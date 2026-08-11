GG Джекпот от БК Лига Ставок: до 1 000 000 рублей за ставки на The International
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«GG Джекпот» — акция БК «Лига Ставок», приуроченная к турниру The International 2026 по Dota 2. Игроку достаточно заключить пари от 5000 рублей с коэффициентом от 1.50 на матч турнира и ставка автоматически становится претендентом на крупный денежный приз. Общий призовой фонд промо составляет 2 500 000 рублей.
Как получить GG Джекпот БК Лига Ставок до 1 000 000 рублей
Для участия в розыгрыше нужно выполнить несколько условий:
1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в БК «Лига Ставок», если аккаунта еще нет.
2. Подтвердить свое участие через страницу предложения.
3. Заключать пари любого типа от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на события The International 2026 по Dota 2.
Подключение к розыгрышу происходит автоматически после каждой подходящей ставки. Участники могут претендовать на приз 1 из 2 категорий.
Категория
Сумма джекпота
Крип
до 50 000 ₽
Мегакрип
до 1 000 000 ₽
Точная сумма выигрыша не фиксирована заранее. Она формируется динамически: игрок получает столько, сколько на текущий момент накопил банк своей категории, но не больше установленного потолка. Кто именно сорвет приз, решает случайность. Джекпот разыгрывается среди всех игроков, чьи пари подошли под условия акции. Система выбирает победителя без какой-либо закономерности или очередности.
После того как джекпот выпал игроку, банк этой категории обнуляется и начинает накапливаться заново — независимо от второй категории. Акция прекращается досрочно, если общий призовой фонд будет исчерпан.
Как отыграть бонус Лиги Ставок до 1 000 000 рублей
Приз зачисляется реальными деньгами на игровой баланс беттора в течение 24 часов после выигрыша. Количество джекпотов на 1 игрока не ограничено. Тем не менее одна и та же ставка может принести выигрыш лишь однократно.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Лиги Ставок
Акция действует с учетом установленных требований.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Все квалификационные пари бетторов идут в формирование банка соответствующей категории.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Денежные призы для победителей
|➖ Принимаются только пари на чемпионат по Dota 2
|➕ Нет лимитов на число потенциальных выигрышей для беттора
Заключение
Механика промопредложения построена на случайном выпадении приза, поэтому спрогнозировать момент выигрыша невозможно. Но чем активнее игрок ставит на The International 2026, тем больше у него шансов сорвать один из джекпотов.