Промокод MOUZDROP от БК Fonbet: футболки и фрибеты 10 000 рублей за пари на киберспорт

Партнерский проект
БК Fonbet запустила розыгрыш для любителей киберспорта. По итогам промо 10 счастливчиков заберут фирменную футболку вместе с фрибетом на 10 000 рублей. Для входа в акцию нужно ввести промокод MOUZDROP и сделать ставку от 300 рублей на любой киберспортивный матч.
Схема участия укладывается в 4 шага:
1. Зарегистрироваться на Fonbet или авторизоваться в существующем аккаунте.
2. Открыть раздел «Промо» в личном кабинете и ввести код MOUZDROP.
3. Подтвердить участие в акции.
4. Сделать ставку от 300 рублей на киберспорт с коэффициентом 1.50 или выше.
Исход пари на результат не влияет — выиграли вы или проиграли, место в розыгрыше сохраняется. Победителей определят не позднее 15 июля по специальному алгоритму. Полная таблица призов — ниже.
Место
Приз
1-10
Футболка + фрибет 10 000 ₽
11-20
Фрибет 10 000 ₽
Начисленный бонус действует 2 недели. Фрибет принимается только на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Если не уложиться в срок, бонус сгорит без какой-либо компенсации.
Подробные условия предложения приведены в следующем блоке.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
01.07.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие не предусмотрено, можно получить только 1 приз.
Плюсы
Минусы
|➕ Низкий порог входа — всего 300 ₽
|➖ Фрибет действует только в одиночных ставках
|➕ Результат ставки не влияет на шансы выиграть
Акция построена честно: победители вычисляются рандомно из общей базы участников, без оглядки на размер ставок или оборот по счету. Единственное, на что стоит обратить особое внимание — правильный ввод промокода. Опечатка при активации закроет доступ к розыгрышу.