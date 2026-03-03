Ведомости
3 марта 10:57
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Эксперт бадминтона от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей

1500 ₽
Бонус
27 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Включайтесь в акцию!

Специальное предложение от букмекера «Марафон» направлено на поклонников бадминтона. Игроки, делающие ставки на этот вид спорта, получают возможность заработать фрибет на 1500 рублей.

Как получить бонус Марафон на 1500 рублей за ставки на бадминтон

Свернуть

Участвовать в бонусной программе можно, следуя указанным правилам:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон».

2. Откройте страницу промо «Эксперт бадминтона» и нажмите плашку «Участвовать».

3. Совершите 8 ставок на бадминтон. 

Каждое пари должно быть на сумму от 1500 рублей и с кэфом от 1.80. Как только условия акции выполнены, фрибет 1500 рублей автоматически добавляется на бонусный счет.

Каждый период акции длится 48 часов. Игрок может принять участие 1 раз в рамках 1 этапа. 

Как отыграть бонус БК Марафона на 1500 рублей по акции Эксперт бадминтона

Свернуть

Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента получения. Использовать его разрешается только для одиночных ставок на любые события с коэффициентом до 4.00 в линии букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от Марафона

Свернуть

Ключевые условия акции представлены в удобной таблице.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.04.2026 (10:59 МСК)

Игрок, включившийся в акцию на бадминтон, не сможет одновременно участвовать в других бонусах категории «Спортивный эксперт» за этот период.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простая и прозрачная механика: достаточно сделать 8 ставок на бадминтон➖ Всего необходимо совершить пари на общую сумму 12 000 рублей
➕ Гибкий формат акции с периодами по 48 часов 

Заключение

Свернуть

Ставки на бадминтон редко становятся темой промоакций. Забрать бонус просто, ведь учитывается только факт оформления купона. Тем не менее беттору придется сделать достаточно большой оборот ставок.

Валентин Васильев

