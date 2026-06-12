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ЧМ-2026



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Турботурнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за пари на ЧМ по футболу

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 20 000 рублей в БК Лига Ставок по акции Турботурнир
  • Как отыграть фрибет за ЧМ-2026. Турботурнир от Лиги Ставок до 20 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 20 000 рублей от БК Лига Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Во время чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Лига Ставок» проводит «Турботурнир» с призовым фондом в 200 000 рублей. Для участия достаточно делать ставки на матчи мундиаля и получать баллы. Максимальный размер бонуса достигает 20 000 рублей.

Как получить фрибет до 20 000 рублей в БК Лига Ставок по акции Турботурнир

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Чтобы включиться в борьбу за награды, достаточно выполнить следующие действия:

1. При необходимости открыть счет в букмекерской компании «Лига Ставок».

2. Подключиться к акции «ЧМ-2026. Турботурнир» через плашку «Участвовать».

3. Оформлять ставки минимум на 100 рублей с коэффициентом не менее 1.01.

4. Пополнять свой турнирный баланс баллами, начисляемыми по сумме каждого пари.

На кону 200 000 рублей в виде фрибетов. После окончания соревнования организатор определит 100 лидеров рейтинга и распределит между ними бонусные ставки согласно итоговым результатам.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

12 000 ₽

4

10 000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-40

1500 ₽

41-60

1300 ₽

61-80

1000 ₽

81-100

700 ₽

Как отыграть фрибет за ЧМ-2026. Турботурнир от Лиги Ставок до 20 000 рублей

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Выдача фрибетов состоится в день окончания турнира. Активировать бонус необходимо в течение 7 дней после начисления. Сделать это можно только при заключении ординаров.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 20 000 рублей от БК Лига Ставок

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Что нужно знать перед участием в акции «ЧМ-2026. Турботурнир».

Максимальный размер бонуса

до 20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.06.2026 (12:00 МСК)

 

Множители очков в условиях акции отсутствуют.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты начисляются по понятной и прозрачной системе➖ Высокие места в таблице будет непросто занять без регулярных ставок
➕ Призовая зона рассчитана сразу на 100 участников 

Заключение

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Турнир приурочен к главному футбольному событию года и дает возможность заработать фрибеты за привычную игровую активность. Наличие 100 призовых мест делает соревнование привлекательным для широкой аудитории. Для поклонников футбола это хороший шанс получить дополнительную выгоду от своих ставок.

Валентин Васильев

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