Бонусная неделя от БК Leon: фрибеты до 5000 рублей за депозит и пари на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» проводит «Бонусную неделю» в честь Масленицы. Каждый участник получает фрибет 500 рублей за пополнение счета и заключение пари на любое событие. Кроме того, можно выиграть часть призового банка в 500 000 рублей в финальном розыгрыше среди обладателей купонов.
Участие в промо требует соблюдения всех правил, прописанных организатором:
1. Создайте профиль в «Леоне».
2. Откройте страницу «Бонусной недели» и активируйте участие.
3. Внесите на баланс не менее 1000 рублей.
4. Заключайте пари с суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.
Как только участник выполнит условия промо, ему автоматически начисляется фрибет 500 рублей. Получить его можно только 1 раз на протяжении всей бонусной недели. Дополнительно за каждый день выполнения условий начисляется 1 купон для участия в финальном розыгрыше. Всего можно собрать до 7 купонов.
Общий призовой банк финального розыгрыша составляет 500 000 рублей. Среди всех игроков с купонами случайным образом выберут 100 победителей, каждый из которых получит 5000 рублей фрибетом.
Бонусный фрибет предоставляется для 1 пари и подходит для ординаров на прематч или лайв. Ставки принимаются на любые исходы с коэффициентами от 1.70 до 3.00. Фрибет действителен в течение 7 суток.
Ознакомиться с деталями предложения можно в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Финальный розыгрыш запланирован на 24 февраля 17:00 МСК. Имена победителей появятся на странице акции на следующий день.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждому участнику достанется фрибет 500 рублей
|➖ Купоны начисляются только при ежедневном пополнении баланса
|➕ В финале акции 500 000 рублей будут распределены между победителями
Чтобы зарабатывать новые купоны, требуется пополнять счет каждый день. При этом гарантированный фрибет предоставляется только 1 раз.