Дорога к кубку ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей и премиальная техника

Очки в «Дороге к кубку ЧМ» начисляются как за успешные, так и за проигравшие пари — разница лишь в размере вознаграждения. Широкая призовая зона из 2000 мест делает акцию доступной для игроков с разным уровнем активности. Среди призов не только стандартные фрибеты, но и новейшие гаджеты.