БК Фонбет: розыгрыш девайсов и фрибетов до 10 000 рублей к плей-офф ЧМ-2026

Вход в акцию занимает не более минуты. Нужно:

1. Оформить аккаунт в БК «Фонбет» (только для новых клиентов).

2. Стать подписчикам Telegram-канала компании.

3. Активировать «МИРОВЫЕ ПРИЗЫ» под конкурсной публикацией.

После этого участник автоматически попадает в общий пул розыгрыша. Победители определятся 20 июля, сразу после финальной встречи ЧМ-2026.