Бонусный старт от БК Леон: фрибет до 11 111 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Приветственная акция букмекера Leon «Бонусный старт» предлагает новым игрокам дополнительные средства для ставок. Клиент получит 50% от суммы первого пополнения. Максимальный размер бонуса составляет 11 111 рублей. Участие в промо осуществляется через приложение БК для смартфонов.
Для активации «Бонусного старта» требуется выполнить установленные правила:
1. Оформить новый аккаунт в БК «Леон».
2. Скачать и запустить мобильное приложение букмекера.
3. Перейти к акции «Бонусный старт» и активировать участие.
4. Внести первый депозит от 1000 рублей в течение 7 дней после регистрации.
Как только условия будут выполнены, на баланс начисляется фрибет — половина суммы пополнения (до 11 111 рублей). Если депозит меньше 1000 рублей, бонус игроку не достанется.
Отыгрыш осуществляется в течение 14 дней после регистрации. Игроку необходимо совершить пари на сумму в 6 раз больше размера бонуса. Можно использовать одиночные и экспресс-ставки с кэфами от 1.70 до 3.00. Результат пари не важен. Засчитываются только ставки через мобильное приложение для Android или iOS.
Основные детали промоакции.
Максимальный размер бонуса
11 111 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х6
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
05.03.2026 (23:59 МСК)
Пари из раздела «Ставки 24/7» не засчитываются при отыгрыше бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Позволяет увеличить первый депозит на 50%
|➖ Для отыгрыша требуется сделать ставки на сумму в 6 раз больше размера бонуса
|➕ До 11 111 рублей дополнительных средств для пари
БК Leon предлагает обновленную приветственную акцию, доступную только через приложение для смартфонов. Для активации бонуса необходимо отыграть его 6 раз. В сравнении с аналогичными предложениями других букмекеров условия выглядят средне — не слишком легкие и не чрезмерно сложные.