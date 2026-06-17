Время чемпионов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Присоединиться к акции можно за несколько кликов. Для этого:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», если ранее не создавали аккаунт.

2. Откройте страницу промоакции и кликните «Участвовать», затем активируйте поле «Запустить таймер».

3. В течение следующих 24 часов размещайте ставки на футбольные события на общую сумму от 3000 рублей с коэффициентом от 2.00.

4. После выполнения условий запустите «Получить бонус» и заберите фрибет от 500 рублей.

Заранее узнать сумму бонуса не получится. В акции используется случайный принцип распределения вознаграждений.

Фрибет Количество 500 000 ₽ 39 300 000 ₽ 39 100 000 ₽ 39 50 000 ₽ 39 20 000 ₽ 39 10 000 ₽ 39 5000 ₽ 500 2000 ₽ 1000 1000 ₽ 5000 700 ₽ 10 000 500 ₽ Неограниченно

Оформить участие разрешается только 1 раз в течение 24 часов. По окончании цикла на странице предложения активируется раздел «Попробовать еще раз», открывающий доступ к повторной попытке.