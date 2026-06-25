Турнир MRKTG BATTLE от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

Входа в промоакцию очень простой. Достаточно выполнить 3 шага:

1. Авторизоваться на платформе или зарегистрировать новый аккаунт.

2. Ознакомиться с условиями и кликнуть «Участвовать».

3. Делать ставки на спортивные события или быстрые игры.

В рейтинге учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей. Механика проста: каждый рубль ставки конвертируется в 1 балл.

Для экспресс-пари действует отдельное правило. Очки начисляются, если хотя бы 1 из событий купона соответствует условиям. Только 3 лидера таблицы по итогам турнира получат фрибеты.