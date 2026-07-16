Страховка ставки на ЧМ от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей при проигрыше пари

Чтобы претендовать на компенсацию, необходимо выполнить несколько условий:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Марафон» либо используйте уже существующий профиль.

2. На странице акции тапните плашку подключения к промо.

3. Заключите пари на любой поединок мундиаля на сумму от 3000 рублей и коэффициентом от 1.50.

4. Если ставка окажется проигрышной, на счет автоматически поступит фрибет номиналом 1500 рублей.

Расчет пари должен произойти до 00:59 МСК 20 июля. Подойдут как одиночные исходы, так и экспрессы, доступны варианты в прематче и в лайве.