Великолепная пятерка от БК Leon: фрибеты до 2500 рублей за пари на олимпийский хоккей

Букмекер «Леон» приглашает игроков присоединиться к акции «Великолепная пятерка». За ставки на хоккей Олимпиады игрокам начисляются фрибеты по 500 рублей.
Для участия в акции нужно выполнить все указанные условия:
1. Оформить аккаунт на платформе «Леон».
2. Зайти на страницу «Великолепной пятерки» и тапнуть «Принять участие».
3. Заключить 4 пари на хоккей олимпийского турнира.
Минимальная ставка — 500 рублей, коэффициент — от 1.70. Клиент вправе выбирать ординар или экспресс. Результат пари не влияет на начисление бонусов. Всего за период действия промо можно собрать 5 фрибетов по 500 рублей.
Деление фрибета невозможно, он применяется лишь на 1 ставку. Подходят ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.50 до 3.00. Время действия фрибета — 7 дней. Все выигрыши зачисляются без учета номинала бонуса.
Мы тщательно оценили каждый аспект бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Участие в акции возможно лишь для ставок на мужской хоккей Олимпиады-2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты начисляются даже за проигранные ставки
|➖ Необходимо заключить 4 ставки с основного счета
|➕ Простые условия
Ранее такая механика использовалась «Леоном» на матчах футбольных еврокубков, теперь она доступна для ставок на хоккей Олимпиады. Получать все 5 бонусов не обязательно, участие можно завершить в любой момент.