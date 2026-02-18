Ведомости
БК Пари: фрибеты до 50 000 рублей за депозит через СБП

50000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
999 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Внесите средства и претендуйте на крупный приз!

PARI Pass предлагает игрокам специальное задание с шансом выиграть фрибеты на 100 000 рублей. Призовой фонд распределяется между тремя 3 игроками. Участнику достаточно пополнить баланс через Систему быстрых платежей на 999 рублей.

Как получить бонус PARI до 50 000 рублей за внесение депозита через СБП

Свернуть

Призы полагаются только тем игрокам, которые следовали всем требованиям акции:

1. Создали аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.

2. Перешли в PARI Pass.

3. Кликнули «Начать» на странице задания.

4. Внесли 999 рублей через СБП.

Подведение итогов пройдет на стриме в тг-канале 26-27 февраля. Победители получат следующие фрибеты.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

30 000 ₽

3

20 000 ₽

Как отыграть бонус Пари до 50 000 рублей за победу в конкурсе от PARI Pass

Свернуть

Детали применения фрибета станут доступны после окончания промоакции. Как правило, фрибет разрешено использовать в течение 7 дней на любые ординары и экспрессы, независимо от коэффициента.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от PARI

Свернуть

Все важные характеристики предложения можно посмотреть ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

999 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.02.2026 (12:00 МСК)

Участие в промо сопровождается начислением коинов и очков в PARI Pass.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Акция сочетает гарантированные коины и очки опыта с розыгрышем крупных фрибетов➖ Участие возможно только после внесения денег при помощи СБП
➕ Условия простые и понятные 

Заключение

Свернуть

Для участия в акции депозит нужно внести исключительно через Систему быстрых платежей. Пополнение другими способами не учитывается. Главные призы имеют крупный номинал и будут интересны любому игроку.

Валентин Васильев

