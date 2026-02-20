БК Пари: фрибет 500 рублей за ставку на еврокубки

Вознаграждение предусмотрено только для участников, корректно прошедших все этапы. От игрока требуется:

1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.

2. Стать подписчиком официального Telegram-канала.

3. Поставить на любой матч плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций.

4. Оставить в комментариях подтверждение пари и свой игровой ID.

Организаторы не устанавливают ограничений по размеру ставки и коэффициентам. Общий фонд зависит от активности бетторов. Все комментарии со ставками умножаются на 10, формируя итоговую сумму фрибетов. На каждые 50 подтвержденных комментариев приходится 1 приз номиналом 500 рублей.