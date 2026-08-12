Pick`em от БК Лига Ставок: фрибеты до 50 000 рублей за прогнозы на Esports World Cup 2026
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«Лига Ставок» приглашает поклонников CS2 испытать удачу и аналитические способности в разделе Pick'em, посвященном Esports World Cup 2026. Никаких ставок не нужно — только прогнозы на чемпионат и фрибеты до 50 000 рублей.
Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 50 000 рублей за прогнозы на EWC 2026
Чтобы включиться в игру, потребуется:
1. Иметь действующий счет в БК «Лига Ставок» либо зарегистрировать новый.
2. Перейти в раздел Pick'em и открыть карточку турнира Esports World Cup 2026.
3. Сделать прогнозы по каждой из 4 групп на первом этапе.
4. Дождаться расчета матчей.
5. Отслеживать свое положение в общем рейтинге прямо в разделе Pick'em.
Доступ к прогнозам на плей-офф выдается не сразу. Соответствующая карточка разблокируется только после того, как игрок пополнит счет в «Лиге Ставок» минимум на 500 рублей. Пока условие не выполнено, этап остается заблокированным.
Все очки, заработанные за прогнозы по группам и сетке плей-офф, суммируются на единой шкале прогресса. Каждая отметка на ней — отдельный приз. Забрать награду можно сразу после ее открытия, не дожидаясь конца турнира.
Очки XP
Награда
6
1000 коинов
10
Фрибет 100 ₽
13
5000 коинов
17
Фрибет 150 ₽
19
15 000 коинов
22
Фрибет 250 ₽
25
40 000 коинов
27
Фрибет 500 ₽
29
Фрибет 1000 ₽
30
100 000 коинов
31
Фрибет 2500 ₽
32
Фрибет 5000 ₽
34
300 000 коинов
35
1 000 000 коинов
38
Фрибет 10 000 ₽
41
3 000 000 коинов
44
Фрибет 30 000 ₽
47
5 000 000 коинов
50
Фрибет 50 000 ₽
Как отыграть бонус Лиги Ставок до 50 000 рублей за победу в турнире Pick`em
Полученный бонус нужно активировать в течение 7 календарных дней с момента начисления. Ставка может быть как одиночной, так и экспрессом, но итоговый коэффициент в купоне не должен превышать 4.50. В случае удачного исхода на счет попадает только чистая прибыль.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок
Все важные параметры конкурса сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽ (для прогнозов на плей-офф)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.08.2026 (23:59 МСК)
Награды накопительные. Дойдя до высокого уровня, игрок автоматически получает право забрать и все более ранние призы, которые еще не были получены.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 19 уровней наград, включая крупные фрибеты
|➖ Доступ к плей-офф требует пополнения счета
|➕ Призы не сгорают и накапливаются
Заключение
Формат Pick'em превращает просмотр матчей Esports World Cup 2026 в увлекательную игру на интуицию. Щедрая шкала наград — от скромных коинов до фрибета в 50 000 рублей — делает путь до финала турнира по-настоящему захватывающим.