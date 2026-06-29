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ЧМ-2026



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БК Фонбет: розыгрыш девайсов и фрибетов до 10 000 рублей к плей-офф ЧМ-2026

Обновлено:
10 000 ₽ + призы
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить бонус Фонбет до 10 000 рублей за победу в Telegram-конкурсе
  • Как отыграть фрибет Фонбет до 10 000 рублей за победу в розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Fonbet запустил масштабную акцию приуроченную к решающей стадии ЧМ-2026. По итогам розыгрыша 60 победителей получат технику Apple, игровые консоли и фрибеты до 10 000 рублей. Пользователю достаточно подписаться на Telegram-канал и нажать 1 кнопку.

Как получить бонус Фонбет до 10 000 рублей за победу в Telegram-конкурсе

Вход в акцию занимает не более минуты. Нужно:

1. Оформить аккаунт в БК «Фонбет» (только для новых клиентов).

2. Стать подписчикам Telegram-канала компании.

3. Активировать «МИРОВЫЕ ПРИЗЫ» под конкурсной публикацией.

После этого участник автоматически попадает в общий пул розыгрыша. Победители определятся 20 июля, сразу после финальной встречи ЧМ-2026.

Место

Приз

1

iPhone 17 Pro Max

2

PlayStation 5

3

AirPods Max 2

4

Apple Watch Series 11

5

Nintendo Switch OLED

6-8

Lego «Кубок мира»

9-10

Официальный мяч ЧМ-2026

11-60

Фрибет 10 000 ₽

Как отыграть фрибет Фонбет до 10 000 рублей за победу в розыгрыше

Обладатели 11-60 мест получают фрибет с индивидуальным уведомлением о условиях. Бонус действует на одиночные ставки с минимальным коэффициентом от 1.01, срок использования — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Таблица содержит полную информацию по условиям акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (19:30 МСК)

Призеры определяются случайным образом через бот-рандомайзер.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подарки премиального уровня — флагманские новинки Apple и игровые консоли➖ Исход определяется случайно, без влияния пользователя
➕ Вход без взносов и сложных условий 

Заключение

Букмекерская компания традиционно совмещает большой футбол с масштабными розыгрышами. Этот конкурс — доступный способ получить флагманскую технику без лишних условий и вложений.

Валентин Васильев

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