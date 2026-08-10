Фрибет за ставки от БК Марафон: 2000 рублей за пари на футбольные еврокубки

Организатор обозначил следующий порядок действий:

1. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь в «Марафоне».

2. Откройте страницу предложения в разделе промоакций и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Пополните игровой счет на сумму от 2000 рублей.

4. Оформите 1 или несколько ставок на матчи еврокубков с суммарным оборотом от 4000 рублей, где коэффициент каждого события — не ниже 1.50.

Пари принимаются как в прематче, так и в лайве. Разрешены ординары и экспрессы. Необходимый оборот можно набирать несколькими ставками. Вознаграждение начисляется автоматически независимо от того, выиграли ставки или проиграли.