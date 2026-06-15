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ГлавнаяБонусыЭкспресс-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей
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Экспресс-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Поборитесь за часть призов!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за экспрессы
  • Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей в рамках промо Экспресс-турнир
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир с общим призовым фондом 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Участникам предлагается формировать экспрессы из событий различных спортивных дисциплин и набирать очки в рамках соревнования. По итогам 500 лучших игроков получат на свой игровой счет бонусы до 150 000 рублей.

Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за экспрессы

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Турнир «Лиги Ставок» открыт для всех клиентов. Соревнования проходят по типовым правилам. От игрока ожидают:

1. Создания аккаунта в «Лиге Ставок», если он еще не открыт.

2. Активации через плашку «Участвовать» в разделе турнира.

3. Экспресс-ставок от 100 рублей с общим кэфом от 1.25 на любые матчи.

В рейтинг попадают только удачные пари. Начисление очков происходит по сумме чистого выигрыша. В промо также применяются бонусные множители, зависящие от коэффициентов ставок.

Кэф пари

Множитель

Больше 3.00

1,25

Больше 5.00

1,5

Больше 7.00

2

Больше 10.00

2,5

В рамках турнира разыгрывается 1 000 000 рублей. Распределение фрибетов среди 500 лучших игроков состоится 28 июня.

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей в рамках промо Экспресс-турнир

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Фрибет рассчитан на ординарную ставку без лимитов по коэффициенту. Начисленный бонус действует в течение 7 дней и списывается автоматически, если не был использован.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок

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Подробности промоакции от букмекера структурированы и приведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (12:00 МСК)

Выкуп ставки учитывается в расчете очков, если выплата выше суммы изначального пари.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Результат напрямую зависит от удачных ставок, а не случайных критериев➖ Новичкам будет сложно попасть в топ без высокой активности
➕ Дополнительный интерес стимулируется системой множителей 

Заключение

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Успех в экспресс-турнире зависит прежде всего от качества прогнозов, а не от суммы банка. Аналитический подход к совершению пари становится ключом к призовым местам.

Валентин Васильев

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