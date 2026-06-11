Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыШумный спринт от БК Лига Ставок: промокод для пари на ЧМ-2026 до 300 000 рублей
БК Лига СтавокПромокодыПромокод Лига Ставок
logo

Шумный спринт от БК Лига Ставок: промокод для пари на ЧМ-2026 до 300 000 рублей

Обновлено:
до 300 000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выполняйте миссии во время мундиаля!

Полное содержание

  • Как получить промокод БК Лига Ставок до 300 000 рублей
  • Как отыграть бонус до 300 000 рублей в рамках программы Шумный спринт от Лиги Ставок&nbsp;
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Лига Ставок» запустила активность «Шумный спринт», приуроченную к чемпионату мира по футболу. Участникам предлагается активировать промокод FREEBETSPRINT1006 и выполнять ежедневные задания. Игроки будут претендовать на часть призового фонда в размере 30 000 000 рублей. Для получения фрибетов достаточно завершить минимум 3 предложенных миссии.

Как получить промокод БК Лига Ставок до 300 000 рублей

Свернуть

Доступ к промо открывается при строгом соблюдении каждого из обязательных требований:

1. Создать или войти в аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Ввести и подтвердить промокод FREEBETSPRINT1006 в профиле.

3. Участвовать в ежедневных миссиях, доступных после обновления в 12:00 МСК.

4. Выполнить не менее 3 заданий для начисления фрибетов.

Призовой фонд акции составляет 30 000 000 рублей и распределяется по уровням активности. Каждая категория включает игроков с одинаковым количеством выполненных миссий. Внутри каждой категории сумма делится поровну между всеми игроками.

Количество законченных миссий

Призовой фонд

1-2

Нет

3-4

1 000 000 ₽

5-6

2 000 000 ₽

7-8

3 000 000 ₽

9-11

4 000 000 ₽

12-14

5 000 000 ₽

15-17

6 000 000 ₽

18

9 000 000 ₽

Сумма выплат на 1 пользователя варьируется от 100 рублей до 300 000 рублей в зависимости от итогов участия. Все фрибеты будут зачислены участникам до 29 июня включительно.

Как отыграть бонус до 300 000 рублей в рамках программы Шумный спринт от Лиги Ставок 

Свернуть

Использование фрибета ограничено 7-дневным сроком и 1 ставкой на весь номинал. Разрешено заключать только ординары с коэффициентом до 5.00. При победе пользователь получает выплату в размере чистого выигрыша.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Базовые требования, предусмотренные букмекером.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2025 (12:00 МСК)

Каждое задание обязательно для перехода к следующему.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Понятная механика участия через регистрацию, промокод и ежедневные задания➖ Зависимость от ежедневной активности
➕ Возможность получать вознаграждение даже без обязательного выигрыша ставок 

Заключение

Свернуть

Акция запущена в период ключевого футбольного турнира года — ЧМ-2026. Задания в «Шумном спринте» выполняются строго по порядку без возможности выбора. При успешном прохождении 3 миссий участник гарантированно получает подарок.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё