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Фрибет за ставки от БК Марафон: 2000 рублей за пари на футбольные еврокубки

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ловите бонус к еврокубковым баталиям!

БК «Марафон» предлагает фрибет на 2000 рублей за пари на ответные матчи квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Условие простое: пополнить счет на 2000 рублей и поставить от 4000 рублей на еврокубки с кэфом 1.50 в дни проведения акции.

Как получить 2000 рублей от БК Марафон в рамках акции Фрибет за ставки

Организатор обозначил следующий порядок действий:

1. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь в «Марафоне».

2. Откройте страницу предложения в разделе промоакций и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Пополните игровой счет на сумму от 2000 рублей.

4. Оформите 1 или несколько ставок на матчи еврокубков с суммарным оборотом от 4000 рублей, где коэффициент каждого события — не ниже 1.50.

Пари принимаются как в прематче, так и в лайве. Разрешены ординары и экспрессы. Необходимый оборот можно набирать несколькими ставками. Вознаграждение начисляется автоматически независимо от того, выиграли ставки или проиграли.

Как отыграть бонус Марафона на 2000 рублей за ставки на футбольные еврокубки

Начисленный фрибет разрешено поставить только на одиночное пари с коэффициентом не выше 4.00. Событие можно выбрать любое, в прематче или лайве. На использование бонуса букмекер отводит 7 календарных дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от Марафона

В следующем разделе собраны ключевые условия акции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.08.2026 (23:59 МСК)

Участвовать можно только через сайт new.marathonbet.ru или официальное мобильное приложение букмекера.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Оборот разрешено набрать несколькими пари, а не 1 крупной ставкой➖ Для участия требуется депозит от 2000 ₽ и оборот от 4000 ₽
➕ Промо можно совмещать с другими акциями БК «Марафон» 

Заключение

Полуфинальная стадия квалификации еврокубков — отличный повод заглянуть в «Марафон» за дополнительным бонусом. Организатор не привязывает выплату фрибета к успеху ставок. Главное — набрать оборот в 4000 рублей на события с кэфом от 1.50. Исход пари букмекеру не важен. Следите за таймингом — расчет должен пройти до конца дня 13 августа, так что откладывать участие рискованно.

Валентин Васильев

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