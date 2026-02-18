БК Пари: фрибеты до 50 000 рублей за депозит через СБП

Партнерский проект
PARI Pass предлагает игрокам специальное задание с шансом выиграть фрибеты на 100 000 рублей. Призовой фонд распределяется между тремя 3 игроками. Участнику достаточно пополнить баланс через Систему быстрых платежей на 999 рублей.
Призы полагаются только тем игрокам, которые следовали всем требованиям акции:
1. Создали аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.
2. Перешли в PARI Pass.
3. Кликнули «Начать» на странице задания.
4. Внесли 999 рублей через СБП.
Подведение итогов пройдет на стриме в тг-канале 26-27 февраля. Победители получат следующие фрибеты.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
30 000 ₽
3
20 000 ₽
Детали применения фрибета станут доступны после окончания промоакции. Как правило, фрибет разрешено использовать в течение 7 дней на любые ординары и экспрессы, независимо от коэффициента.
Все важные характеристики предложения можно посмотреть ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
999 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.02.2026 (12:00 МСК)
Участие в промо сопровождается начислением коинов и очков в PARI Pass.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция сочетает гарантированные коины и очки опыта с розыгрышем крупных фрибетов
|➖ Участие возможно только после внесения денег при помощи СБП
|➕ Условия простые и понятные
Для участия в акции депозит нужно внести исключительно через Систему быстрых платежей. Пополнение другими способами не учитывается. Главные призы имеют крупный номинал и будут интересны любому игроку.