Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыДорога к кубку ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей и премиальная техника
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Дорога к кубку ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей и премиальная техника

Обновлено:
до 300 000 ₽ + техника
Бонус
19 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на футбол — выигрывайте призы!

Полное содержание

  • Как получить фрибеты от БК Марафон до 300 000 рублей в рамках промо Дорога к кубку ЧМ
  • Как отыграть бонус БК Марафон до 300 000 рублей за ставки на футбол
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Марафон» запустила предложение «Дорога к кубку ЧМ» к плей-офф мундиаля. Участники зарабатывают очки за предматчевые ставки на футбол и соревнуются за место в топ-2000 лидерборда. Победители получают фрибеты до 300 000 рублей, а обладатели первых строчек рейтинга — еще и технику Apple и PlayStation 5. 

Как получить фрибеты от БК Марафон до 300 000 рублей в рамках промо Дорога к кубку ЧМ

Участие проходит в несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон» или авторизуйтесь в личном кабинете.

2. Откройте «Дорогу к кубку ЧМ» и активируйте плашку «Участвовать».

3. Размещайте предматчевые ставки на футбольные события от 500 рублей с кэфом от 1.50.

4. Следите за своей позицией в турнирной таблице и наращивайте количество очков.

Система начисления баллов: 

  • Каждые 500 рублей выигрышного пари приносят 1 очко.
  • Проигрышного — 0,5 очка.

Акция завершается 19 июля. По итогам формируется лидерборд из 2000 участников, между которыми распределяются призы.

Место

Фрибет

Приз

1

300 000 ₽

Apple MacBook Pro 16 2026

2

200 000 ₽

Apple iPhone 17 Pro Max 512 Gb

3

120 000 ₽

Apple iPhone 17 512 Gb

4

80 000 ₽

Sony PlayStation 5 Slim

5

60 000 ₽

PlayStation 5 FC26

6

50 000 ₽

Apple AirPods Pro 3

7

40 000 ₽

Apple AirPods Pro 3

8

30 000 ₽

Apple AirPods Pro 3

9

25 000 ₽

Apple AirPods Pro 3

10

20 000 ₽

Apple AirPods Pro 3

11-15

15 000 ₽

 

16-20

12 000 ₽

 

21-30

8000 ₽

 

31-40

6000 ₽

 

41-50

5000 ₽

 

51-75

4000 ₽

 

76-100

3000 ₽

 

101-200

2000 ₽

 

201-350

1500 ₽

 

351-500

1000 ₽

 

501-1000

500 ₽

 

1001-2000

250 ₽

 

Как отыграть бонус БК Марафон до 300 000 рублей за ставки на футбол

Полученный фрибет действует 7 дней. Его нужно использовать целиком в 1 ставке (одиночной предматчевой или лайв) с коэффициентом не выше 4.00. Выигрыш зачисляется за вычетом суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК Марафон

Для удобства игроков вся информация об акции сведена в таблицу ниже.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

При равном количестве очков у нескольких участников приоритет получает тот, кто набрал их раньше.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Минусы

➕ Техника для топ-10 лидеров рейтинга➖ Для борьбы за высокие места нужен значительный оборот
➕ Призы для 2000 бетторов 

Заключение

Очки в «Дороге к кубку ЧМ» начисляются как за успешные, так и за проигравшие пари — разница лишь в размере вознаграждения. Широкая призовая зона из 2000 мест делает акцию доступной для игроков с разным уровнем активности. Среди призов не только стандартные фрибеты, но и новейшие гаджеты.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer365 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё