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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Турнир MRKTG BATTLE от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 100 000 рублей за победу в турнире MRKTG BATTLE от Лиги Ставок
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 100 000 рублей за ставки на спортивные соревнования
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Лига Ставок» запускает соревнование среди своих пользователей — MRKTG BATTLE. Участники делают ставки, накапливают очки и борются за место в турнирной таблице. Призовой фонд распределяется между 3 победителями: первое место принесет фрибет в 100 000 рублей.

Как получить фрибет до 100 000 рублей за победу в турнире MRKTG BATTLE от Лиги Ставок

Входа в промоакцию очень простой. Достаточно выполнить 3 шага:

1. Авторизоваться на платформе или зарегистрировать новый аккаунт.

2. Ознакомиться с условиями и кликнуть «Участвовать».

3. Делать ставки на спортивные события или быстрые игры.

В рейтинге учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей. Механика проста: каждый рубль ставки конвертируется в 1 балл. 

Для экспресс-пари действует отдельное правило. Очки начисляются, если хотя бы 1 из событий купона соответствует условиям. Только 3 лидера таблицы по итогам турнира получат фрибеты.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

30 000 ₽

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 100 000 рублей за ставки на спортивные соревнования

Клиент получает 1 бонусный купон. Срок его действия составляет 7 дней. Использовать фрибет можно только на одиночную ставку с любым коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 от Лиги Ставок

Ниже размещены главные параметры использования бонусной ставки.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.07.2026 (12:00 МСК)

Фрибет зачисляется победителям в день завершения турнира, не позднее 18:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Прозрачная система: 1 рубль = 1 балл➖ Призы достаются лишь 3 участникам
➕ Широкий выбор событий: любой спорт и быстрые игры 

Заключение

MRKTG BATTLE от БК Liga Stavok — динамичное соревнование с весомым призовым фондом. Победитель заберет фрибет в 100 000 рублей. Бороться за место в топе могут как опытные игроки, так и те, кто только осваивает платформу. Главное — делать ставки регулярно и укладываться в рамки турнирного периода.

Валентин Васильев

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