Чипсодроп от БК Фонбет: фрибеты до 75 000 рублей за ставку на Сергея Пиняева

БК FONBET приглашает своих клиентов принять участие в акции «Чипсодроп». Игрокам достаточно сделать ставку от 500 рублей на индивидуальные действия Сергея Пиняева в сезоне, пройти мини-игру и подтвердить свои данные. Разыгрываются 10 боксов с мерчем «Чипсодроп», 3 фрибета до 75 000 купонов и годовой набор чипсов «Сергей Пиняев x FONTEAM».
Включиться в акцию можно, следуя короткой инструкции:
1. Станьте клиентом БК «Фонбет», если еще не зарегистрированы.
2. Перейдите на страницу акции «Чипсодроп» и подтвердите участие.
3. Сделайте ставку от 500 рублей на индивидуальные действия Сергея Пиняева в сезоне.
4. Пройдите мини-игру с конвертами и табло.
5. Укажите свои данные и подтвердите номер телефона.
6. Дождитесь итогов розыгрыша призов и бонусов.
Определение победителей будет происходить случайным образом 21 декабря 2025 года. На протяжении следующей недели счастливчикам вручат призы.
Приз
Количество
Бокс с мерчем «Чипсодроп» (футболка, сумка, носки, зип-толстовка)
10
Фрибет 75 000 ₽
1
Фрибет 50 000 ₽
1
Фрибет 25 000 ₽
1
Набор из 365 упаковок чипсов
1
Фрибет можно использовать только для ставки типа ординар или экспресс. Общий кэф в купоне должен быть не ниже 1.80 и не выше 3.00. Срок действия фрибета составляет 10 дней с момента начисления.
Деньги можно вывести лишь после выполнения предусмотренных требований:
Основная информация об акции представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
75 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
10 дней
Срок окончания акции
15.12.2025 (23:59 МСК)
Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. В детстве ему разрешали съесть лишь 1 чипсину после круга вокруг стадиона, что и вдохновило на создание призов акции.
Лично я быстро оформил пари на индивидуальные показатели Сергея Пиняева, выбрав тотал больше 5.5 голов в сезоне. Процесс занял буквально несколько минут, а интерфейс сайта оказался удобным и понятным. После ставки я принял участие в мини-игре с конвертами и табло. Интерактив оказался очень увлекательным. Каждый клик в игре сопровождался приятной визуализацией и небольшими сюрпризами. Теперь остается только дождаться итогов розыгрыша.
При участии важно корректно заполнить все поля на странице мероприятия: фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона, а также подтвердить его кодом из SMS. Любые ошибки или неточные данные могут стать причиной отказа в начислении приза.
Нельзя пропускать участие в мини-игре с конвертами и табло — это обязательная часть программы, а не просто развлекательный элемент. Без прохождения этой игры бонус нельзя получить даже если ставка оформлена правильно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Розыгрыш включает фрибеты на 150 000 рублей и эксклюзивные сувениры
|➖ Определение победителей осуществляется рандомно
|➕ Все клиенты FONBET имеют возможность участвовать в конкурсе
Промо отличается необычным подходом к розыгрышу призов. Все подарки интересные, даже годовой набор чипсов. Крупные фрибеты делают мероприятие особенно привлекательным. Все условия можно выполнить за несколько минут, после чего останется только спокойно дождаться результатов.