29 августа 8:04ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозит

Чипсодроп от БК Фонбет: фрибеты до 75 000 рублей за ставку на Сергея Пиняева

75000 ₽
Бонус
106 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
10 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на Пиняева и выигрывайте фрибеты и уникальный мерч!

БК FONBET приглашает своих клиентов принять участие в акции «Чипсодроп». Игрокам достаточно сделать ставку от 500 рублей на индивидуальные действия Сергея Пиняева в сезоне, пройти мини-игру и подтвердить свои данные. Разыгрываются 10 боксов с мерчем «Чипсодроп», 3 фрибета до 75 000 купонов и годовой набор чипсов «Сергей Пиняев x FONTEAM».

Как получить бонус БК Фонбет до 75 000 рублей по акции Чипсодроп

Свернуть

Включиться в акцию можно, следуя короткой инструкции:

1. Станьте клиентом БК «Фонбет», если еще не зарегистрированы.

2. Перейдите на страницу акции «Чипсодроп» и подтвердите участие.

3. Сделайте ставку от 500 рублей на индивидуальные действия Сергея Пиняева в сезоне.

4. Пройдите мини-игру с конвертами и табло.

5. Укажите свои данные и подтвердите номер телефона.

6. Дождитесь итогов розыгрыша призов и бонусов.

Определение победителей будет происходить случайным образом 21 декабря 2025 года. На протяжении следующей недели счастливчикам вручат призы.

Приз

Количество

Бокс с мерчем «Чипсодроп» (футболка, сумка, носки, зип-толстовка)

10

Фрибет 75 000 ₽

1

Фрибет 50 000 ₽

1

Фрибет 25 000 ₽

1

Набор из 365 упаковок чипсов

1

Как отыграть бонус БК Фонбет до 75 000 рублей за участие в акции Чипсодроп

Свернуть

Фрибет можно использовать только для ставки типа ординар или экспресс. Общий кэф в купоне должен быть не ниже 1.80 и не выше 3.00. Срок действия фрибета составляет 10 дней с момента начисления. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбете

Свернуть

Деньги можно вывести лишь после выполнения предусмотренных требований:

  1. Войдите в свой аккаунт через сайт FONBET или мобильное приложение.
  2. Перейдите в личный кабинет и откройте вкладку «Пополнение и выплаты».
  3. Выберите подходящий способ вывода средств.
  4. Укажите сумму, которую хотите снять.
  5. Подтвердите запрос с помощью кода безопасности из SMS и дождитесь зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

Основная информация об акции представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

75 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

10 дней

Срок окончания акции

15.12.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Фонбет до 75 000 рублей

Свернуть

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. В детстве ему разрешали съесть лишь 1 чипсину после круга вокруг стадиона, что и вдохновило на создание призов акции.

Лично я быстро оформил пари на индивидуальные показатели Сергея Пиняева, выбрав тотал больше 5.5 голов в сезоне. Процесс занял буквально несколько минут, а интерфейс сайта оказался удобным и понятным. После ставки я принял участие в мини-игре с конвертами и табло. Интерактив оказался очень увлекательным. Каждый клик в игре сопровождался приятной визуализацией и небольшими сюрпризами. Теперь остается только дождаться итогов розыгрыша.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

При участии важно корректно заполнить все поля на странице мероприятия: фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона, а также подтвердить его кодом из SMS. Любые ошибки или неточные данные могут стать причиной отказа в начислении приза.

Нельзя пропускать участие в мини-игре с конвертами и табло — это обязательная часть программы, а не просто развлекательный элемент. Без прохождения этой игры бонус нельзя получить даже если ставка оформлена правильно.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Розыгрыш включает фрибеты на 150 000 рублей и эксклюзивные сувениры➖ Определение победителей осуществляется рандомно
➕ Все клиенты FONBET имеют возможность участвовать в конкурсе 

Сравнение акции Чипсодроп Фонбет с бонусами других БК

Свернуть

Не забудьте ознакомиться с другими актуальными бонусами.

Условия

Мелбет

Winline

БЕТСИТИ

Название

Экспресс расчет на РПЛ

Турнир BetRace по ставкам на РПЛ

Бонус за регистрацию и ставки на Первую лигу

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

250 000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01ве

Срок отыгрыша

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

25 ₽

50 ₽

10 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Промо отличается необычным подходом к розыгрышу призов. Все подарки интересные, даже годовой набор чипсов. Крупные фрибеты делают мероприятие особенно привлекательным. Все условия можно выполнить за несколько минут, после чего останется только спокойно дождаться результатов.

Валентин Васильев

