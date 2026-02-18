БК Пари: фрибеты до 50 000 рублей за депозит через СБП

Все важные характеристики предложения можно посмотреть ниже.

Максимальный размер бонуса 50 000 ₽ Минимальный депозит 999 ₽ Тип пари Ординар, экспресс Минимальный коэффициент 1.01 Размер отыгрыша х1 Срок отыгрыша бонуса 7 дней Срок окончания акции 24.02.2026 (12:00 МСК)

Участие в промо сопровождается начислением коинов и очков в PARI Pass.