Копилка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на спорт

Чтобы стать участником акции, нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться в БК или войти в существующий аккаунт.

2. Перейти в раздел акций и найти «Копилку».

3. Тапнуть «Участвовать».

4. Совершать квалификационные пари и накапливать очки.

5. Зайти в шоп промоакции и обменять баллы на фрибет нужного номинала.

В зачет идут ординары и экспрессы на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70. По итогам каждых игровых суток система автоматически начисляет баллы в зависимости от суммарного оборота за день.

Объем пари за 24 часа Очки 1000-1999 ₽ 10 до 3999 ₽ 20 до 5999 ₽ 40 до 7999 ₽ 65 до 9999 ₽ 90 от 10 000 ₽ 120

Накопленные очки можно тратить в любой удобный момент. Курс обмена в магазине фиксированный.