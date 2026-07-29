БК PARI: фрибет на 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала
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БК PARI запускает новый розыгрыш в Telegram. Сразу 100 участников получат фрибеты по 1000 рублей. Правила максимально простые: никаких ставок и депозитов, только подписка и активность в комментариях.
Как получить фрибет PARI на 1000 рублей за подписку на каналы в телеграме
Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, выполните следующие шаги:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК PARI, если еще не сделали этого.
2. Подпишитесь на Telegram-канал организатора розыгрыша и на официальный канал PARI.
3. Оставьте комментарий под постом с указанием своего PARI ID.
4. Поставьте любую реакцию на публикацию с условиями конкурса.
Итоги подведут 31.07.2026. Организаторы случайным образом определят 100 победителей, каждому из которых начислят фрибет номиналом 1000 рублей.
Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в конкурсе
На использование фрибета отводится 7 дней. Его можно применить к любым рынкам и коэффициентам, оформив ординар или экспресс.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от PARI
Ниже представлены главные положения акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.07.2026 (17:00 МСК)
Бонусные ставки начислят по результатам активности «Бегущий по линии».
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Финансовые вложения не требуются
|➖ Итог розыгрыша зависит от случайности
|➕ Одновременно 100 победителей
Заключение
Розыгрыш от PARI — хороший повод оформить аккаунт тем, кто еще сомневался. Минимум действий и никаких финансовых затрат. Игроку остается подписаться, оставить отзыв в комментариях и дождаться 31 июля, когда рандомайзер назовет имена новых обладателей фрибетов.