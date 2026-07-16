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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыСтраховка ставки на ЧМ от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей при проигрыше пари
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Страховка ставки на ЧМ от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей при проигрыше пари

Обновлено:
1500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Марафон на 1500 рублей в рамках промо Страховка ставки на ЧМ
  • Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей за ставку на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Марафона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Марафон» приготовила для своих клиентов акцию на решающие поединки чемпионата мира по футболу. Компания компенсирует первую неудачную ставку на турнир, начислив игроку фрибет номиналом 1500 рублей.

Как получить фрибет БК Марафон на 1500 рублей в рамках промо Страховка ставки на ЧМ

Чтобы претендовать на компенсацию, необходимо выполнить несколько условий:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Марафон» либо используйте уже существующий профиль.

2. На странице акции тапните плашку подключения к промо.

3. Заключите пари на любой поединок мундиаля на сумму от 3000 рублей и коэффициентом от 1.50. 

4. Если ставка окажется проигрышной, на счет автоматически поступит фрибет номиналом 1500 рублей.

Расчет пари должен произойти до 00:59 МСК 20 июля. Подойдут как одиночные исходы, так и экспрессы, доступны варианты в прематче и в лайве.

Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей за ставку на ЧМ-2026

Фрибетом можно распорядиться в течение 7 дней после его зачисления. Ставить разрешено ординаром на любое спортивное событие, коэффициент которого не превышает 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Марафона

Табличный формат позволяет быстрее найти нужную информацию.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Учитывается только первое пари, оформленное после активации предложения.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходит для ставок в лайве и прематче➖ Порог входа ощутимый — от 3000 рублей
➕ Достаточно широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибета — до 4.00 

Заключение

Первая неудачная ставка на решающие матчи ЧМ-2026 в БК «Марафон» не обернется абсолютной потерей денег. Часть средств вернется фрибетом на аккаунт. Под условия попадают ординары и экспрессы. Если планируете заключать пари на оставшиеся встречи мундиаля, есть смысл подключиться к промоакции заранее.

Валентин Васильев

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