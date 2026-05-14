Турнир Counter-Strike от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за пари на CS2

Турнир Counter Strike от оператора «Лига Ставок» запущен в рамках крупных чемпионатов по CS2. Бетторам необходимо делать ставки на игры и повышать свое место в общем рейтинге. Призовой фонд включает фрибеты до 20 000 рублей, которые разделят 100 лучших пользователей.
От будущих участников ожидают:
1. Регистрации аккаунта в системе.
2. Подключения к промоакции.
3. Размещения ставок на выбранные события.
Контора засчитывает любые пари на игры CS2 при минимальном коэффициенте от 1.15 и сумме от 100 рублей. Бетторы получают очки, равные чистой прибыли. Итоговые баллы могут увеличиваться за счет бустеров за высокие кэфы. Размер бонуса зависит от места в рейтинге среди 100 лучших участников.
После получения фрибета у клиента есть 1 неделя, чтобы успеть им воспользоваться. Ставка принимается только в формате ординар. Ограничения по коэффициенту отсутствуют.
Внимательно прочитайте все характеристики акции до начала участия.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.05.2026 (12:00 МСК)
Зачисление фрибета осуществляется в день окончания турнира до 18:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая игровая механика через ставки на популярные турниры CS2
|➖ Чтобы подниматься по таблице, нужно активно совершать пари
|➕ Рейтинг доступен в online-режиме
Раньше все киберспортивные события объединялись Liga Stavok в общие турниры без специализации. Теперь акции разделены по направлениям. Наиболее успешные бетторы получают возможность забрать крупные фрибеты.