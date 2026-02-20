БК Пари: фрибет 500 рублей за ставку на еврокубки

Партнерский проект
К плей-офф еврокубков букмекерская компания PARI подготовила специальное предложение для подписчиков своего Telegram-канала. Игроки имеют возможность получить фрибет номиналом 500 рублей. Чтобы попасть в розыгрыш, достаточно сделать ставку на матч Лиги Европы или Лиги конференций и опубликовать подтверждение пари с ID.
Вознаграждение предусмотрено только для участников, корректно прошедших все этапы. От игрока требуется:
1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.
2. Стать подписчиком официального Telegram-канала.
3. Поставить на любой матч плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций.
4. Оставить в комментариях подтверждение пари и свой игровой ID.
Организаторы не устанавливают ограничений по размеру ставки и коэффициентам. Общий фонд зависит от активности бетторов. Все комментарии со ставками умножаются на 10, формируя итоговую сумму фрибетов. На каждые 50 подтвержденных комментариев приходится 1 приз номиналом 500 рублей.
Информация о порядке применения бонуса появится после подведения итогов розыгрыша. На использование фрибета отводится неделя. Поставить его можно на ординары и экспрессы без ограничений по коэффициентам.
Все важные характеристики предложения структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (20:45 МСК)
Итоги конкурса подводятся случайным образом 27 февраля.
Плюсы
Минусы
|➕ Отсутствие требований к сумме пари и кэфу
|➖ Необходимо поставить на еврокубковую игру
|➕ Прозрачная формула формирования призового банка
Число счастливчиков зависит от того, сколько пользователей откликнется на предложение. Сам процесс участия легкий и не требует особых навыков.