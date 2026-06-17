Время чемпионов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Партнерский проект
На время ЧМ-2026 компания «Фонбет» подготовила для своих клиентов акцию «Время чемпионов» с крупным призовым фондом в размере 315 000 000 рублей. Ежедневно пользователи имеют шанс выиграть фрибет на сумму до 500 000 рублей.
Присоединиться к акции можно за несколько кликов. Для этого:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», если ранее не создавали аккаунт.
2. Откройте страницу промоакции и кликните «Участвовать», затем активируйте поле «Запустить таймер».
3. В течение следующих 24 часов размещайте ставки на футбольные события на общую сумму от 3000 рублей с коэффициентом от 2.00.
4. После выполнения условий запустите «Получить бонус» и заберите фрибет от 500 рублей.
Заранее узнать сумму бонуса не получится. В акции используется случайный принцип распределения вознаграждений.
Фрибет
Количество
500 000 ₽
39
300 000 ₽
39
100 000 ₽
39
50 000 ₽
39
20 000 ₽
39
10 000 ₽
39
5000 ₽
500
2000 ₽
1000
1000 ₽
5000
700 ₽
10 000
500 ₽
Неограниченно
Оформить участие разрешается только 1 раз в течение 24 часов. По окончании цикла на странице предложения активируется раздел «Попробовать еще раз», открывающий доступ к повторной попытке.
После начисления фрибета у участника есть 7 дней на его активацию. Бонус требуется полностью задействовать в одиночной ставке на любое спортивное событие с минимальным коэффициентом 1.01.
Все важные параметры акции представлены в таблице в кратком формате.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Не имеет значения, окажутся ваши ставки успешными или нет. Учитывается выполнение условий по объему пари, а не их итоговый результат.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневный шанс на новый фрибет
|➖ Призы максимального размера начисляются редко
|➕ Не нужно выигрывать квалификационные ставки
|➖ Минимальный объем пари — от 3000 ₽
Промо оставляет положительное впечатление благодаря крупному призовому фонду и ежедневным розыгрышам. Основным ограничением остается обязательный оборот пари с кэфом от 2.00, но такие условия нельзя назвать чрезмерно сложными.