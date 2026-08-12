Pick`em от БК Лига Ставок: фрибеты до 50 000 рублей за прогнозы на Esports World Cup 2026

Чтобы включиться в игру, потребуется:

1. Иметь действующий счет в БК «Лига Ставок» либо зарегистрировать новый.

2. Перейти в раздел Pick'em и открыть карточку турнира Esports World Cup 2026.

3. Сделать прогнозы по каждой из 4 групп на первом этапе.

4. Дождаться расчета матчей.

5. Отслеживать свое положение в общем рейтинге прямо в разделе Pick'em.

Доступ к прогнозам на плей-офф выдается не сразу. Соответствующая карточка разблокируется только после того, как игрок пополнит счет в «Лиге Ставок» минимум на 500 рублей. Пока условие не выполнено, этап остается заблокированным.

Все очки, заработанные за прогнозы по группам и сетке плей-офф, суммируются на единой шкале прогресса. Каждая отметка на ней — отдельный приз. Забрать награду можно сразу после ее открытия, не дожидаясь конца турнира.