Турнир Олимпиада от БК Марафон: фрибет до 300 0000 рублей за ставки на ОИ

Букмекерская контора «Марафон» запустила турнир к ОИ. За ставки на Олимпийские игры бетторы могут получить до 300 000 рублей. Суммарный призовой фонд составляет 3 000 000. Фрибеты распределят между пользователями из топ-500.
Букмекер максимально упростил условия участия в конкурсе. От пользователей требуется:
Минимальная сумма составляет 500 рублей. Размеры коэффициентов не лимитируются.
«Марафон» начисляет турнирные баллы за победы и проигрыши. Каждые 500 рублей выигрышной ставки дадут 1 балл. В случае проигрыша за эту же сумму игрок получит 0,5 очка.
Итоговое количество баллов определяет место беттора в турнирной таблице. Фрибетами наградят игроков из топ-500.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
90 000 ₽
6
80 000 ₽
7
65 000 ₽
8
60 000 ₽
9
55 000 ₽
10
50 000 ₽
11
40 000 ₽
21-35
20 000 ₽
36-50
10 000 ₽
51-100
7000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
3000 ₽
201-400
1000 ₽
401-500
500 ₽
Список лидеров обновляется в автоматическом режиме.
Выдача призов состоится в течение 3 дней после завершения конкурса. Фрибет подходит для ставки ординаром с коэффициентом не более 4.00. Бонус можно использовать в течение 7 дней. Допускаются пари по линии и в лайве.
Подробности по указанной промоакции собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Учитывается не только оборот, но и умение прогнозировать матчи
|➖ Использование фрибета ограничено ординарами
|➕ Контора выделила 500 призовых мест
«Марафон» запустил типичный турнир, в котором многое зависит не только от банка игрока, но и от умения прогнозировать матчи. Букмекер не ограничивает минимальный коэффициент квалификационных ставок. Поэтому можно выбирать даже самые вероятные исходы.