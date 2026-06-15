Экспресс-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Турнир «Лиги Ставок» открыт для всех клиентов. Соревнования проходят по типовым правилам. От игрока ожидают:

1. Создания аккаунта в «Лиге Ставок», если он еще не открыт.

2. Активации через плашку «Участвовать» в разделе турнира.

3. Экспресс-ставок от 100 рублей с общим кэфом от 1.25 на любые матчи.

В рейтинг попадают только удачные пари. Начисление очков происходит по сумме чистого выигрыша. В промо также применяются бонусные множители, зависящие от коэффициентов ставок.

Кэф пари Множитель Больше 3.00 1,25 Больше 5.00 1,5 Больше 7.00 2 Больше 10.00 2,5

В рамках турнира разыгрывается 1 000 000 рублей. Распределение фрибетов среди 500 лучших игроков состоится 28 июня.