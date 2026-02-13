Бонусный старт от БК Леон: фрибет до 11 111 рублей за регистрацию и депозит

Отыгрыш осуществляется в течение 14 дней после регистрации. Игроку необходимо совершить пари на сумму в 6 раз больше размера бонуса. Можно использовать одиночные и экспресс-ставки с кэфами от 1.70 до 3.00. Результат пари не важен. Засчитываются только ставки через мобильное приложение для Android или iOS.