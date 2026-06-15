Турнир Ultimate Penalty League от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Для включения в турнир нужно:

1. Авторизоваться в «Лиге Ставок» или пройти регистрацию.

2. Перейти к турниру Ultimate Penalty League.

3. Подтвердить участие в акции.

4. Ставить на события чемпионата с минимальной суммой от 100 рублей и коэффициентом от 1.25.

5. Получать баллы за каждый выигрышный исход.

Очки в турнире начисляются за успешные ставки и формируются на основе чистого дохода, то есть разницы между выплатой и размером ставки. Дополнительно применяется система бустеров, увеличивающих итоговые очки: 1,25 при коэффициенте от 3.00, 1,5 — от 5.00, 2 — от 7.00 и 2,5 — от 10.00.

Итогом соревнования станет распределение фрибетов среди 100 лучших игроков рейтинга — от 700 до 20 000 рублей.