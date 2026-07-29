Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК PARI: фрибет на 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала
БК PARIФрибеты без депозита
logo

БК PARI: фрибет на 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
22 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте вознаграждение, пока не поздно!
  • Как получить фрибет PARI на 1000 рублей за подписку на каналы в телеграме
  • Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК PARI запускает новый розыгрыш в Telegram. Сразу 100 участников получат фрибеты по 1000 рублей. Правила максимально простые: никаких ставок и депозитов, только подписка и активность в комментариях.

Как получить фрибет PARI на 1000 рублей за подписку на каналы в телеграме

Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК PARI, если еще не сделали этого.

2. Подпишитесь на Telegram-канал организатора розыгрыша и на официальный канал PARI.

3. Оставьте комментарий под постом с указанием своего PARI ID.

4. Поставьте любую реакцию на публикацию с условиями конкурса.

Итоги подведут 31.07.2026. Организаторы случайным образом определят 100 победителей, каждому из которых начислят фрибет номиналом 1000 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в конкурсе

На использование фрибета отводится 7 дней. Его можно применить к любым рынкам и коэффициентам, оформив ординар или экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от PARI

Ниже представлены главные положения акции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.07.2026 (17:00 МСК)

Бонусные ставки начислят по результатам активности «Бегущий по линии».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Финансовые вложения не требуются➖ Итог розыгрыша зависит от случайности
➕ Одновременно 100 победителей 

Заключение

Розыгрыш от PARI — хороший повод оформить аккаунт тем, кто еще сомневался. Минимум действий и никаких финансовых затрат. Игроку остается подписаться, оставить отзыв в комментариях и дождаться 31 июля, когда рандомайзер назовет имена новых обладателей фрибетов.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё