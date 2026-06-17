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ЧМ-2026



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Время чемпионов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Обновлено:
до 500 000 ₽
Бонус
31 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Фонбет до 500 000 рублей за пари на чемпионат мира
  • Как отыграть бонус БК Фонбет до 500 000 рублей по промо Время чемпионов
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

На время ЧМ-2026 компания «Фонбет» подготовила для своих клиентов акцию «Время чемпионов» с крупным призовым фондом в размере 315 000 000 рублей. Ежедневно пользователи имеют шанс выиграть фрибет на сумму до 500 000 рублей.

Как получить фрибет БК Фонбет до 500 000 рублей за пари на чемпионат мира

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Присоединиться к акции можно за несколько кликов. Для этого:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», если ранее не создавали аккаунт.

2. Откройте страницу промоакции и кликните «Участвовать», затем активируйте поле «Запустить таймер».

3. В течение следующих 24 часов размещайте ставки на футбольные события на общую сумму от 3000 рублей с коэффициентом от 2.00.

4. После выполнения условий запустите «Получить бонус» и заберите фрибет от 500 рублей.

Заранее узнать сумму бонуса не получится. В акции используется случайный принцип распределения вознаграждений. 

Фрибет

Количество

500 000 ₽

39

300 000 ₽

39

100 000 ₽

39

50 000 ₽

39

20 000 ₽

39

10 000 ₽

39

5000 ₽

500

2000 ₽

1000

1000 ₽

5000

700 ₽

10 000

500 ₽

Неограниченно

Оформить участие разрешается только 1 раз в течение 24 часов. По окончании цикла на странице предложения активируется раздел «Попробовать еще раз», открывающий доступ к повторной попытке.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 500 000 рублей по промо Время чемпионов

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После начисления фрибета у участника есть 7 дней на его активацию. Бонус требуется полностью задействовать в одиночной ставке на любое спортивное событие с минимальным коэффициентом 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от БК Фонбет

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Все важные параметры акции представлены в таблице в кратком формате.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Не имеет значения, окажутся ваши ставки успешными или нет. Учитывается выполнение условий по объему пари, а не их итоговый результат.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Ежедневный шанс на новый фрибет➖ Призы максимального размера начисляются редко
➕ Не нужно выигрывать квалификационные ставки➖ Минимальный объем пари — от 3000 ₽

Заключение

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Промо оставляет положительное впечатление благодаря крупному призовому фонду и ежедневным розыгрышам. Основным ограничением остается обязательный оборот пари с кэфом от 2.00, но такие условия нельзя назвать чрезмерно сложными.

Валентин Васильев

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