БК ЛеонФрибеты за депозит
Великолепная пятерка от БК Leon: фрибеты до 2500 рублей за пари на олимпийский хоккей

2500 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Погрузись в олимпийский хоккей с бонусами от «Леона»!

Букмекер «Леон» приглашает игроков присоединиться к акции «Великолепная пятерка». За ставки на хоккей Олимпиады игрокам начисляются фрибеты по 500 рублей. 

Как получить бонус от Leon до 2500 рублей за участие в промо Великолепная пятерка

Для участия в акции нужно выполнить все указанные условия:

1. Оформить аккаунт на платформе «Леон».

2. Зайти на страницу «Великолепной пятерки» и тапнуть «Принять участие».

3. Заключить 4 пари на хоккей олимпийского турнира.

Минимальная ставка — 500 рублей, коэффициент — от 1.70. Клиент вправе выбирать ординар или экспресс. Результат пари не влияет на начисление бонусов. Всего за период действия промо можно собрать 5 фрибетов по 500 рублей.

Как отыграть бонус Leon до 2500 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Деление фрибета невозможно, он применяется лишь на 1 ставку. Подходят ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.50 до 3.00. Время действия фрибета — 7 дней. Все выигрыши зачисляются без учета номинала бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Leon

Мы тщательно оценили каждый аспект бонусного предложения.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Участие в акции возможно лишь для ставок на мужской хоккей Олимпиады-2026.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты начисляются даже за проигранные ставки➖ Необходимо заключить 4 ставки с основного счета
➕ Простые условия 

Заключение

Ранее такая механика использовалась «Леоном» на матчах футбольных еврокубков, теперь она доступна для ставок на хоккей Олимпиады. Получать все 5 бонусов не обязательно, участие можно завершить в любой момент.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

