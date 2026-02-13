Ведомости
13 февраля
БК ЛеонФрибеты за депозит
Бонусный старт от БК Леон: фрибет до 11 111 рублей за регистрацию и депозит

11111 ₽
Бонус
19 д.
До конца акции
x6
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Увеличьте первый депозит на 50%!

Приветственная акция букмекера Leon «Бонусный старт» предлагает новым игрокам дополнительные средства для ставок. Клиент получит 50% от суммы первого пополнения. Максимальный размер бонуса составляет 11 111 рублей. Участие в промо осуществляется через приложение БК для смартфонов.

Как получить приветственный бонус БК Леон до 11 111 рублей за регистрацию

Для активации «Бонусного старта» требуется выполнить установленные правила:

1. Оформить новый аккаунт в БК «Леон».

2. Скачать и запустить мобильное приложение букмекера.

3. Перейти к акции «Бонусный старт» и активировать участие.

4. Внести первый депозит от 1000 рублей в течение 7 дней после регистрации.

Как только условия будут выполнены, на баланс начисляется фрибет — половина суммы пополнения (до 11 111 рублей). Если депозит меньше 1000 рублей, бонус игроку не достанется.

Как отыграть бонус Леон до 11 111 рублей для новых пользователей

Отыгрыш осуществляется в течение 14 дней после регистрации. Игроку необходимо совершить пари на сумму в 6 раз больше размера бонуса. Можно использовать одиночные и экспресс-ставки с кэфами от 1.70 до 3.00. Результат пари не важен. Засчитываются только ставки через мобильное приложение для Android или iOS.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 11 111 рублей от Леон

Основные детали промоакции.

Максимальный размер бонуса

11 111 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

х6

Срок использования бонуса

14 дней

Срок окончания акции

05.03.2026 (23:59 МСК)

Пари из раздела «Ставки 24/7» не засчитываются при отыгрыше бонуса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Позволяет увеличить первый депозит на 50%➖ Для отыгрыша требуется сделать ставки на сумму в 6 раз больше размера бонуса
➕ До 11 111 рублей дополнительных средств для пари 

Заключение

БК Leon предлагает обновленную приветственную акцию, доступную только через приложение для смартфонов. Для активации бонуса необходимо отыграть его 6 раз. В сравнении с аналогичными предложениями других букмекеров условия выглядят средне — не слишком легкие и не чрезмерно сложные.

Валентин Васильев

