Турнир ЧМ-2026 Финал от Лиги Ставок: фрибеты до 300 000 рублей

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Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила новое соревнование к решающей стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Организаторы сформировали турнирную таблицу из 1500 участников. Призовой фонд промо достигнет 3 000 000 рублей. Рейтинг формируется исключительно на основе выигрышных пари на мундиаль.
Чтобы побороться за призовые места, бетторам необходимо:
1. Оформить учетную запись в БК «Лига Ставок» (при отсутствии аккаунта).
2. Открыть турнирный раздел через приложение или официальный сайт.
3. Найти страницу конкурса «ЧМ-2026 Финал» и подтвердить участие в нем.
4. Заключать пари на поединки мундиаля.
Подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы. Букмекер выдвигает следующие условия для зачета купонов: сумма пари — от 100 рублей, итоговый коэффициент — не ниже 1.25. Количество баллов равно чистому выигрышу беттора.
БК предусмотрела бонусные коэффициенты для смелых прогнозов. Чем выше кэф выигрышного пари, тем существеннее прибавка к очкам:
Победитель турнир заберет фрибет на 300 000 рублей, второе место принесет 200 000 рублей, третье — 140 000. Другие позиции в топ-1500 вознаграждаются бонусами на суммы от 250 до 100 000 рублей.
Призерам предоставляется 1 неделя на использование бонуса. Фрибет разрешено ставить только одиночным пари, ограничений по видам спорта или коэффициентам букмекер не вводит.
В таблице ниже собраны основные сведения о турнире.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (12:00 МСК)
Фрибеты поступят на бонусные счета победителей в день завершения соревнования, до 18:00 по МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой фонд и 1500 призовых мест
|➖ В зачет попадают только победные пари
|➕ Система множителей поощряет рискованные ставки
Пришла пора решающих игр ЧМ-2026. «Лига Ставок» дает игрокам шанс получить крупные призы за удачные ставки на мундиаль. Турнир подойдет как любителям осторожной игры на невысоких коэффициентах, так и тем, кто готов рисковать ради множителя. Чем раньше игрок включится в борьбу за топ, тем больше матчей чемпионата останется для набора очков.