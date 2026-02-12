Розыгрыш от БК PARI: 2000 рублей и другие призы за подписку на PARI Esport

Букмекер сформировал стандартный перечень правил. Претендовать на получение подарка можно после выполнения ряда последовательных действий:

Регистрация в PARI. Подписка на Telegram-канал PARI Esport . Активация участия в конкурсе под соответствующей записью .

Бот проверит выполнение условий. При корректном исполнении требований запустится антиспам-проверка. Заполнение капчи подтверждает участие и добавляет игрока в базу претендентов.

В финальный день розыгрыша бот установит 20 случайных победителей. Каждый из них получит фрибет на 2000 рублей. Дополнительно счастливчики из топ-15 заберут другие ценные подарки: PS5, игровую клавиатуру, мышь, скины.