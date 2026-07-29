БК PARI: фрибет на 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК PARI, если еще не сделали этого.

2. Подпишитесь на Telegram-канал организатора розыгрыша и на официальный канал PARI.

3. Оставьте комментарий под постом с указанием своего PARI ID.

4. Поставьте любую реакцию на публикацию с условиями конкурса.

Итоги подведут 31.07.2026. Организаторы случайным образом определят 100 победителей, каждому из которых начислят фрибет номиналом 1000 рублей.