Коробка фрибетов от БК Фонбет: бонусы до 30 000 рублей за подписку на страницу ВКонтакте

Откройте коробку и получите приз!

Букмекерская компания Fonbet объявила о запуске осеннего конкурса в официальном сообществе ВКонтакте. Участникам предлагается открывать виртуальные коробки и побороться за 61 призовое место. В пуле наград представены фрибеты до 30 000 рублей. Конкурс проводится среди подписчиков сообщества и завершится после того, как все подарки будут распределены.

Как получить бонус Фонбет до 30 000 рублей за подписку на страницу ВКонтакте

Шанс на получение фрибета зависит от выполнения обязательных условий:

1. Зарегистрироваться в Fonbet или войти в существующий аккаунт.

2. Подписаться на официальное сообщество букмекера во ВКонтакте.

3. Отметить лайком публикацию с розыгрышем.

4. Оставить комментарий под постом со словом «ОТКРЫТЬ».

5. Убедиться, что страница соответствует требованиям участия в конкурсе

После того, как игрок оставит слово «ОТКРЫТЬ» в комментариях, бот автоматически определит результат и покажет содержимое коробки. Каждому участнику предоставляется 3 попытки. Дополнительно можно получить еще 5, если поделиться акционной записью на своей странице. Всего подготовлен 61 фрибет.

Фрибет

Количество

30 000 ₽

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

10

5000 ₽

15

3000 ₽

15

1000 ₽

15

Как отыграть бонус Фонбет до 30 000 рублей за участие в вк-конкурсе

Детали по применению бонусных средств будут направлены каждому победителю после их зачисления. Как правило, фрибет активен в течение 1 недели и может быть использован для оформления одиночного пари на спортивные события. При этом установлено ограничение по коэффициенту — не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от БК Фонбет

Основные условия предложения собраны и структурированы в таблице.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.09.2025 (23:59 МСК)

Не допускается участие с нескольких страниц VK привязанных к 1 счету.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Фрибеты номиналом до 30 000 ₽➖ Призы распределяются случайно среди всех участников
➕ За репост игрок получает дополнительные попытки 

Заключение

Нестандартная механика розыгрыша привлекает внимание и помогает Fonbet расширять аудиторию во ВКонтакте. Участники получают шанс на крупные фрибеты при простых и честных условиях.

Валентин Васильев

