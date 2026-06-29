БК Фонбет: розыгрыш девайсов и фрибетов до 10 000 рублей к плей-офф ЧМ-2026

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Букмекер Fonbet запустил масштабную акцию приуроченную к решающей стадии ЧМ-2026. По итогам розыгрыша 60 победителей получат технику Apple, игровые консоли и фрибеты до 10 000 рублей. Пользователю достаточно подписаться на Telegram-канал и нажать 1 кнопку.
Вход в акцию занимает не более минуты. Нужно:
1. Оформить аккаунт в БК «Фонбет» (только для новых клиентов).
2. Стать подписчикам Telegram-канала компании.
3. Активировать «МИРОВЫЕ ПРИЗЫ» под конкурсной публикацией.
После этого участник автоматически попадает в общий пул розыгрыша. Победители определятся 20 июля, сразу после финальной встречи ЧМ-2026.
Место
Приз
1
iPhone 17 Pro Max
2
PlayStation 5
3
AirPods Max 2
4
Apple Watch Series 11
5
Nintendo Switch OLED
6-8
Lego «Кубок мира»
9-10
Официальный мяч ЧМ-2026
11-60
Фрибет 10 000 ₽
Обладатели 11-60 мест получают фрибет с индивидуальным уведомлением о условиях. Бонус действует на одиночные ставки с минимальным коэффициентом от 1.01, срок использования — 7 дней.
Таблица содержит полную информацию по условиям акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (19:30 МСК)
Призеры определяются случайным образом через бот-рандомайзер.
Плюсы
Минусы
|➕ Подарки премиального уровня — флагманские новинки Apple и игровые консоли
|➖ Исход определяется случайно, без влияния пользователя
|➕ Вход без взносов и сложных условий
Букмекерская компания традиционно совмещает большой футбол с масштабными розыгрышами. Этот конкурс — доступный способ получить флагманскую технику без лишних условий и вложений.