Экспресс-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

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Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир с общим призовым фондом 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Участникам предлагается формировать экспрессы из событий различных спортивных дисциплин и набирать очки в рамках соревнования. По итогам 500 лучших игроков получат на свой игровой счет бонусы до 150 000 рублей.
Турнир «Лиги Ставок» открыт для всех клиентов. Соревнования проходят по типовым правилам. От игрока ожидают:
1. Создания аккаунта в «Лиге Ставок», если он еще не открыт.
2. Активации через плашку «Участвовать» в разделе турнира.
3. Экспресс-ставок от 100 рублей с общим кэфом от 1.25 на любые матчи.
В рейтинг попадают только удачные пари. Начисление очков происходит по сумме чистого выигрыша. В промо также применяются бонусные множители, зависящие от коэффициентов ставок.
Кэф пари
Множитель
Больше 3.00
1,25
Больше 5.00
1,5
Больше 7.00
2
Больше 10.00
2,5
В рамках турнира разыгрывается 1 000 000 рублей. Распределение фрибетов среди 500 лучших игроков состоится 28 июня.
Фрибет рассчитан на ординарную ставку без лимитов по коэффициенту. Начисленный бонус действует в течение 7 дней и списывается автоматически, если не был использован.
Подробности промоакции от букмекера структурированы и приведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (12:00 МСК)
Выкуп ставки учитывается в расчете очков, если выплата выше суммы изначального пари.
Плюсы
Минусы
|➕ Результат напрямую зависит от удачных ставок, а не случайных критериев
|➖ Новичкам будет сложно попасть в топ без высокой активности
|➕ Дополнительный интерес стимулируется системой множителей
Успех в экспресс-турнире зависит прежде всего от качества прогнозов, а не от суммы банка. Аналитический подход к совершению пари становится ключом к призовым местам.