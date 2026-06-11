Шумный спринт от БК Лига Ставок: промокод для пари на ЧМ-2026 до 300 000 рублей

Партнерский проект
Компания «Лига Ставок» запустила активность «Шумный спринт», приуроченную к чемпионату мира по футболу. Участникам предлагается активировать промокод FREEBETSPRINT1006 и выполнять ежедневные задания. Игроки будут претендовать на часть призового фонда в размере 30 000 000 рублей. Для получения фрибетов достаточно завершить минимум 3 предложенных миссии.
Доступ к промо открывается при строгом соблюдении каждого из обязательных требований:
1. Создать или войти в аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Ввести и подтвердить промокод FREEBETSPRINT1006 в профиле.
3. Участвовать в ежедневных миссиях, доступных после обновления в 12:00 МСК.
4. Выполнить не менее 3 заданий для начисления фрибетов.
Призовой фонд акции составляет 30 000 000 рублей и распределяется по уровням активности. Каждая категория включает игроков с одинаковым количеством выполненных миссий. Внутри каждой категории сумма делится поровну между всеми игроками.
Количество законченных миссий
Призовой фонд
1-2
Нет
3-4
1 000 000 ₽
5-6
2 000 000 ₽
7-8
3 000 000 ₽
9-11
4 000 000 ₽
12-14
5 000 000 ₽
15-17
6 000 000 ₽
18
9 000 000 ₽
Сумма выплат на 1 пользователя варьируется от 100 рублей до 300 000 рублей в зависимости от итогов участия. Все фрибеты будут зачислены участникам до 29 июня включительно.
Использование фрибета ограничено 7-дневным сроком и 1 ставкой на весь номинал. Разрешено заключать только ординары с коэффициентом до 5.00. При победе пользователь получает выплату в размере чистого выигрыша.
Базовые требования, предусмотренные букмекером.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2025 (12:00 МСК)
Каждое задание обязательно для перехода к следующему.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная механика участия через регистрацию, промокод и ежедневные задания
|➖ Зависимость от ежедневной активности
|➕ Возможность получать вознаграждение даже без обязательного выигрыша ставок
Акция запущена в период ключевого футбольного турнира года — ЧМ-2026. Задания в «Шумном спринте» выполняются строго по порядку без возможности выбора. При успешном прохождении 3 миссий участник гарантированно получает подарок.