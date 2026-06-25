Турнир MRKTG BATTLE от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

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Букмекер «Лига Ставок» запускает соревнование среди своих пользователей — MRKTG BATTLE. Участники делают ставки, накапливают очки и борются за место в турнирной таблице. Призовой фонд распределяется между 3 победителями: первое место принесет фрибет в 100 000 рублей.
Входа в промоакцию очень простой. Достаточно выполнить 3 шага:
1. Авторизоваться на платформе или зарегистрировать новый аккаунт.
2. Ознакомиться с условиями и кликнуть «Участвовать».
3. Делать ставки на спортивные события или быстрые игры.
В рейтинге учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей. Механика проста: каждый рубль ставки конвертируется в 1 балл.
Для экспресс-пари действует отдельное правило. Очки начисляются, если хотя бы 1 из событий купона соответствует условиям. Только 3 лидера таблицы по итогам турнира получат фрибеты.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
30 000 ₽
Клиент получает 1 бонусный купон. Срок его действия составляет 7 дней. Использовать фрибет можно только на одиночную ставку с любым коэффициентом.
Ниже размещены главные параметры использования бонусной ставки.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.07.2026 (12:00 МСК)
Фрибет зачисляется победителям в день завершения турнира, не позднее 18:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Прозрачная система: 1 рубль = 1 балл
|➖ Призы достаются лишь 3 участникам
|➕ Широкий выбор событий: любой спорт и быстрые игры
MRKTG BATTLE от БК Liga Stavok — динамичное соревнование с весомым призовым фондом. Победитель заберет фрибет в 100 000 рублей. Бороться за место в топе могут как опытные игроки, так и те, кто только осваивает платформу. Главное — делать ставки регулярно и укладываться в рамки турнирного периода.