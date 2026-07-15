Суперкупономания от БК Leon: фрибет 10 000 рублей за пари на спорт

Чтобы попасть в число призеров, нужно выполнить следующие действия:

1. Оформить учетную запись в БК «Леон» (если ее еще нет).

2. Найти раздел «Суперкупономания» и закрепить участие кликом кнопки.

3. До 22 июля заключать пари типа ординар либо экспресс на любые спортивные дисциплины.

Коэффициент в купоне должен составлять не менее 1.50. Сумма ставки — от 1000 рублей. За каждое подходящее пари начисляется 1 балл. Засчитываются и удачные, и проигрышные ставки.

Букмекер 23 июля подведет итоги. Топ-10 игроков по числу набранных очков разделят призовой банк.

Место Фрибет Количество купонов 1 10 000 ₽ 30 2 10 000 ₽ 20 3 10 000 ₽ 15 4 10 000 ₽ 10 5 10 000 ₽ 8 6 10 000 ₽ 6 7 10 000 ₽ 5 8 10 000 ₽ 3 9 10 000 ₽ 2 10 10 000 ₽ 1

Суперкупоны автоматически превращаются в билеты «Золотой лихорадки», где разыгрываются часы Rolex, суперфрибет на 3 000 000 рублей и премиальная техника.