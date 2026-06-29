Дорога к кубку ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей и премиальная техника

Партнерский проект
БК «Марафон» запустила предложение «Дорога к кубку ЧМ» к плей-офф мундиаля. Участники зарабатывают очки за предматчевые ставки на футбол и соревнуются за место в топ-2000 лидерборда. Победители получают фрибеты до 300 000 рублей, а обладатели первых строчек рейтинга — еще и технику Apple и PlayStation 5.
Участие проходит в несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон» или авторизуйтесь в личном кабинете.
2. Откройте «Дорогу к кубку ЧМ» и активируйте плашку «Участвовать».
3. Размещайте предматчевые ставки на футбольные события от 500 рублей с кэфом от 1.50.
4. Следите за своей позицией в турнирной таблице и наращивайте количество очков.
Система начисления баллов:
Акция завершается 19 июля. По итогам формируется лидерборд из 2000 участников, между которыми распределяются призы.
Место
Фрибет
Приз
1
300 000 ₽
Apple MacBook Pro 16 2026
2
200 000 ₽
Apple iPhone 17 Pro Max 512 Gb
3
120 000 ₽
Apple iPhone 17 512 Gb
4
80 000 ₽
Sony PlayStation 5 Slim
5
60 000 ₽
PlayStation 5 FC26
6
50 000 ₽
Apple AirPods Pro 3
7
40 000 ₽
Apple AirPods Pro 3
8
30 000 ₽
Apple AirPods Pro 3
9
25 000 ₽
Apple AirPods Pro 3
10
20 000 ₽
Apple AirPods Pro 3
11-15
15 000 ₽
16-20
12 000 ₽
21-30
8000 ₽
31-40
6000 ₽
41-50
5000 ₽
51-75
4000 ₽
76-100
3000 ₽
101-200
2000 ₽
201-350
1500 ₽
351-500
1000 ₽
501-1000
500 ₽
1001-2000
250 ₽
Полученный фрибет действует 7 дней. Его нужно использовать целиком в 1 ставке (одиночной предматчевой или лайв) с коэффициентом не выше 4.00. Выигрыш зачисляется за вычетом суммы фрибета.
Для удобства игроков вся информация об акции сведена в таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
При равном количестве очков у нескольких участников приоритет получает тот, кто набрал их раньше.
Плюсы
Минусы
|➕ Техника для топ-10 лидеров рейтинга
|➖ Для борьбы за высокие места нужен значительный оборот
|➕ Призы для 2000 бетторов
Очки в «Дороге к кубку ЧМ» начисляются как за успешные, так и за проигравшие пари — разница лишь в размере вознаграждения. Широкая призовая зона из 2000 мест делает акцию доступной для игроков с разным уровнем активности. Среди призов не только стандартные фрибеты, но и новейшие гаджеты.