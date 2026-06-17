Ставки по таймеру на TI 2026 от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей

Партнерский проект
Fonbet анонсировал крупную промоакцию среди любителей киберспорта с общим призовым фондом до 3 350 000 рублей. Самые удачливые бетторы получат 100 000.
Fonbet добавит игрока в базу претендентов после выполнения ряда квалификационных действий:
Букмекер засчитывает одиночные и множественные ставки с минимальной суммой от 2000 рублей. Коэффициент каждого добавленного в купон события должен начинаться от 2.00.
Ежедневно букмекерская контора формирует базу претендентов в зависимости от хронологии заключения квалификационного пари. После этого контора распределяет между игроками бонус от 200 до 100 000 рублей.
Фрибет начисляется на 7 суток. Он отыгрывается одиночной ставкой с любым кэфом.
Главные условия акции сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
В таблице указан последний срок совершения квалификационной ставки. Однако бонусы могут зачислить до 12.07.2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получить крупную выплату
|➖ Номинал фрибета определяется случайным образом
|➕ Некоторые бонусы начисляются несколькими купонами
Для участия в акции вам нужно сделать всего одну ставку. Причем БК не требует побеждать или обгонять других бетторов по обороту. Поэтому участвовать в промо можно даже без глубокого понимания игры Dota 2.