Турботурнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за пари на ЧМ по футболу

Чтобы включиться в борьбу за награды, достаточно выполнить следующие действия:

1. При необходимости открыть счет в букмекерской компании «Лига Ставок».

2. Подключиться к акции «ЧМ-2026. Турботурнир» через плашку «Участвовать».

3. Оформлять ставки минимум на 100 рублей с коэффициентом не менее 1.01.

4. Пополнять свой турнирный баланс баллами, начисляемыми по сумме каждого пари.

На кону 200 000 рублей в виде фрибетов. После окончания соревнования организатор определит 100 лидеров рейтинга и распределит между ними бонусные ставки согласно итоговым результатам.