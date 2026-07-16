Страховка ставки на ЧМ от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей при проигрыше пари

Партнерский проект
Букмекерская контора «Марафон» приготовила для своих клиентов акцию на решающие поединки чемпионата мира по футболу. Компания компенсирует первую неудачную ставку на турнир, начислив игроку фрибет номиналом 1500 рублей.
Чтобы претендовать на компенсацию, необходимо выполнить несколько условий:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Марафон» либо используйте уже существующий профиль.
2. На странице акции тапните плашку подключения к промо.
3. Заключите пари на любой поединок мундиаля на сумму от 3000 рублей и коэффициентом от 1.50.
4. Если ставка окажется проигрышной, на счет автоматически поступит фрибет номиналом 1500 рублей.
Расчет пари должен произойти до 00:59 МСК 20 июля. Подойдут как одиночные исходы, так и экспрессы, доступны варианты в прематче и в лайве.
Фрибетом можно распорядиться в течение 7 дней после его зачисления. Ставить разрешено ординаром на любое спортивное событие, коэффициент которого не превышает 4.00.
Табличный формат позволяет быстрее найти нужную информацию.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Учитывается только первое пари, оформленное после активации предложения.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит для ставок в лайве и прематче
|➖ Порог входа ощутимый — от 3000 рублей
|➕ Достаточно широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибета — до 4.00
Первая неудачная ставка на решающие матчи ЧМ-2026 в БК «Марафон» не обернется абсолютной потерей денег. Часть средств вернется фрибетом на аккаунт. Под условия попадают ординары и экспрессы. Если планируете заключать пари на оставшиеся встречи мундиаля, есть смысл подключиться к промоакции заранее.