12 февраля 8:59
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

Розыгрыш от БК PARI: 2000 рублей и другие призы за подписку на PARI Esport

2000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Простой розыгрыш с ценными призами

Букмекерская контора PARI поддерживает активность в Telegram и предлагает подписчикам очередной бездепозитный конкурс. Правила как всегда очень просты: нужно согласиться с участием в акции и дождаться окончания розыгрыша. Рандонимайзер определит победителя.

Как получить бонус от БК PARI на 2000 рублей за подписку на PARI Esport

Свернуть

Букмекер сформировал стандартный перечень правил. Претендовать на получение подарка можно после выполнения ряда последовательных действий:

  1. Регистрация в PARI.
  2. Подписка на Telegram-канал PARI Esport.
  3. Активация участия в конкурсе под соответствующей записью.

Бот проверит выполнение условий. При корректном исполнении требований запустится антиспам-проверка. Заполнение капчи подтверждает участие и добавляет игрока в базу претендентов. 

В финальный день розыгрыша бот установит 20 случайных победителей. Каждый из них получит фрибет на 2000 рублей. Дополнительно счастливчики из топ-15 заберут другие ценные подарки: PS5, игровую клавиатуру, мышь, скины.

Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей за подписку на Telegram PARI Esport

Свернуть

Победители конкурса получат подробные описания условий использования фрибета. Обычно букмекерская контора разрешает отыгрывать бонус даже на коэффициентах 1.01. Как правило, срок составляет 5 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от PARI

Свернуть

В представленной далее таблице собраны все подробности указанной промоакции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Бездепозитный бонус➖ Предусмотрено только 20 победителей
➕ Букмекер разыгрывает не только фрибеты, но и ценные призы 

Заключение

Свернуть

Победа в указанном конкурсе не зависит от вашего игрового банка и других условий. Все определяет случай, что уравнивает шансы бетторов. Победить смогут даже новички, которые только зарегистрировались в БК. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
