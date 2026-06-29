Турнир Уимблдон от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Партнерский проект
Компания «Лига Ставок» приурочила очередной турнир к главному теннисному соревнованию года и готова поделиться призовым фондом в 1 000 000 рублей с 250 участниками. Бетторы, делающие ставки на игры Уимблдона, будут бороться за фрибеты номиналом от 500 до 150 000 рублей. Турнирная таблица формируется по чистому выигрышу, поэтому без победных ставок подняться в рейтинге не выйдет.
Условия участия в акции предельно прозрачны. Бетторам необходимо:
1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок».
2. Открыть раздел турниров и начать участие.
3. Оформлять пари на встречи Уимблдона в период действия акции.
В зачет попадают исключительно победные пари. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — 1.25. Пари за бонусные средства и системы в турнире запрещены. Для ускоренного продвижения по таблице предусмотрена система бустеров, увеличивающих число начисленных очков.
Кэф билета
Размеры усиления
От 3.00
1,25
От 5.00
1,50
От 7.00
2,00
От 10.00
2,50
Размер фрибета зависит от позиции в итоговом рейтинге. Всего в призовой зоне окажутся 250 игроков. Максимальная награда — фрибет на 150 000 рублей.
Зачисленный фрибет действует в течение 7 дней. Его можно применить к любому ординару без ограничений по дисциплине и коэффициентам. При успешном исходе на счет поступает чистый выигрыш, сумма фрибета в расчет не берется.
Детальная информация о конкурсе размещена далее по тексту.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (12:00 МСК)
Бонусное вознаграждение начисляется сразу после окончания конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Участников ожидает 1 000 000 ₽
|➖ Акция охватывает исключительно Уимблдон
|➕ Фрибет подойдет для любой спортивной дисциплины
Турнир от Liga Stavok на Уимблдон — не история про крупный оборот, а соревнование для тех, кто умеет выбирать победные исходы. Высокий кэф с бустером способен мгновенно перевернуть турнирную таблицу.