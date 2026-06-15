Турнир Ultimate Penalty League от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир Ultimate Penalty League для любителей спортивных симуляторов. Участникам предлагается делать прогнозы на события чемпионата и набирать очки за выигрышные пари, поднимаясь в рейтинге. Призовой фонд составляет 200 000 рублей и распределяется среди 100 лидеров.
Для включения в турнир нужно:
1. Авторизоваться в «Лиге Ставок» или пройти регистрацию.
2. Перейти к турниру Ultimate Penalty League.
3. Подтвердить участие в акции.
4. Ставить на события чемпионата с минимальной суммой от 100 рублей и коэффициентом от 1.25.
5. Получать баллы за каждый выигрышный исход.
Очки в турнире начисляются за успешные ставки и формируются на основе чистого дохода, то есть разницы между выплатой и размером ставки. Дополнительно применяется система бустеров, увеличивающих итоговые очки: 1,25 при коэффициенте от 3.00, 1,5 — от 5.00, 2 — от 7.00 и 2,5 — от 10.00.
Итогом соревнования станет распределение фрибетов среди 100 лучших игроков рейтинга — от 700 до 20 000 рублей.
После получения фрибета у пользователя БК есть 7 дней на его использование. Приз применяется только в ставках вида ординар.
Детальное изложение всех требований представлено в таблице.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (12:00 МСК)
Ставки типа система исключены из участия в акции и не идут в зачет
Плюсы
Минусы
|➕ Соревнования характеризуется простыми положениями входа для всех участников
|➖ В рейтинг добавляются исключительно пари с положительным исходом
|➕ Победителями станут сразу 100 участников
Ultimate Penalty League — это популярный спортивный симулятор. Турнир от букмекера проводится по стандартным правилам букмекера, где для попадания в лидеры требуется большое количество выигрышных пари.