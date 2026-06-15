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Турнир Ultimate Penalty League от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начните борьбу за лидерство!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 20 000 рублей в БК Лига Ставок по акции Ultimate Penalty League
  • Как отыграть фрибет до 20 000 рублей от БК Лига Ставок
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 20 000 рублей от БК Лига Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир Ultimate Penalty League для любителей спортивных симуляторов. Участникам предлагается делать прогнозы на события чемпионата и набирать очки за выигрышные пари, поднимаясь в рейтинге. Призовой фонд составляет 200 000 рублей и распределяется среди 100 лидеров.

Как получить фрибет до 20 000 рублей в БК Лига Ставок по акции Ultimate Penalty League

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Для включения в турнир нужно:

1. Авторизоваться в «Лиге Ставок» или пройти регистрацию.

2. Перейти к турниру Ultimate Penalty League.

3. Подтвердить участие в акции.

4. Ставить на события чемпионата с минимальной суммой от 100 рублей и коэффициентом от 1.25.

5. Получать баллы за каждый выигрышный исход.

Очки в турнире начисляются за успешные ставки и формируются на основе чистого дохода, то есть разницы между выплатой и размером ставки. Дополнительно применяется система бустеров, увеличивающих итоговые очки: 1,25 при коэффициенте от 3.00, 1,5 — от 5.00, 2 — от 7.00 и 2,5 — от 10.00.

Итогом соревнования станет распределение фрибетов среди 100 лучших игроков рейтинга — от 700 до 20 000 рублей.

Как отыграть фрибет до 20 000 рублей от БК Лига Ставок

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После получения фрибета у пользователя БК есть 7 дней на его использование. Приз применяется только в ставках вида ординар.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 20 000 рублей от БК Лига Ставок

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Детальное изложение всех требований представлено в таблице.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.06.2026 (12:00 МСК)

Ставки типа система исключены из участия в акции и не идут в зачет

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Соревнования характеризуется простыми положениями входа для всех участников➖ В рейтинг добавляются исключительно пари с положительным исходом
➕ Победителями станут сразу 100 участников 

Заключение

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Ultimate Penalty League — это популярный спортивный симулятор. Турнир от букмекера проводится по стандартным правилам букмекера, где для попадания в лидеры требуется большое количество выигрышных пари.

Валентин Васильев

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