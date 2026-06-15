Достижения ЧМ-2026 от БК Леон: фрибет до 5000 рублей

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Букмекерская контора Leon расширила список достижений и теперь выдает бонусы за удачные ставки на ЧМ. Игроку станут доступны новые фрибеты, фоны и аватары для профиля. Каждое достижение — бесплатная ставка на 1000-5000 рублей.
Букмекерская контора предлагает максимально простые условия участия. От игрока требуется:
В большинстве случаев контора не регламентирует минимальную сумму. Для участия бетторам предлагается 6 вариантов:
За все задания выдается фрибет на 1000 рублей. Исключение — достижение «Чемпион мира». Бонус за него в 5 раз больше. Дополнительно игрок получает новый аватар и фон.
Букмекерская контора не раскрывает срок действия бонуса, но обычно он выдается на 7 дней. Для ставок разрешается использовать ординары и экспрессы с коэффициентами 1.80-3.00.
Таблица ниже содержит всю необходимую информацию по промоакции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (23:59 МСК)
Сумма на специальные ставки отдельно не регламентируется. Бетторам можно ставить даже по 5 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Необычные исходы
|➖ Низкие шансы на победу специальных ставок
|➕ При удачном стечении обстоятельств можно получить фрибет на 1000 рублей при ставке 5 рублей
|➖ Гарантированный фрибет сложно заработать
Представленная акция оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, для получения ряда достижений можно поставить хоть по 5 рублей. Однако бонус начислят только при большом везении. С другой — букмекерская контора предлагает гарантированный фрибет на 5000. Вот только для его получения нужно проставить 104 000.