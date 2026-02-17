Великолепная пятерка от БК Leon: фрибеты до 2500 рублей за пари на олимпийский хоккей

Для участия в акции нужно выполнить все указанные условия:

1. Оформить аккаунт на платформе «Леон».

2. Зайти на страницу «Великолепной пятерки» и тапнуть «Принять участие».

3. Заключить 4 пари на хоккей олимпийского турнира.

Минимальная ставка — 500 рублей, коэффициент — от 1.70. Клиент вправе выбирать ординар или экспресс. Результат пари не влияет на начисление бонусов. Всего за период действия промо можно собрать 5 фрибетов по 500 рублей.