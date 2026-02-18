Промокод от БК Фонбет: VIP-абонемент на футбол за пари на Кубок России

Приз присуждается только тому, кто выполнит все обязательные условия:

1. Создаст личный кабинет на платформе «Фонбет».

2. Активирует промокод МОСКВА через раздел «Бонусы».

3. Разместит ставку на любой матч Кубка России с минимальной суммой 1000 рублей.

Пари принимаются с любым коэффициентом. Единственный победитель акции получит VIP-абонемент на все московские встречи FONBET Кубка России в марте. В программе:

ЦСКА — «Краснодар» (4 марта).

«Динамо» Москва — «Спартак» Москва (5 марта).

«Спартак» (Москва) — «Динамо» Москва (18 марта).

Результаты розыгрыша станут доступны 2 марта в специальном канале «FONBET Кубок России Bot».