GG Джекпот от БК Лига Ставок: до 1 000 000 рублей за ставки на The International

Для участия в розыгрыше нужно выполнить несколько условий:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в БК «Лига Ставок», если аккаунта еще нет.

2. Подтвердить свое участие через страницу предложения.

3. Заключать пари любого типа от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на события The International 2026 по Dota 2.

Подключение к розыгрышу происходит автоматически после каждой подходящей ставки. Участники могут претендовать на приз 1 из 2 категорий.

Категория Сумма джекпота Крип до 50 000 ₽ Мегакрип до 1 000 000 ₽

Точная сумма выигрыша не фиксирована заранее. Она формируется динамически: игрок получает столько, сколько на текущий момент накопил банк своей категории, но не больше установленного потолка. Кто именно сорвет приз, решает случайность. Джекпот разыгрывается среди всех игроков, чьи пари подошли под условия акции. Система выбирает победителя без какой-либо закономерности или очередности.

После того как джекпот выпал игроку, банк этой категории обнуляется и начинает накапливаться заново — независимо от второй категории. Акция прекращается досрочно, если общий призовой фонд будет исчерпан.