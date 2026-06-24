Копилка от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
«Копилка» — бонусная программа букмекера PARI с накопительной механикой. Каждый участник сам контролирует темп продвижения: можно стремиться к максимальному фрибету в 5000 рублей или ограничиться наградой поскромнее. Главное — регулярно заключать пари на любые виды спорта с подходящими условиями.
Чтобы стать участником акции, нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться в БК или войти в существующий аккаунт.
2. Перейти в раздел акций и найти «Копилку».
3. Тапнуть «Участвовать».
4. Совершать квалификационные пари и накапливать очки.
5. Зайти в шоп промоакции и обменять баллы на фрибет нужного номинала.
В зачет идут ординары и экспрессы на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70. По итогам каждых игровых суток система автоматически начисляет баллы в зависимости от суммарного оборота за день.
Объем пари за 24 часа
Очки
1000-1999 ₽
10
до 3999 ₽
20
до 5999 ₽
40
до 7999 ₽
65
до 9999 ₽
90
от 10 000 ₽
120
Накопленные очки можно тратить в любой удобный момент. Курс обмена в магазине фиксированный.
Баллы
Фрибет
80
300 ₽
120
500 ₽
230
1000 ₽
500
2500 ₽
900
5000 ₽
Полученный фрибет действует 5 дней. За это время его необходимо использовать для 1 ставки с коэффициентом не выше 3.00. При победе игрок получает чистый выигрыш. Сумма самого фрибета в выплату не включается.
Изучим предложение БК чуть более детально.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Важно учитывать, что баллы начисляются только по уже рассчитанным ставкам. Если матч завершится на следующий день, сумма пари перейдет в зачет завтрашнего прогресса.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий выбор видов спорта
|➖ Незачет пари с кэшаутом и возвратом
|➕ Баллы начисляются ежедневно
«Копилка» — понятная бонусная программа без скрытых условий и соревновательного элемента. Размер награды зависит исключительно от активности самого игрока, а не от действий других участников. Накапливайте очки в удобном темпе и обменивайте их на фрибеты, вплоть до максимальных 5000 рублей.