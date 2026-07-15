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Суперкупономания от БК Leon: фрибет 10 000 рублей за пари на спорт

Обновлено:
10 000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждая ставка — шаг к суперфрибету!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от Leon 10 000 рублей по промо Суперкупономания
  • Как отыграть бонус Leon до 10 000 рублей за ставки на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Leon
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Leon запустила турнир «Суперкупономания», приуроченный к завершающей стадии мундиаля-2026. По итогу промо 10 самых активных пользователей получат фиксированные фрибеты по 10 000 рублей, а вдобавок — суперкупоны, дающие право сыграть в финальном розыгрыше акции «Золотая лихорадка».

Как получить фрибет от Leon 10 000 рублей по промо Суперкупономания

Чтобы попасть в число призеров, нужно выполнить следующие действия:

1. Оформить учетную запись в БК «Леон» (если ее еще нет).

2. Найти раздел «Суперкупономания» и закрепить участие кликом кнопки.

3. До 22 июля заключать пари типа ординар либо экспресс на любые спортивные дисциплины.

Коэффициент в купоне должен составлять не менее 1.50. Сумма ставки — от 1000 рублей. За каждое подходящее пари начисляется 1 балл. Засчитываются и удачные, и проигрышные ставки.

Букмекер 23 июля подведет итоги. Топ-10 игроков по числу набранных очков разделят призовой банк.

Место

Фрибет

Количество купонов

1

10 000 ₽

30

2

10 000 ₽

20

3

10 000 ₽

15

4

10 000 ₽

10

5

10 000 ₽

8

6

10 000 ₽

6

7

10 000 ₽

5

8

10 000 ₽

3

9

10 000 ₽

2

10

10 000 ₽

1

Суперкупоны автоматически превращаются в билеты «Золотой лихорадки», где разыгрываются часы Rolex, суперфрибет на 3 000 000 рублей и премиальная техника.

Как отыграть бонус Leon до 10 000 рублей за ставки на спорт

Выигранный фрибет поступит на бонусный счет в течение 5 рабочих дней. На его активацию отводится 7 суток. Бонус ставится полностью — либо на одиночное событие, либо на экспресс. Минимальный коэффициент исхода — 1.30. Подходят события как из прематч-линии, так и из лайва.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Leon

Разобрались во всех деталях предложения и подготовили краткое резюме.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (23:59 МСК)

За ставки на противоположные исходы одного матча игрок исключается из акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно ставить на любые виды спорта и события➖ Нужен существенный оборот пари
➕ Дополнительный шанс побороться за суперприз в «Золотой лихорадке» 

Заключение

В «Суперкупономании» результат ставки не играет роли, важна только активность. Турнир особенно интересен тем, кто планирует часто заключать пари. Бетторы из топ-10 получат хорошие призы и дополнительные возможности побороться за часы Rolex и суперфрибет в 3 000 000 рублей.

Валентин Васильев

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