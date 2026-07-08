Турнир ЧМ-2026 Финал от Лиги Ставок: фрибеты до 300 000 рублей

Чтобы побороться за призовые места, бетторам необходимо:

1. Оформить учетную запись в БК «Лига Ставок» (при отсутствии аккаунта).

2. Открыть турнирный раздел через приложение или официальный сайт.

3. Найти страницу конкурса «ЧМ-2026 Финал» и подтвердить участие в нем.

4. Заключать пари на поединки мундиаля.

Подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы. Букмекер выдвигает следующие условия для зачета купонов: сумма пари — от 100 рублей, итоговый коэффициент — не ниже 1.25. Количество баллов равно чистому выигрышу беттора.

БК предусмотрела бонусные коэффициенты для смелых прогнозов. Чем выше кэф выигрышного пари, тем существеннее прибавка к очкам:

От 3.00 до 4.99 — множитель 1.25.

От 5.00 до 6.99 — множитель 1.5.

От 7.00 до 9.99 — множитель 2.

От 10.00 и выше — множитель 2.5.

Победитель турнир заберет фрибет на 300 000 рублей, второе место принесет 200 000 рублей, третье — 140 000. Другие позиции в топ-1500 вознаграждаются бонусами на суммы от 250 до 100 000 рублей.