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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыПаривозик ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за экспресс-ставки на чемпионат мира
БК PARIФрибеты за депозит
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Паривозик ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за экспресс-ставки на чемпионат мира

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте большие экспрессы и участвуйте в гонке за фрибетами!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Пари до 100 000 рублей за выигрышные экспрессы на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус Пари до 100 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Для ценителей футбола и множественных ставок букмекерская контора PARI запустила новую активность. На этот раз бетторам нужно собирать экспрессы и выигрывать. Итоговый кэф определит позицию беттора в лидерборде, от чего зависит размер фрибета. Максимум можно забрать до 100 000 рублей. 

Как получить фрибет Пари до 100 000 рублей за выигрышные экспрессы на ЧМ-2026

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Контора выдвинула максимально понятные правила. Претендовать на бонус можно после совершения ряда действий:

  1. Регистрация или авторизация в «ПАРИ».
  2. Подтверждение участия в турнире.
  3. Ставка экспрессом с коэффициентом от 2.00.

В билет можно добавлять только игры ЧМ-2026. Минимальная сумма пари — 500 рублей. Чем больше коэффициент выигрышного экспресса, тем выше позиция беттора. Размер бонуса определяется итоговым местом пользователя. В акции засчитываются только выигрышные пари. В случае поражения экспресс не засчитают.

Как отыграть бонус Пари до 100 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

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Полученный в рамках акции фрибет активен 5 дней. За установленный срок его нужно использовать ординаром или экспрессом с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

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Букмекерская контора устанавливает конкретные сроки участия и другие требования. 

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (10:00 МСК)

Теоретически победу в турнире может принести одна удачная ставка.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Засчитываются только экспрессы➖ Учитываются только матчи на ЧМ
➕ Максимальный фрибет можно забрать даже при одной удачной ставке 

Заключение

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Чемпионат мира по футболу уже принес немало сюрпризов, поэтому от ставок с низким коэффициентом лучше отказаться. Вам придется добавлять в билет больше матчей, что повышает риски проигрыша. 

Валентин Васильев

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