4-6
—
1000 ₽
После начисления фрибет активируется мгновенно. Он доступен для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00 и действует 7 дней.
Ниже можно увидеть таблицу с детальным описанием предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.06.2026 (15:30 МСК)
Начисление и выдача призов запланированы сразу после финальных игр IEM Cologne.
Плюсы
Минусы
|➕ Нет перегруженности требований
|➖ Предусмотрено только 6 мест в призовой зоне
|➕ Сочетание разных типов наград: джерси и фрибеты
Фанаты киберспорта наверняка оценят эксклюзивную форму известного коллектива MOUZ. Фрибеты, пусть и небольшие, станут приятным дополнением к основному призу.