Промокод MOUZDROP от БК Fonbet: футболки и фрибеты 10 000 рублей за пари на киберспорт

Схема участия укладывается в 4 шага:

1. Зарегистрироваться на Fonbet или авторизоваться в существующем аккаунте.

2. Открыть раздел «Промо» в личном кабинете и ввести код MOUZDROP.

3. Подтвердить участие в акции.

4. Сделать ставку от 300 рублей на киберспорт с коэффициентом 1.50 или выше.

Исход пари на результат не влияет — выиграли вы или проиграли, место в розыгрыше сохраняется. Победителей определят не позднее 15 июля по специальному алгоритму. Полная таблица призов — ниже.