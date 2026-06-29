Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТурнир Уимблдон от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Уимблдон от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Масштабное промо с призовым фондом 1 000 000 рублей!

Полное содержание

  • Как получить фрибет в турнире Уимблдон от Лиги Ставок до 150 000 рублей
  • Как отыграть фрибет за турнир Уимблдон от Лиги Ставок до 150 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Лига Ставок» приурочила очередной турнир к главному теннисному соревнованию года и готова поделиться призовым фондом в 1 000 000 рублей с 250 участниками. Бетторы, делающие ставки на игры Уимблдона, будут бороться за фрибеты номиналом от 500 до 150 000 рублей. Турнирная таблица формируется по чистому выигрышу, поэтому без победных ставок подняться в рейтинге не выйдет.

Как получить фрибет в турнире Уимблдон от Лиги Ставок до 150 000 рублей

Условия участия в акции предельно прозрачны. Бетторам необходимо:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок».

2. Открыть раздел турниров и начать участие.

3. Оформлять пари на встречи Уимблдона в период действия акции.

В зачет попадают исключительно победные пари. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — 1.25. Пари за бонусные средства и системы в турнире запрещены. Для ускоренного продвижения по таблице предусмотрена система бустеров, увеличивающих число начисленных очков.

Кэф билета

Размеры усиления

От 3.00

1,25

От 5.00

1,50

От 7.00

2,00

От 10.00

2,50

Размер фрибета зависит от позиции в итоговом рейтинге. Всего в призовой зоне окажутся 250 игроков. Максимальная награда — фрибет на 150 000 рублей.

Как отыграть фрибет за турнир Уимблдон от Лиги Ставок до 150 000 рублей

Зачисленный фрибет действует в течение 7 дней. Его можно применить к любому ординару без ограничений по дисциплине и коэффициентам. При успешном исходе на счет поступает чистый выигрыш, сумма фрибета в расчет не берется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 от Лиги Ставок

Детальная информация о конкурсе размещена далее по тексту.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (12:00 МСК)

Бонусное вознаграждение начисляется сразу после окончания конкурса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участников ожидает 1 000 000 ₽➖ Акция охватывает исключительно Уимблдон
➕ Фрибет подойдет для любой спортивной дисциплины 

Заключение

Турнир от Liga Stavok на Уимблдон — не история про крупный оборот, а соревнование для тех, кто умеет выбирать победные исходы. Высокий кэф с бустером способен мгновенно перевернуть турнирную таблицу.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer365 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё