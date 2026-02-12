Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



12 февраля 8:29ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Турнир Олимпиада от БК Марафон: фрибет до 300 0000 рублей за ставки на ОИ

300000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Присоединитесь к главному спортивному событию зимы

Букмекерская контора «Марафон» запустила турнир к ОИ. За ставки на Олимпийские игры бетторы могут получить до 300 000 рублей. Суммарный призовой фонд составляет 3 000 000. Фрибеты распределят между пользователями из топ-500.

Как получить бонус Марафона до 300 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Свернуть

Букмекер максимально упростил условия участия в конкурсе. От пользователей требуется:

  1. Зарегистрироваться в конторе.
  2. Активировать участие на странице турнира.
  3. Делать подходящие ставки.

Минимальная сумма составляет 500 рублей. Размеры коэффициентов не лимитируются.

«Марафон» начисляет турнирные баллы за победы и проигрыши. Каждые 500 рублей выигрышной ставки дадут 1 балл. В случае проигрыша за эту же сумму игрок получит 0,5 очка.

Итоговое количество баллов определяет место беттора в турнирной таблице. Фрибетами наградят игроков из топ-500.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

100 000 ₽

5

90 000 ₽

6

80 000 ₽

7

65 000 ₽

8

60 000 ₽

9

55 000 ₽

10

50 000 ₽

11

40 000 ₽

21-35

20 000 ₽

36-50

10 000 ₽

51-100

7000 ₽

101-150

5000 ₽

151-200

3000 ₽

201-400

1000 ₽

401-500

500 ₽

Список лидеров обновляется в автоматическом режиме.

Как отыграть бонус Marathon до 300 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Свернуть

Выдача призов состоится в течение 3 дней после завершения конкурса. Фрибет подходит для ставки ординаром с коэффициентом не более 4.00. Бонус можно использовать в течение 7 дней. Допускаются пари по линии и в лайве. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Marathon

Свернуть

Подробности по указанной промоакции собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Учитывается не только оборот, но и умение прогнозировать матчи➖ Использование фрибета ограничено ординарами
➕ Контора выделила 500 призовых мест 

Заключение

Свернуть

«Марафон» запустил типичный турнир, в котором многое зависит не только от банка игрока, но и от умения прогнозировать матчи. Букмекер не ограничивает минимальный коэффициент квалификационных ставок. Поэтому можно выбирать даже самые вероятные исходы.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer321 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё