Шумный спринт от БК Лига Ставок: промокод для пари на ЧМ-2026 до 300 000 рублей

Доступ к промо открывается при строгом соблюдении каждого из обязательных требований:

1. Создать или войти в аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Ввести и подтвердить промокод FREEBETSPRINT1006 в профиле.

3. Участвовать в ежедневных миссиях, доступных после обновления в 12:00 МСК.

4. Выполнить не менее 3 заданий для начисления фрибетов.

Призовой фонд акции составляет 30 000 000 рублей и распределяется по уровням активности. Каждая категория включает игроков с одинаковым количеством выполненных миссий. Внутри каждой категории сумма делится поровну между всеми игроками.

Количество законченных миссий Призовой фонд 1-2 Нет 3-4 1 000 000 ₽ 5-6 2 000 000 ₽ 7-8 3 000 000 ₽ 9-11 4 000 000 ₽ 12-14 5 000 000 ₽ 15-17 6 000 000 ₽ 18 9 000 000 ₽

Сумма выплат на 1 пользователя варьируется от 100 рублей до 300 000 рублей в зависимости от итогов участия. Все фрибеты будут зачислены участникам до 29 июня включительно.