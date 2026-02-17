Бонусная неделя от БК Leon: фрибеты до 5000 рублей за депозит и пари на спорт

Участие в промо требует соблюдения всех правил, прописанных организатором:

1. Создайте профиль в «Леоне».

2. Откройте страницу «Бонусной недели» и активируйте участие.

3. Внесите на баланс не менее 1000 рублей.

4. Заключайте пари с суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.

Как только участник выполнит условия промо, ему автоматически начисляется фрибет 500 рублей. Получить его можно только 1 раз на протяжении всей бонусной недели. Дополнительно за каждый день выполнения условий начисляется 1 купон для участия в финальном розыгрыше. Всего можно собрать до 7 купонов.

Общий призовой банк финального розыгрыша составляет 500 000 рублей. Среди всех игроков с купонами случайным образом выберут 100 победителей, каждый из которых получит 5000 рублей фрибетом.