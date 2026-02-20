Ведомости
20 февраля 7:39
БК PARIФрибеты за депозит
logo

БК Пари: фрибет 500 рублей за ставку на еврокубки

500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Увеличьте свой игровой баланс!

К плей-офф еврокубков букмекерская компания PARI подготовила специальное предложение для подписчиков своего Telegram-канала. Игроки имеют возможность получить фрибет номиналом 500 рублей. Чтобы попасть в розыгрыш, достаточно сделать ставку на матч Лиги Европы или Лиги конференций и опубликовать подтверждение пари с ID.

Как получить бонус Пари 500 рублей за ставку на матчи еврокубков

Свернуть

Вознаграждение предусмотрено только для участников, корректно прошедших все этапы. От игрока требуется:

1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.

2. Стать подписчиком официального Telegram-канала.

3. Поставить на любой матч плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций.

4. Оставить в комментариях подтверждение пари и свой игровой ID.

Организаторы не устанавливают ограничений по размеру ставки и коэффициентам. Общий фонд зависит от активности бетторов. Все комментарии со ставками умножаются на 10, формируя итоговую сумму фрибетов. На каждые 50 подтвержденных комментариев приходится 1 приз номиналом 500 рублей.

  • При 50 участниках будет 1 победитель.
  • При 100 — 2.
  • При 150 — 3 и так далее.

Как отыграть бонус PARI 500 рублей за победу в телеграм-конкурсе

Свернуть

Информация о порядке применения бонуса появится после подведения итогов розыгрыша. На использование фрибета отводится неделя. Поставить его можно на ординары и экспрессы без ограничений по коэффициентам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от PARI

Свернуть

Все важные характеристики предложения структурированы в таблице.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.02.2026 (20:45 МСК)

Итоги конкурса подводятся случайным образом 27 февраля.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Отсутствие требований к сумме пари и кэфу➖ Необходимо поставить на еврокубковую игру
➕ Прозрачная формула формирования призового банка 

Заключение

Свернуть

Число счастливчиков зависит от того, сколько пользователей откликнется на предложение. Сам процесс участия легкий и не требует особых навыков.

Валентин Васильев

