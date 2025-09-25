Коробка фрибетов от БК Фонбет: бонусы до 30 000 рублей за подписку на страницу ВКонтакте

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet объявила о запуске осеннего конкурса в официальном сообществе ВКонтакте. Участникам предлагается открывать виртуальные коробки и побороться за 61 призовое место. В пуле наград представены фрибеты до 30 000 рублей. Конкурс проводится среди подписчиков сообщества и завершится после того, как все подарки будут распределены.
Шанс на получение фрибета зависит от выполнения обязательных условий:
1. Зарегистрироваться в Fonbet или войти в существующий аккаунт.
2. Подписаться на официальное сообщество букмекера во ВКонтакте.
3. Отметить лайком публикацию с розыгрышем.
4. Оставить комментарий под постом со словом «ОТКРЫТЬ».
5. Убедиться, что страница соответствует требованиям участия в конкурсе
После того, как игрок оставит слово «ОТКРЫТЬ» в комментариях, бот автоматически определит результат и покажет содержимое коробки. Каждому участнику предоставляется 3 попытки. Дополнительно можно получить еще 5, если поделиться акционной записью на своей странице. Всего подготовлен 61 фрибет.
Фрибет
Количество
30 000 ₽
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
10
5000 ₽
15
3000 ₽
15
1000 ₽
15
Детали по применению бонусных средств будут направлены каждому победителю после их зачисления. Как правило, фрибет активен в течение 1 недели и может быть использован для оформления одиночного пари на спортивные события. При этом установлено ограничение по коэффициенту — не выше 3.00.
Основные условия предложения собраны и структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Не допускается участие с нескольких страниц VK привязанных к 1 счету.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты номиналом до 30 000 ₽
|➖ Призы распределяются случайно среди всех участников
|➕ За репост игрок получает дополнительные попытки
Нестандартная механика розыгрыша привлекает внимание и помогает Fonbet расширять аудиторию во ВКонтакте. Участники получают шанс на крупные фрибеты при простых и честных условиях.