Турнир Esports World Cup: Dota-2 от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Чтобы принять участие в розыгрыше, потребуется выполнить несколько несложных действий:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК или зарегистрироваться.

2. Перейти на страницу Esports World Cup: Dota-2 и начать участие.

3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи по Dota 2 в рамках EWC с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей.

Количество очков равно выигрышу за вычетом суммы самой ставки. Дополнительно предусмотрены множители, повышающие итоговый результат:

Кэф от 3.00 — бустер ×1,25.

Кэф от 5.00 — бустер ×1,5.

Кэф от 7.00 — бустер ×2.

Кэф от 10.00 — множитель ×2,5.

Призерами турнира станут 100 пользователей. Первое место принесет игроку фрибет на 20 000 рублей, второе — на 15 000 рублей, третье — на 12 000. Правилами предусмотрено еще 12 категорий наград — от 700 до 10 000 рублей.