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Копилка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на спорт

Обновлено:
до 5000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Копите баллы и обменивайте их на фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК PARI до 5000 рублей по промо Копилка
  • Как отыграть бонус БК PARI до 5000 рублей за ставки на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Пари
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Копилка» — бонусная программа букмекера PARI с накопительной механикой. Каждый участник сам контролирует темп продвижения: можно стремиться к максимальному фрибету в 5000 рублей или ограничиться наградой поскромнее. Главное — регулярно заключать пари на любые виды спорта с подходящими условиями.

Как получить фрибет БК PARI до 5000 рублей по промо Копилка

Чтобы стать участником акции, нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться в БК или войти в существующий аккаунт.

2. Перейти в раздел акций и найти «Копилку».

3. Тапнуть «Участвовать».

4. Совершать квалификационные пари и накапливать очки.

5. Зайти в шоп промоакции и обменять баллы на фрибет нужного номинала.

В зачет идут ординары и экспрессы на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70. По итогам каждых игровых суток система автоматически начисляет баллы в зависимости от суммарного оборота за день.

Объем пари за 24 часа

Очки

1000-1999 ₽

10

до 3999 ₽

20

до 5999 ₽

40

до 7999 ₽

65

до 9999 ₽

90

от 10 000 ₽

120

Накопленные очки можно тратить в любой удобный момент. Курс обмена в магазине фиксированный.

Баллы

Фрибет

80

300 ₽

120

500 ₽

230

1000 ₽

500

2500 ₽

900

5000 ₽

Как отыграть бонус БК PARI до 5000 рублей за ставки на спорт

Полученный фрибет действует 5 дней. За это время его необходимо использовать для 1 ставки с коэффициентом не выше 3.00. При победе игрок получает чистый выигрыш. Сумма самого фрибета в выплату не включается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Пари

Изучим предложение БК чуть более детально.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Важно учитывать, что баллы начисляются только по уже рассчитанным ставкам. Если матч завершится на следующий день, сумма пари перейдет в зачет завтрашнего прогресса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий выбор видов спорта➖ Незачет пари с кэшаутом и возвратом
➕ Баллы начисляются ежедневно 

Заключение

«Копилка» — понятная бонусная программа без скрытых условий и соревновательного элемента. Размер награды зависит исключительно от активности самого игрока, а не от действий других участников. Накапливайте очки в удобном темпе и обменивайте их на фрибеты, вплоть до максимальных 5000 рублей.

Валентин Васильев

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