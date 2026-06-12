Турботурнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за пари на ЧМ по футболу

Партнерский проект
Во время чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Лига Ставок» проводит «Турботурнир» с призовым фондом в 200 000 рублей. Для участия достаточно делать ставки на матчи мундиаля и получать баллы. Максимальный размер бонуса достигает 20 000 рублей.
Чтобы включиться в борьбу за награды, достаточно выполнить следующие действия:
1. При необходимости открыть счет в букмекерской компании «Лига Ставок».
2. Подключиться к акции «ЧМ-2026. Турботурнир» через плашку «Участвовать».
3. Оформлять ставки минимум на 100 рублей с коэффициентом не менее 1.01.
4. Пополнять свой турнирный баланс баллами, начисляемыми по сумме каждого пари.
На кону 200 000 рублей в виде фрибетов. После окончания соревнования организатор определит 100 лидеров рейтинга и распределит между ними бонусные ставки согласно итоговым результатам.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
Выдача фрибетов состоится в день окончания турнира. Активировать бонус необходимо в течение 7 дней после начисления. Сделать это можно только при заключении ординаров.
Что нужно знать перед участием в акции «ЧМ-2026. Турботурнир».
Максимальный размер бонуса
до 20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (12:00 МСК)
Множители очков в условиях акции отсутствуют.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты начисляются по понятной и прозрачной системе
|➖ Высокие места в таблице будет непросто занять без регулярных ставок
|➕ Призовая зона рассчитана сразу на 100 участников
Турнир приурочен к главному футбольному событию года и дает возможность заработать фрибеты за привычную игровую активность. Наличие 100 призовых мест делает соревнование привлекательным для широкой аудитории. Для поклонников футбола это хороший шанс получить дополнительную выгоду от своих ставок.