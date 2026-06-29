Турнир Уимблдон от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Условия участия в акции предельно прозрачны. Бетторам необходимо:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок».

2. Открыть раздел турниров и начать участие.

3. Оформлять пари на встречи Уимблдона в период действия акции.

В зачет попадают исключительно победные пари. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — 1.25. Пари за бонусные средства и системы в турнире запрещены. Для ускоренного продвижения по таблице предусмотрена система бустеров, увеличивающих число начисленных очков.

Кэф билета Размеры усиления От 3.00 1,25 От 5.00 1,50 От 7.00 2,00 От 10.00 2,50

Размер фрибета зависит от позиции в итоговом рейтинге. Всего в призовой зоне окажутся 250 игроков. Максимальная награда — фрибет на 150 000 рублей.