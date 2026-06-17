Паривозик ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за экспресс-ставки на чемпионат мира

Партнерский проект
Для ценителей футбола и множественных ставок букмекерская контора PARI запустила новую активность. На этот раз бетторам нужно собирать экспрессы и выигрывать. Итоговый кэф определит позицию беттора в лидерборде, от чего зависит размер фрибета. Максимум можно забрать до 100 000 рублей.
Контора выдвинула максимально понятные правила. Претендовать на бонус можно после совершения ряда действий:
В билет можно добавлять только игры ЧМ-2026. Минимальная сумма пари — 500 рублей. Чем больше коэффициент выигрышного экспресса, тем выше позиция беттора. Размер бонуса определяется итоговым местом пользователя. В акции засчитываются только выигрышные пари. В случае поражения экспресс не засчитают.
Полученный в рамках акции фрибет активен 5 дней. За установленный срок его нужно использовать ординаром или экспрессом с коэффициентом до 3.00.
Букмекерская контора устанавливает конкретные сроки участия и другие требования.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (10:00 МСК)
Теоретически победу в турнире может принести одна удачная ставка.
Плюсы
Минусы
|➕ Засчитываются только экспрессы
|➖ Учитываются только матчи на ЧМ
|➕ Максимальный фрибет можно забрать даже при одной удачной ставке
Чемпионат мира по футболу уже принес немало сюрпризов, поэтому от ставок с низким коэффициентом лучше отказаться. Вам придется добавлять в билет больше матчей, что повышает риски проигрыша.