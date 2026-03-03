Эксперт бадминтона от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей

Участвовать в бонусной программе можно, следуя указанным правилам:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон».

2. Откройте страницу промо «Эксперт бадминтона» и нажмите плашку «Участвовать».

3. Совершите 8 ставок на бадминтон.

Каждое пари должно быть на сумму от 1500 рублей и с кэфом от 1.80. Как только условия акции выполнены, фрибет 1500 рублей автоматически добавляется на бонусный счет.

Каждый период акции длится 48 часов. Игрок может принять участие 1 раз в рамках 1 этапа.