17 февраля 7:42
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Бонусная неделя от БК Leon: фрибеты до 5000 рублей за депозит и пари на спорт

5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты на Масленицу достанутся каждому участнику!

Букмекерская компания «Леон» проводит «Бонусную неделю» в честь Масленицы. Каждый участник получает фрибет 500 рублей за пополнение счета и заключение пари на любое событие. Кроме того, можно выиграть часть призового банка в 500 000 рублей в финальном розыгрыше среди обладателей купонов.

Как получить фрибет от Leon до 5000 рублей по акции Бонусная неделя

Свернуть

Участие в промо требует соблюдения всех правил, прописанных организатором:

1. Создайте профиль в «Леоне».

2. Откройте страницу «Бонусной недели» и активируйте участие.

3. Внесите на баланс не менее 1000 рублей.

4. Заключайте пари с суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.

Как только участник выполнит условия промо, ему автоматически начисляется фрибет 500 рублей. Получить его можно только 1 раз на протяжении всей бонусной недели. Дополнительно за каждый день выполнения условий начисляется 1 купон для участия в финальном розыгрыше. Всего можно собрать до 7 купонов.

Общий призовой банк финального розыгрыша составляет 500 000 рублей. Среди всех игроков с купонами случайным образом выберут 100 победителей, каждый из которых получит 5000 рублей фрибетом.

Как отыграть бонус Leon до 5000 рублей за депозит и ставки на спортивные события

Свернуть

Бонусный фрибет предоставляется для 1 пари и подходит для ординаров на прематч или лайв. Ставки принимаются на любые исходы с коэффициентами от 1.70 до 3.00. Фрибет действителен в течение 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Leon

Свернуть

Ознакомиться с деталями предложения можно в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Финальный розыгрыш запланирован на 24 февраля 17:00 МСК. Имена победителей появятся на странице акции на следующий день.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Каждому участнику достанется фрибет 500 рублей➖ Купоны начисляются только при ежедневном пополнении баланса
➕ В финале акции 500 000 рублей будут распределены между победителями 

Заключение

Свернуть

Чтобы зарабатывать новые купоны, требуется пополнять счет каждый день. При этом гарантированный фрибет предоставляется только 1 раз.

Валентин Васильев

