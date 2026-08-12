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ГлавнаяБонусыPick`em от БК Лига Ставок: фрибеты до 50 000 рублей за прогнозы на Esports World Cup 2026
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Pick`em от БК Лига Ставок: фрибеты до 50 000 рублей за прогнозы на Esports World Cup 2026

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Самое время оформить прогнозы на EWC!

«Лига Ставок» приглашает поклонников CS2 испытать удачу и аналитические способности в разделе Pick'em, посвященном Esports World Cup 2026. Никаких ставок не нужно — только прогнозы на чемпионат и фрибеты до 50 000 рублей.

Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 50 000 рублей за прогнозы на EWC 2026

Чтобы включиться в игру, потребуется:

1. Иметь действующий счет в БК «Лига Ставок» либо зарегистрировать новый.

2. Перейти в раздел Pick'em и открыть карточку турнира Esports World Cup 2026.

3. Сделать прогнозы по каждой из 4 групп на первом этапе.

4. Дождаться расчета матчей.

5. Отслеживать свое положение в общем рейтинге прямо в разделе Pick'em.

Доступ к прогнозам на плей-офф выдается не сразу. Соответствующая карточка разблокируется только после того, как игрок пополнит счет в «Лиге Ставок» минимум на 500 рублей. Пока условие не выполнено, этап остается заблокированным.

Все очки, заработанные за прогнозы по группам и сетке плей-офф, суммируются на единой шкале прогресса. Каждая отметка на ней — отдельный приз. Забрать награду можно сразу после ее открытия, не дожидаясь конца турнира.

Очки XP

Награда

6

1000 коинов

10

Фрибет 100 ₽

13

5000 коинов

17

Фрибет 150 ₽

19

15 000 коинов

22

Фрибет 250 ₽

25

40 000 коинов

27

Фрибет 500 ₽

29

Фрибет 1000 ₽

30

100 000 коинов

31

Фрибет 2500 ₽

32

Фрибет 5000 ₽

34

300 000 коинов

35

1 000 000 коинов

38

Фрибет 10 000 ₽

41

3 000 000 коинов

44

Фрибет 30 000 ₽

47

5 000 000 коинов

50

Фрибет 50 000 ₽

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 50 000 рублей за победу в турнире Pick`em

Полученный бонус нужно активировать в течение 7 календарных дней с момента начисления. Ставка может быть как одиночной, так и экспрессом, но итоговый коэффициент в купоне не должен превышать 4.50. В случае удачного исхода на счет попадает только чистая прибыль.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок

Все важные параметры конкурса сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ (для прогнозов на плей-офф)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.08.2026 (23:59 МСК)

Награды накопительные. Дойдя до высокого уровня, игрок автоматически получает право забрать и все более ранние призы, которые еще не были получены.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 19 уровней наград, включая крупные фрибеты➖ Доступ к плей-офф требует пополнения счета
➕ Призы не сгорают и накапливаются 

Заключение

Формат Pick'em превращает просмотр матчей Esports World Cup 2026 в увлекательную игру на интуицию. Щедрая шкала наград — от скромных коинов до фрибета в 50 000 рублей — делает путь до финала турнира по-настоящему захватывающим.

Валентин Васильев

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