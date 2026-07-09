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ГлавнаяБонусыТурнир Esports World Cup: Dota-2 от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей
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Турнир Esports World Cup: Dota-2 от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Время испытать удачу!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok до 20 000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 20 000 рублей за турнир Esports World Cup: Dota-2
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Liga Stavok запускает турнирную гонку для поклонников Dota 2. Промо подготовлено к старту Esports World Cup в Париже. На кону призовой фонд в 200 000 рублей, который разделят между собой 100 самых результативных бетторов. Чем успешнее пари на Dota 2, тем выше позиция в турнирной таблице.

Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok до 20 000 рублей

Чтобы принять участие в розыгрыше, потребуется выполнить несколько несложных действий:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК или зарегистрироваться.

2. Перейти на страницу Esports World Cup: Dota-2 и начать участие.

3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи по Dota 2 в рамках EWC с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей.

Количество очков равно выигрышу за вычетом суммы самой ставки. Дополнительно предусмотрены множители, повышающие итоговый результат:

  • Кэф от 3.00 — бустер ×1,25.
  • Кэф от 5.00 — бустер ×1,5.
  • Кэф от 7.00 — бустер ×2.
  • Кэф от 10.00 — множитель ×2,5.

Призерами турнира станут 100 пользователей. Первое место принесет игроку фрибет на 20 000 рублей, второе — на 15 000 рублей, третье — на 12 000. Правилами предусмотрено еще 12 категорий наград — от 700 до 10 000 рублей.

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 20 000 рублей за турнир Esports World Cup: Dota-2

У победителей будет 7 дней на то, чтобы распорядиться фрибетом. Использовать его можно исключительно на одиночную ставку.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок

Ниже в наглядном виде представлены основные сведения о турнире.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (12:00 МСК)

Очки за выкупленную ставку начисляются только в случае, когда сумма выкупа превышает первоначальную сумму пари.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Формат бустеров позволяет заметно нарастить очки на высоких кэфах➖ Фрибет можно потратить только на одинар
➕ Небольшая сумма входа в промоакцию — от 100 рублей на ставку 

Заключение

Игры по Dota 2 в на соревнованиях Esports World Cup уже начались в столице Франции. «Лига Ставок» открывает доступ к привычному турниру со 100 призовыми местами. Решающую роль в промо играет не количество заключенных пари, а их результативность.

Валентин Васильев

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