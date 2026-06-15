Шумная страховка от БК Лига Ставок: возврат 100% суммы пари на ЧМ-2026 в случае 0:0

Для доступа к предложению необходимо:

1. Завести аккаунт в «Лиге Ставок» или использовать существующий профиль.

2. Перейти к линии чемпионата мира по футболу 2026 года.

3. Выбрать любой матч и оформить ставку на точный счет встречи.

4. При отсутствии голов в матче сумма пари возвращается в виде фрибета.

Если пользователь поставил на итог 0:0 и игра завершилась с таким результатом, акция не активируется. Расчет производится как обычный выигрыш по установленному коэффициенту.