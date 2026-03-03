Эксперт бадминтона от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей

Партнерский проект
Специальное предложение от букмекера «Марафон» направлено на поклонников бадминтона. Игроки, делающие ставки на этот вид спорта, получают возможность заработать фрибет на 1500 рублей.
Участвовать в бонусной программе можно, следуя указанным правилам:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон».
2. Откройте страницу промо «Эксперт бадминтона» и нажмите плашку «Участвовать».
3. Совершите 8 ставок на бадминтон.
Каждое пари должно быть на сумму от 1500 рублей и с кэфом от 1.80. Как только условия акции выполнены, фрибет 1500 рублей автоматически добавляется на бонусный счет.
Каждый период акции длится 48 часов. Игрок может принять участие 1 раз в рамках 1 этапа.
Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента получения. Использовать его разрешается только для одиночных ставок на любые события с коэффициентом до 4.00 в линии букмекера.
Ключевые условия акции представлены в удобной таблице.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.04.2026 (10:59 МСК)
Игрок, включившийся в акцию на бадминтон, не сможет одновременно участвовать в других бонусах категории «Спортивный эксперт» за этот период.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая и прозрачная механика: достаточно сделать 8 ставок на бадминтон
|➖ Всего необходимо совершить пари на общую сумму 12 000 рублей
|➕ Гибкий формат акции с периодами по 48 часов
Ставки на бадминтон редко становятся темой промоакций. Забрать бонус просто, ведь учитывается только факт оформления купона. Тем не менее беттору придется сделать достаточно большой оборот ставок.