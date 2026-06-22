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ГлавнаяБонусыПромокод MOUZDROP от БК Fonbet: футболки и фрибеты 10 000 рублей за пари на киберспорт
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Промокод MOUZDROP от БК Fonbet: футболки и фрибеты 10 000 рублей за пари на киберспорт

Обновлено:
10 000 ₽ + мерч
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не упустите шанс — акция действует до 1 июля!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Fonbet до 10 000 рублей за пари на киберспорт
  • Как отыграть фрибет Fonbet до 10 000 рублей за ставку на киберспорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Fonbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Fonbet запустила розыгрыш для любителей киберспорта. По итогам промо 10 счастливчиков заберут фирменную футболку вместе с фрибетом на 10 000 рублей. Для входа в акцию нужно ввести промокод MOUZDROP и сделать ставку от 300 рублей на любой киберспортивный матч.

Как получить фрибет Fonbet до 10 000 рублей за пари на киберспорт

Схема участия укладывается в 4 шага:

1. Зарегистрироваться на Fonbet или авторизоваться в существующем аккаунте.

2. Открыть раздел «Промо» в личном кабинете и ввести код MOUZDROP.

3. Подтвердить участие в акции.

4. Сделать ставку от 300 рублей на киберспорт с коэффициентом 1.50 или выше.

Исход пари на результат не влияет — выиграли вы или проиграли, место в розыгрыше сохраняется. Победителей определят не позднее 15 июля по специальному алгоритму. Полная таблица призов — ниже.

Место

Приз

1-10

Футболка + фрибет 10 000 ₽

11-20

Фрибет 10 000 ₽

Как отыграть фрибет Fonbet до 10 000 рублей за ставку на киберспорт

Начисленный бонус действует 2 недели. Фрибет принимается только на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Если не уложиться в срок, бонус сгорит без какой-либо компенсации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Fonbet

Подробные условия предложения приведены в следующем блоке.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

01.07.2026 (23:59 МСК)

Повторное участие не предусмотрено, можно получить только 1 приз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Низкий порог входа — всего 300 ₽➖ Фрибет действует только в одиночных ставках
➕ Результат ставки не влияет на шансы выиграть 

Заключение

Акция построена честно: победители вычисляются рандомно из общей базы участников, без оглядки на размер ставок или оборот по счету. Единственное, на что стоит обратить особое внимание — правильный ввод промокода. Опечатка при активации закроет доступ к розыгрышу.

Валентин Васильев

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