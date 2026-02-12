Розыгрыш от БК PARI: 2000 рублей и другие призы за подписку на PARI Esport

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI поддерживает активность в Telegram и предлагает подписчикам очередной бездепозитный конкурс. Правила как всегда очень просты: нужно согласиться с участием в акции и дождаться окончания розыгрыша. Рандонимайзер определит победителя.
Букмекер сформировал стандартный перечень правил. Претендовать на получение подарка можно после выполнения ряда последовательных действий:
Бот проверит выполнение условий. При корректном исполнении требований запустится антиспам-проверка. Заполнение капчи подтверждает участие и добавляет игрока в базу претендентов.
В финальный день розыгрыша бот установит 20 случайных победителей. Каждый из них получит фрибет на 2000 рублей. Дополнительно счастливчики из топ-15 заберут другие ценные подарки: PS5, игровую клавиатуру, мышь, скины.
Победители конкурса получат подробные описания условий использования фрибета. Обычно букмекерская контора разрешает отыгрывать бонус даже на коэффициентах 1.01. Как правило, срок составляет 5 дней.
В представленной далее таблице собраны все подробности указанной промоакции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Бездепозитный бонус
|➖ Предусмотрено только 20 победителей
|➕ Букмекер разыгрывает не только фрибеты, но и ценные призы
Победа в указанном конкурсе не зависит от вашего игрового банка и других условий. Все определяет случай, что уравнивает шансы бетторов. Победить смогут даже новички, которые только зарегистрировались в БК.