Шумная страховка от БК Лига Ставок: возврат 100% суммы пари на ЧМ-2026 в случае 0:0

Партнерский проект
В рамках промокампании «Шумная страховка» букмекер «Лига Ставок» предоставляет игрокам возможность снизить риск проигрыша пари на точный счет футбольных поединков. Если выбранный матч заканчивается без забитых мячей, сумма ставки компенсируется бонусом в размере 100%.
Для доступа к предложению необходимо:
1. Завести аккаунт в «Лиге Ставок» или использовать существующий профиль.
2. Перейти к линии чемпионата мира по футболу 2026 года.
3. Выбрать любой матч и оформить ставку на точный счет встречи.
4. При отсутствии голов в матче сумма пари возвращается в виде фрибета.
Если пользователь поставил на итог 0:0 и игра завершилась с таким результатом, акция не активируется. Расчет производится как обычный выигрыш по установленному коэффициенту.
Начисленный фрибет предназначен для ординара с максимальным кэфом 5.00 и активен в течение 7 дней после получения. Использовать его нельзя в игровых разделах вроде дартса или нард, а чистый выигрыш выплачивается за минусом суммы бонуса.
Промоакция проводится с соблюдением установленных лимитов.
Максимальный размер бонуса
100% от суммы пари
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
В рамках предложения учитываются пари на все поединки чемпионата мира по футболу.
Плюсы
Минусы
|➕ Снижение риска при пари на точный результат
|➖ Компенсация начисляется фрибетом, а не живыми деньгами
|➕ Можно ставить любую сумму
Точный счет предугадать непросто, но букмекеры компенсируют это высокими коэффициентами. В подобных пари акция «Лиги Ставок» может стать полезным инструментом управления рисками. «Шумная страховка» помогает сохранить часть средств при неожиданных исходах.