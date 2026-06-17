Паривозик ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за экспресс-ставки на чемпионат мира

Контора выдвинула максимально понятные правила. Претендовать на бонус можно после совершения ряда действий:

Регистрация или авторизация в «ПАРИ». Подтверждение участия в турнире. Ставка экспрессом с коэффициентом от 2.00.

В билет можно добавлять только игры ЧМ-2026. Минимальная сумма пари — 500 рублей. Чем больше коэффициент выигрышного экспресса, тем выше позиция беттора. Размер бонуса определяется итоговым местом пользователя. В акции засчитываются только выигрышные пари. В случае поражения экспресс не засчитают.