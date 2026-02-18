Промокод от БК Фонбет: VIP-абонемент на футбол за пари на Кубок России

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet проводит специальный розыгрыш для любителей футбола. Сделав ставку на матч Кубка России с промокодом МОСКВА, участник может выиграть VIP-абонемент на все московские встречи турнира в марте.
Приз присуждается только тому, кто выполнит все обязательные условия:
1. Создаст личный кабинет на платформе «Фонбет».
2. Активирует промокод МОСКВА через раздел «Бонусы».
3. Разместит ставку на любой матч Кубка России с минимальной суммой 1000 рублей.
Пари принимаются с любым коэффициентом. Единственный победитель акции получит VIP-абонемент на все московские встречи FONBET Кубка России в марте. В программе:
Результаты розыгрыша станут доступны 2 марта в специальном канале «FONBET Кубок России Bot».
Приз предоставляется без необходимости отыгрыша. Победитель посетит московские игры Кубка России без каких-либо дополнительных требований.
Благодаря таблице можно быстро понять главные моменты промоакции.
Максимальный размер бонуса
VIP-билет на футбол
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
26.02.2026 (23:59 МСК)
Приз включает в себя обслуживание на стадионе и кейтеринг.
Плюсы
Минусы
|➕ Эксклюзивный приз — VIP-абонемент на футбольные встречи
|➖ Победителем станет только 1 клиент
|➕ Промо открыто для всех зарегистрированных пользователей букмекера
Посмотреть легендарное противостояние «Спартака» и «Динамо» на комфортных VIP-местах — главная награда для победителя промо. Счастливчик определяется всего 1, но это не должно помешать игрокам попытать удачу.