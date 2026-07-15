Суперкупономания от БК Leon: фрибет 10 000 рублей за пари на спорт

Партнерский проект
Букмекерская контора Leon запустила турнир «Суперкупономания», приуроченный к завершающей стадии мундиаля-2026. По итогу промо 10 самых активных пользователей получат фиксированные фрибеты по 10 000 рублей, а вдобавок — суперкупоны, дающие право сыграть в финальном розыгрыше акции «Золотая лихорадка».
Чтобы попасть в число призеров, нужно выполнить следующие действия:
1. Оформить учетную запись в БК «Леон» (если ее еще нет).
2. Найти раздел «Суперкупономания» и закрепить участие кликом кнопки.
3. До 22 июля заключать пари типа ординар либо экспресс на любые спортивные дисциплины.
Коэффициент в купоне должен составлять не менее 1.50. Сумма ставки — от 1000 рублей. За каждое подходящее пари начисляется 1 балл. Засчитываются и удачные, и проигрышные ставки.
Букмекер 23 июля подведет итоги. Топ-10 игроков по числу набранных очков разделят призовой банк.
Место
Фрибет
Количество купонов
1
10 000 ₽
30
2
10 000 ₽
20
3
10 000 ₽
15
4
10 000 ₽
10
5
10 000 ₽
8
6
10 000 ₽
6
7
10 000 ₽
5
8
10 000 ₽
3
9
10 000 ₽
2
10
10 000 ₽
1
Суперкупоны автоматически превращаются в билеты «Золотой лихорадки», где разыгрываются часы Rolex, суперфрибет на 3 000 000 рублей и премиальная техника.
Выигранный фрибет поступит на бонусный счет в течение 5 рабочих дней. На его активацию отводится 7 суток. Бонус ставится полностью — либо на одиночное событие, либо на экспресс. Минимальный коэффициент исхода — 1.30. Подходят события как из прематч-линии, так и из лайва.
Разобрались во всех деталях предложения и подготовили краткое резюме.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (23:59 МСК)
За ставки на противоположные исходы одного матча игрок исключается из акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно ставить на любые виды спорта и события
|➖ Нужен существенный оборот пари
|➕ Дополнительный шанс побороться за суперприз в «Золотой лихорадке»
В «Суперкупономании» результат ставки не играет роли, важна только активность. Турнир особенно интересен тем, кто планирует часто заключать пари. Бетторы из топ-10 получат хорошие призы и дополнительные возможности побороться за часы Rolex и суперфрибет в 3 000 000 рублей.