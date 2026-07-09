Турнир Esports World Cup: Dota-2 от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

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БК Liga Stavok запускает турнирную гонку для поклонников Dota 2. Промо подготовлено к старту Esports World Cup в Париже. На кону призовой фонд в 200 000 рублей, который разделят между собой 100 самых результативных бетторов. Чем успешнее пари на Dota 2, тем выше позиция в турнирной таблице.
Чтобы принять участие в розыгрыше, потребуется выполнить несколько несложных действий:
1. Авторизоваться в личном кабинете БК или зарегистрироваться.
2. Перейти на страницу Esports World Cup: Dota-2 и начать участие.
3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи по Dota 2 в рамках EWC с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей.
Количество очков равно выигрышу за вычетом суммы самой ставки. Дополнительно предусмотрены множители, повышающие итоговый результат:
Призерами турнира станут 100 пользователей. Первое место принесет игроку фрибет на 20 000 рублей, второе — на 15 000 рублей, третье — на 12 000. Правилами предусмотрено еще 12 категорий наград — от 700 до 10 000 рублей.
У победителей будет 7 дней на то, чтобы распорядиться фрибетом. Использовать его можно исключительно на одиночную ставку.
Ниже в наглядном виде представлены основные сведения о турнире.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (12:00 МСК)
Очки за выкупленную ставку начисляются только в случае, когда сумма выкупа превышает первоначальную сумму пари.
Плюсы
Минусы
|➕ Формат бустеров позволяет заметно нарастить очки на высоких кэфах
|➖ Фрибет можно потратить только на одинар
|➕ Небольшая сумма входа в промоакцию — от 100 рублей на ставку
Игры по Dota 2 в на соревнованиях Esports World Cup уже начались в столице Франции. «Лига Ставок» открывает доступ к привычному турниру со 100 призовыми местами. Решающую роль в промо играет не количество заключенных пари, а их результативность.