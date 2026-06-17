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ГлавнаяБонусыСтавки по таймеру на TI 2026 от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей
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Ставки по таймеру на TI 2026 от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
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Гарантированный фрибет для любителей киберспорта!

Полное содержание

  • Как получить бонус Фонбет до 100 000 рублей за ставки на квалификацию TI 2026
  • Как отыграть бонус Фонбет до 100 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Fonbet анонсировал крупную промоакцию среди любителей киберспорта с общим призовым фондом до 3 350 000 рублей. Самые удачливые бетторы получат 100 000. 

Как получить бонус Фонбет до 100 000 рублей за ставки на квалификацию TI 2026

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Fonbet добавит игрока в базу претендентов после выполнения ряда квалификационных действий:

  1. Регистрация в букмекерской конторе.
  2. Подтверждение участия в промоакции.
  3. Включение таймера.
  4. Совершение квалификационного пари.

Букмекер засчитывает одиночные и множественные ставки с минимальной суммой от 2000 рублей. Коэффициент каждого добавленного в купон события должен начинаться от 2.00. 

Ежедневно букмекерская контора формирует базу претендентов в зависимости от хронологии заключения квалификационного пари. После этого контора распределяет между игроками бонус от 200 до 100 000 рублей. 

Как отыграть бонус Фонбет до 100 000 рублей

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Фрибет начисляется на 7 суток. Он отыгрывается одиночной ставкой с любым кэфом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от БК Фонбет

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Главные условия акции сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

В таблице указан последний срок совершения квалификационной ставки. Однако бонусы могут зачислить до 12.07.2026.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Возможность получить крупную выплату➖ Номинал фрибета определяется случайным образом
➕ Некоторые бонусы начисляются несколькими купонами 

Заключение

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Для участия в акции вам нужно сделать всего одну ставку. Причем БК не требует побеждать или обгонять других бетторов по обороту. Поэтому участвовать в промо можно даже без глубокого понимания игры Dota 2.

Валентин Васильев

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