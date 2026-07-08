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ЧМ-2026



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Турнир ЧМ-2026 Финал от Лиги Ставок: фрибеты до 300 000 рублей

Обновлено:
до 300 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Занимайте место в топ-1500 рейтинга!

Полное содержание

  • Как получить фрибет в турнире ЧМ-2026 Финал от Лиги Ставок до 300 000 рублей
  • Как отыграть фрибет за турнир ЧМ-2026 от Лиги Ставок до 300 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила новое соревнование к решающей стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Организаторы сформировали турнирную таблицу из 1500 участников. Призовой фонд промо достигнет 3 000 000 рублей. Рейтинг формируется исключительно на основе выигрышных пари на мундиаль.

Как получить фрибет в турнире ЧМ-2026 Финал от Лиги Ставок до 300 000 рублей

Чтобы побороться за призовые места, бетторам необходимо:

1. Оформить учетную запись в БК «Лига Ставок» (при отсутствии аккаунта).

2. Открыть турнирный раздел через приложение или официальный сайт.

3. Найти страницу конкурса «ЧМ-2026 Финал» и подтвердить участие в нем.

4. Заключать пари на поединки мундиаля. 

Подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы. Букмекер выдвигает следующие условия для зачета купонов: сумма пари — от 100 рублей, итоговый коэффициент — не ниже 1.25. Количество баллов равно чистому выигрышу беттора.

БК предусмотрела бонусные коэффициенты для смелых прогнозов. Чем выше кэф выигрышного пари, тем существеннее прибавка к очкам:

  • От 3.00 до 4.99 — множитель 1.25.
  • От 5.00 до 6.99 — множитель 1.5.
  • От 7.00 до 9.99 — множитель 2.
  • От 10.00 и выше — множитель 2.5.

Победитель турнир заберет фрибет на 300 000 рублей, второе место принесет 200 000 рублей, третье — 140 000. Другие позиции в топ-1500 вознаграждаются бонусами на суммы от 250 до 100 000 рублей.

Как отыграть фрибет за турнир ЧМ-2026 от Лиги Ставок до 300 000 рублей

Призерам предоставляется 1 неделя на использование бонуса. Фрибет разрешено ставить только одиночным пари, ограничений по видам спорта или коэффициентам букмекер не вводит. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 от Лиги Ставок

В таблице ниже собраны основные сведения о турнире.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (12:00 МСК)

Фрибеты поступят на бонусные счета победителей в день завершения соревнования, до 18:00 по МСК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный призовой фонд и 1500 призовых мест➖ В зачет попадают только победные пари
➕ Система множителей поощряет рискованные ставки 

Заключение

Пришла пора решающих игр ЧМ-2026. «Лига Ставок» дает игрокам шанс получить крупные призы за удачные ставки на мундиаль. Турнир подойдет как любителям осторожной игры на невысоких коэффициентах, так и тем, кто готов рисковать ради множителя. Чем раньше игрок включится в борьбу за топ, тем больше матчей чемпионата останется для набора очков.

Валентин Васильев

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